Vorwürfe gegen BAMF-Ermittler

Sina Schuldt/dpa Die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge im Land Bremen in Vegesack (April 2020)

Im Prozess um angeblich unrechtmäßig erteilte Asylbescheide durch die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ermittelt die Bremer Staatsanwaltschaft auch gegen die zu Beginn des Verfahrens von ihr selbst eingesetzte Ermittlergruppe. Das berichteten der NDR am Dienstag abend und die Süddeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Demnach hatte sich ein anonymer Hinweisgeber bereits im Juni mit einem Schreiben an das Landgericht Bremen gewandt und darin der Ermittlergruppe »Antrag« – der er selbst angehöre – vorgeworfen, die Ermittlungen gegen die frühere Leiterin der Außenstelle, Ulrike Bremermann, einseitig geführt und entlastende Dokumente absichtlich nicht zu den Akten genommen zu haben. In dem Schreiben werde auch der Verdacht geäußert, dass sich die Ermittlungen »gezielt auf türkischstämmige Anwälte konzentriert« hätten, weshalb der Hinweisgeber die Möglichkeit rassistischer Motive in Betracht ziehe.

Gegenüber dem Bremer Lokalmagazin »Buten un Binnen« von Radio Bremen sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, laut einem Onlinebericht vom Mittwoch, dass der Fall nicht an andere Ermittlungsbehörden abgetreten werden könne, da es nur eine einzige Staatsanwaltschaft in Bremen gibt. Es sei jedoch eine andere Abteilung zuständig als zu Beginn der Ermittlungen gegen Bremermann und die Anwälte. Man ermittle gegen Unbekannt wegen »Urkundenunterdrückung«. Erste Zeugen seien bereits vernommen worden, weitere sollen folgen.

»Problematisch ist, dass bis heute aus der genauen Zusammensetzung der Ermittlungsgruppe ein Geheimnis gemacht wird«, sagte Rechtsanwalt Johannes Eisenberg, der die frühere Leiterin Bremermann vertritt, am Mittwoch auf Anfrage von junge Welt. Es müsse jetzt offengelegt werden, wer der Gruppe angehört hat. »Alle beamteten (Mitarbeiter des BAMF) und polizeilichen Mitglieder und die Sachbearbeiter der Bremer Staatsanwaltschaft« müssten zu dem Schreiben und den darin geschilderten Missständen befragt und zur Abgabe dienstlicher Erklärungen veranlasst werden, so Eisenberg. Dies habe die Verteidigung »sofort nach Bekanntwerden des Schreibens« im Sommer auch verlangt. Dazu sei jedoch die Bremer Staatsanwaltschaft aufgrund ihrer Beteiligung an den Ermittlungen der Gruppe »denkbar ungeeignet«.