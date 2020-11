Nachschlag: Kampf dem Schweineregime

imago/Nordphoto Einsamer Streiter gegen die Werkvertragsschweinerei in deutschen Schlachthöfen: Prälat Peter Kossen

Kirchen und ihre Würdenträger haben den impliziten Auftrag, Unterdrückung und Ausbeutung Gottes Segen zu erteilen. Dazu gehört bisweilen auch die sanfte Ermahnung an die Herrschaft, es dabei nicht zu bunt zu treiben, denn ansonsten könnte der Laden auseinanderfliegen. Gar nicht gerne sieht man aber, wenn Leute aus den eigenen Reihen zu laut und zu deutlich werden, zumal dann, wenn sie sich für arme Teufel einsetzen, die nicht einmal hier geboren sind. Pfarrer Kossen aus Vechta, mitten im niedersächsischen Schweinegürtel, kämpft gegen Ausbeutung und moderne Sklaverei in der Fleischindustrie, etwa beim Schweineregime von Tönnies, nennt die Sache beim Namen, nämlich »mafiös durchseucht«, und bekommt dafür schon mal einen Kaninchenkopf vor seine Haustür gelegt. Der Einsatz für die Lohnsklaven aus Bulgarien und Rumänien gefällt den Mitbrüdern nicht, manchen in der Gemeinde gilt er als »Nestbeschmutzer«. Hat denn der Kossen nicht verstanden, wie das mit der Nächstenliebe gemeint ist? (brat)