Spiel auf Zeit

Hintergrund: Neue US-Sanktionen

Kurz vor dem baldigen Amtsende der Trump-Regierung dreht das Außenministerium in Washington noch einmal mächtig auf. Michael Pompeo, der im April 2018 vom Chef der Central Intelligence Agency (CIA) zum Chef des State Departments aufstieg, verkündet nahezu täglich neue Sanktionen gegen den Iran, Syrien und den Libanon. Im Iran und Syrien traf es die Ölindustrie, im Libanon wurde der frühere Außenminister Gebran Bassil auf die Sanktionsliste gesetzt. Sein Vergehen gegen US- und israelische Interessen war, Minister in einer Regierung gewesen zu sein, in der auch das Bündnis der libanesischen Hisbollah vertreten war.

Seinen Mann fürs Grobe schickte Pompeo schon am vergangenen Sonnabend auf eine Rundreise durch Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Zu dem Zeitpunkt wurden in den USA noch Stimmen gezählt. Doch Pompeo gibt sich alle Mühe, im Nahen und Mittleren Osten Tatsachen zu schaffen, die unabhängig von der zukünftigen US-Regierung Frieden und Kooperation in der Region verhindern sollen.

»Eine Flut von Sanktionen« werde in den nächsten Wochen den Iran erdrücken, teilte eine namentlich nicht genannte »israelische Quelle« dem Internetportal Axios mit. Das werde eine Neuverhandlung mit dem Iran über das Atomprogramm – aus dem bestehenden stieg die US-Regierung einseitig aus – erschweren. Der Emissär aus Washington ist der Neokonservative Elliott Abrams. Der Rechtsanwalt arbeitete schon für die republikanischen Regierungen von Ronald Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush und zuletzt für Donald Trump. Als Staatssekretär für interamerikanische Angelegenheiten in Mittelamerika kämpfte Abrams unter Reagan und Bush senior gegen Kommunisten. Nach Angaben der salvadorianischen Wahrheitskommission ermordeten in dieser Zeit (1981) Todesschwadronen »vorsätzlich und systematisch« 5.000 Zivilisten in dem Dorf El Mozote. Diese gehörten zu dem von den USA ausgebildeten und bewaffneten salvadorianischen Militär. Abrams’ Verwicklung in illegale Waffenlieferungen für das Aufstandsbekämpfungsprogramm in Zentralamerika, die sogenannte Iran-Contra-Affäre, brachte ihm zwei Jahre Haft und den Entzug seiner Anwaltszulassung ein. Bush senior begnadigte ihn.

In Saudi-Arabien könnte Abrams auch für ein »Normalisierungsabkommen« mit Israel, wie es bereits verschiedene Golfstaaten getan haben, werben. Das Königreich zögert, seine bereits engen Beziehungen mit Israel offiziell zu besiegeln. Geschieht dies noch vor dem Amtsantritt der neuen US-Regierung im Januar 2021, wäre die Frontlinie vom Mittelmeer bis zum Golf gegen den Iran und seine Verbündeten – einschließlich China und Russland – geschlossen. (kl)