Blinkendes Eiland

imago images/ANE Edition Das berühmte Kloster Panagia Chozoviotissa auf der Insel Amorgos – bald überragt von riesigen Windrädern?

Die Insel Amorgos ist klein, aus volkswirtschaftlicher Sicht hat sie keinen besonderen Wert für das Land. Es regnet wenig, und die schroffe Gebirgslandschaft im Nordosten taugt allenfalls als Viehweide. Für einen Flugplatz gibt es keine geeignete Ebene, die beiden Häfen – Aegiali und Katapola – sind zu klein für große Kreuzfahrer. Was sollten deren Tausende Passagiere auch finden in diesem Teil der Kykladen, wo sie doch Santorini haben oder Mykonos mit ihren Postkartendörfern, eleganten Strandrestaurants und archäologischen Schätzen. Und dennoch hat Amorgos etwas, was die teureren, vom Partytourismus überschwemmten Nachbarn nicht haben: eine weitgehend authentisch gebliebene Sozialstruktur. Es gibt Kleinbauern, Schäfer und Fischer, und durch die steilen Felsgrate winden sich gut erhaltene Maultierpfade, die das Eiland zu einem mediterranen Geheimtip für Wanderer gemacht haben.

Der französische Regisseur Luc Besson drehte hier den Kultfilm »Le Grand Bleu«, und das in eine mehrere hundert Meter hohe Felswand gemeißelte Kloster der Panagia Chozoviotissa hat durch seine pittoreske Lage Weltruhm erlangt. Das mag wenig sein für eine Kykladeninsel, deren nicht einmal 2.000 Einwohner im Oktober in ihren weißgetünchten Häusern hinter den blauen Holztüren verschwinden und sich auf eine Art wirtschaftlichen Winterschlaf vorbereiten. Für das Leben der Menschen ist es essentiell. Gefährdet sehen sie seit mehr als einem Jahrzehnt ihre Beschaulichkeit durch ein Projekt, das inzwischen ernsthaft vorsieht, auf dem keine 20 Kilometer kurzen Gebirgskamm an die 70 rund 150 Meter hohe Windräder aufzustellen.

Was sich wie ein schlechter Witz anhört, ist dabei, ein ernstes Problem zu werden. Seit rund 20 Jahren legen verschiedene Konsortien immer wieder Pläne vor, wie in der Ägäis und auf der griechischen Halbinsel Peloponnes Windkraft zur Energieerzeugung genutzt werden könnte. Vorstellig bei den wechselnden Regierungschefs und in den zuständigen Athener Ministerien wurden Firmengruppen aus Deutschland, Spanien, Italien, Dänemark und anderen europäischen Staaten. Es geht um Projekte, die Griechenland angeblich endlich eine für dessen geographische Lage adäquate Energieversorgung bescheren sollen.

Stamatis Mavros, Hotelier im malerischen Hafen von Katapola, ist Ökonom und als solcher Realist. »Grüne« Energiegewinnung sei zu begrüßen, sagte er gegenüber junge Welt, allerdings nicht als Vehikel für einen Kapitalismus, der sich auf diesem Weg lediglich aus den mit Milliarden Euro gefüllten Brüsseler Subventionstöpfen bedienen wolle. »Wenn man uns Windmühlen bauen möchte«, schlug Mavros vor, »dann sollten sie auf unseren Bedarf ausgelegt sein – und nicht als Energiefabrik für andere, größere Nachbarinseln, das Festland oder sogar für den Export in Nachbarländer«.

Nicht nur das: Mavros und seine Bürgerbewegung auf Amorgos verlangen am Verhandlungstisch von der Regierung in Athen und den sehr interessierten multinationalen Investoren auch die technische Wartung der für die Stromversorgung ihrer Insel notwendigen wenigen Windräder und – am Ende ihrer auf 20 bis 30 Jahre geschätzten Lebensdauer – nicht zuletzt die Demontage der verbrauchten Teile. »Den technischen Müll«, sagte Mavros, »den sie uns gerne dalassen würden, den wollen wir nicht haben«.

Seit die rechtskonservative Regierung von Kyriakos Mitsotakis im Juli vergangenen Jahres Alexis Tsipras und dessen Linkspartei Syriza in Athen von der Macht verdrängt hat, ist Griechenland als Feld für lohnende, profitreiche Investitionen »grüner« Kapitalisten wieder verstärkt von Interesse. Nicht weit von Amorgos entfernt, am westlichen Rand der Dodekanesinseln etwa, will sich der deutsche Automobilhersteller Volkswagen »engagieren«. Auf dem kleinen, ebenfalls weitgehend kahlen Astypalea mit seiner hoch oben auf einem Hügel trohnenden Chora, dem strahlend weißblauen Hauptort, sollen Windräder und großflächige Solaranlagen Strom für womöglich Hunderte Elektroautos, E-Bikes und E-Busse produzieren. Ein »weltweit einzigartiges Projekt«, zitierte dpa im April VW-Vorstandschef Herbert Diess, das in nicht allzu ferner Zukunft »zeigen wird, wie es im Rest der Welt in 20 bis 30 Jahren aussehen könnte«.

Für Marina Gkiasta, Philosophieprofessorin an der Universität in Rethymno auf Kreta, eine »Horrorvorstellung«. Das für ein solches Vorhaben notwendige Netz an riesigen Windrädern, Masten und Kabeln werde weite Flächen Land verbrauchen. Die Straßen, die zum Transport der großen Masten und Flügel gebaut werden müssten, würden die ohnehin schon karge Natur Astypaleas vollends zerstören. Gkiasta engagiert sich seit Jahren auf ihrer Insel Kreta gegen die Ausbeutung der Landschaft durch »grüne« Kapitalisten, die früheren industriellen Eingriffen in Natur- und Gesellschaftsstrukturen in nichts nachstehe. Gkiastas Kampf und der ihrer Freunde gegen die Profitgier unter »ökologischem« Vorzeichen war bislang eher erfolglos. Die Höhenlinien der rund 300 Kilometer langen Insel Kreta mit ihren bis zu 2.500 Meter hohen Gebirgen werden vor allem im Ostteil bereits weitgehend von zahlreichen Parks mit bis zu hundert Windrädern geprägt.

In Astypalea wollen Brüssel und die Regierung in Athen es den VW-Investoren leichtmachen: Der griechische Staat wolle die Inselbewohner beim Kauf eines E-Mobils mit bis zu 12.000 Euro »unterstützen«, meldete dpa. Die 1.300 Einwohner empfingen bis zu 70.000 Touristen pro Jahr und könnten ihre Heimat »zu einem Paradebeispiel für umweltfreundlichen Tourismus machen« – mit freundlicher Hilfe der deutschen Autoexporteure und der deutschen Industrie, der die Mitglieder der Politikerdynastie Mitsotakis seit Jahrzehnten treu verbunden sind.