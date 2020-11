Gewerkschaftsstreit im Bahn-Konzern

Sven Hoppe/dpa Wegen Streiks bald wieder geschlossen? Die GDL macht die Kürzungsrunden des Bahn-Konzerns nicht mit

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat am Donnerstag einen außerordentlichen Gewerkschaftstag abgehalten. Die Mitglieder konnten die Debatten des geschäftsführenden Vorstands wegen der Coronapandemie nur im Livestream verfolgen. Für den Vorsitz stellte sich der bisherige Stellvertreter, Klaus-Dieter Hommel, zur Wahl. Er führte bereits seit dem Frühjahr die Amtsgeschäfte der Gewerkschaft, nachdem der Vorsitzende Torsten Westphal überraschend aus privaten Gründen sein Amt niedergelegt hatte. Westphal kündigte am 5. November an, die Seiten zu wechseln und künftig im Vorstand der Deutschen Bahn AG als »Beauftragter für Strukturstärkung Kohleregionen« sein Geld zu verdienen. Die Vorstandswahl wird erstmals per Brief durchgeführt. Die Auszählung der Stimmergebnisse ist für den 30. November angesetzt.

Hommel hob in seiner Rede den Tarifabschluss mit der Deutschen Bahn hervor. Der Vertrag sieht angesichts milliardenschwerer Einnahmeverluste vergleichsweise geringe Entgeltsteigerungen vor, enthält dafür aber eine Beschäftigungsgarantie. »Wir haben verantwortlich gehandelt«, sagte Hommel. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte am Mittwoch eine vergleichbare Regelung abgelehnt und eine Schlichtung platzen lassen. Der Vorschlag sah eine Entgelterhöhung von 1,5 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten vor. Zudem hätten die Beschäftigten eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 800 Euro für die unteren sowie 600 Euro für die höheren Lohngruppen erhalten. Dabei habe man sich am kürzlich beschlossenen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst orientiert, sagte Schlichter Matthias Platzeck (SPD). Mit dem Vorschlag ging er über die Tarifeinigung mit der EVG hinaus, die keine solche Prämie beinhaltet. Der GDL ging das Angebot jedoch nicht weit genug. Die Entgelterhöhung wäre hinter der Entwicklung anderer systemrelevanter Berufe wie dem öffentlichen Dienst zurückgeblieben, teilte GDL-Chef Claus Weselsky am Mittwoch mit. Der Bund hat dem Bahn-Konzern im Gegenzug für eine Kapitalerhöhung in Höhe von fünf Milliarden Euro vorgeschrieben, rund zwei Milliarden Euro an Personalkosten zu kürzen. (dpa/jW)