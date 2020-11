Skrupellose Klinikchefs

Marijan Murat/dpa Die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in Seesen haben sich erheblich verschlechtert

Nach mehr als einem Jahr ist im Tarifkonflikt in den Schildautal-Kliniken in Seesen immer noch kein Ende in Sicht. Die Auseinandersetzung ist aber längst über den Kampf um mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen hinausgewachsen: Kommunalpolitiker und Bürger ziehen in Zweifel, dass der private Krankenhauskonzern Asklepios »ein Partner in der öffentlichen Gesundheitsversorgung« sein kann.

Am Mittwoch hatten Kommunalpolitiker sämtlicher Fraktionen in Seesen gemeinsam mit dem Bürgerbündnis »Wir für Seesen« eine Erklärung veröffentlicht, in der sie Asklepios heftig kritisieren. Vor wenigen Jahren seien die Schildautal-Kliniken noch ein »profitabler Krankenhausbetrieb mit bundesweitem und internationalem Renommee« gewesen, heißt es dort. Doch nach »vielen Jahren Outsourcing und Sparpolitik sehen wir die Zukunft der Klinik nun ernsthaft in Gefahr«.

Seit nunmehr mehr als 16 Monaten streiken die Beschäftigten der Schildautal-Kliniken immer wieder für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Doch die Geschäftsführung weigert sich, mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Verhandlungen zu treten. Statt dessen beharrt sie darauf, mit dem Betriebsrat zu verhandeln.

Die Schildautal-Kliniken in Seesen umfassen ein Akutkrankenhaus und eine Rehaklinik für Neurologiepatienten mit insgesamt rund 500 Betten. Mit Verweis auf die Coronapandemie hatte die Unternehmensleitung das Aus für die Rehaklinik ins Spiel gebracht, denn für sie gebe es keinen solchen »Rettungsschirm« wie für die Akutkliniken, teilte Asklepios im Oktober mit.

Inzwischen einigte sich die Klinikleitung mit dem Betriebsrat für die rund 450 Beschäftigten des Akuthauses. Wie der Seesener Beobachter am 5. November schilderte, kam die Einigung allerdings nur unter Zwang zustande. Demnach sei der Betriebsrat vor die Wahl gestellt worden, entweder das Angebot der Geschäftsführung annehmen und so eventuell auch den Fortbestand der Rehaklinik zu sichern, oder das Angebot werde komplett zurückgezogen.

»Geeinigt« hat man sich unter anderem auf mehr Urlaub für alle Beschäftigten, beim Krankengeld und bei den Kündigungsfristen. Die beiden Kernforderungen wurden dagegen von der Klinikleitung abgeschmettert. Dabei ging es um Zahlungen für eine betriebliche Alterssicherung, und die Beschäftigten in besonders anspruchsvollen Bereichen sollten in ein höhere Entgeltstufe eingruppiert werden.

Verdi-Sekretär Patrick von Brandt kritisierte dem Bericht zufolge die Einigung. Der Konzern habe einmal mehr sein »skrupelloses Gesicht« gezeigt und bewiesen, dass es keine Verhandlungen auf Augenhöhe zwischen Betriebsrat und Konzern über Entlohnungsfragen gebe. Zwar gebe es Beschäftigte, die von den getroffenen Regelungen profitierten. »Doch ein Großteil verharrt auf dem Lohnniveau und das über Jahre.«

Das Vorgehen des Konzerns wird von vielen Seiten kritisiert; der Kürzungskurs habe die Arbeitsbedingungen erheblich verschlechtert. Weil die Beschäftigten in anderen Kliniken bessere Bedingungen vorfinden würden, wechsele langjähriges Personal in andere Einrichtungen. Neues Fachpersonal lasse sich nur schwer finden, so dass zahlreiche Stellen in Seesen unbesetzt blieben, hatte Verdi wiederholt gewarnt.

Darauf hatten auch andere Akteure hingewiesen. Anfang Oktober hatten sich beispielsweise ehemalige Chefärzte in einem Brief an die Öffentlichkeit gewendet. Sie schrieben: Infolge von schweren Managementfehlern »verließen beziehungsweise verlassen neun Chef- und leitende Ärzte, darunter zwei ärztliche Direktoren, und mindestens zwanzig qualifizierte Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen das Haus«. Darüber hinaus habe sich auch viel Fachpersonal in Pflege und Therapie inzwischen beruflich umorientiert.

Verdi hatte in den Kliniken in Seesen eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt; Auszüge daraus wurden im Seesener Beobachter am 20. Oktober veröffentlicht. Die Stimmung in der Belegschaft sei deprimierend, heißt es, man sei hoffnungslos überarbeitet. Es ist die Rede von »Druck von vorgesetzter Stelle, die von Hamburg vorgegebene Anzahl an Fallzahlen zu erreichen«.

Für die Seesener CDU hat das Vorgehen des Konzerns System: Recherchen der Christdemokraten hätten den Eindruck verfestigt, berichtete der Seesener Beobachter, dass die Klinik in Seesen heruntergefahren werden soll, um Betten und Leistungen in der Asklepios-Harzklinik in Goslar zu zentralisieren. Plätze aus dem Rehabereich sollen demnach in die Weserbergland-Klinik nach Höxter verlagert werden.

Abwegig ist dieser Verdacht nicht. Bereits 2018 hatte es einen ebensolchen Verdacht in Zusammenhang mit einer anderen Asklepios-Klinik in der Region gegeben.