Nachschlag: »Katerstimmung« in Miami

Marco Bello/REUTERS Kubas Flagge wurde in Miami für den Antikommunisten Trump geschwenkt

Joseph Biden war der Kandidat des Establishments der US-Demokraten – und ist wohl einer der letzten Menschen, vor denen Antikommunisten in den USA Angst haben müssen. Aber das sehen die meisten der Exilkubaner in Florida nicht so. 70 Prozent der Hispanics dort, von denen sicherlich einige Erfahrungen mit weißer Vorherrschaft machen mussten, haben bei der Präsidentschaftswahl am 3. November für den Rassisten Donald Trump gestimmt. »Katerstimmung« stellte ein Team des Fernsehsenders Arte in einem als »Little Havanna« bekannten Stadteil von Miami fest, als Biden die Wahl knapp für sich entschieden hatte. Eine prägnante Aussage kam aber aus dem Mund eines Befragten, der nicht weiß, was Kommunisten sind: »Ich glaube, die Leute haben gegen Trump gestimmt, aber nicht wirklich für Biden.« Letzterer hatte nicht mal im Wahlkampf behauptet, die Wirtschaftsblockade gegen Kuba beenden zu wollen – waren ihm doch die Stimmen verzweifelter Linker schon deshalb sicher, weil er nicht Trump ist. (clw)