Rotlicht: Wahlrecht

imago images/glasshouseimages Langwieriger und zäher Kampf. Suffragetten protestieren im Oktober 1916 in Chicago für das allgemeine Frauenwahlrecht

Eine ganze Woche lang schien die Welt kein anderes Problem zu plagen als die Frage, welcher weiße alte Mann fürderhin die Geschicke eines Landes lenken würde, von dem man sagt, es sei noch immer das mächtigste eben dieser Welt. Alles andere geriet zur Nebensache. Der Vorgang selbst, die Wahl des Präsidenten der USA, wurde dabei kaum hinterfragt. Wer durfte und wer darf überhaupt seine Stimme abgeben?

Das bürgerliche Wahlrecht im engeren Sinne bezeichnet jene Rechtsnormen, die das Verfahren festlegen, Repräsentanten in die Vertretungskörperschaften des Staates per Stimmabgabe zu entsenden, also die Befugnis, jemanden zu wählen (aktives Wahlrecht), und das Recht, in ein bestimmtes Amt oder Mandat – Staatspräsident, Abgeordneter usw. – gewählt zu werden (passives Wahlrecht). Das ganze Prozedere des Wahlgangs wird als Hochamt der bürgerlichen Gesellschaft zelebriert, und das Wahlrecht gilt, wie die Onlineenzyklopädie schon im ersten Satz des entsprechenden Eintrags mitteilt, als »eine der tragenden Säulen der Demokratie«. Dabei wird unterstellt, das sei nie anders gewesen, und nicht das Ergebnis jahrzehnte-, ja jahrhundertelanger Kämpfe, die – siehe USA, wo noch gegenwärtig das Wahlrecht für etliche, vor allem Menschen der afroamerikanischen Community, bloß eingeschränkt gilt – bis heute anhalten. Unterstellt wird ferner, mit der Wahl komme die politische Willensbildung der stimmberechtigten Bevölkerung unverfälscht zum Ausdruck.

Wenn von den USA die Rede geht, sie seien die älteste Demokratie der Welt, so sind, historisch betrachtet, erhebliche Einschränkungen zu machen. Den »Gründervätern« der Vereinigten Staaten schwebte eine Wahlaristokratie vor und eben keine umfassende Demokratie, die sie als Pöbelherrschaft verachteten. Es galt Zensuswahlrecht bei der Abstimmung über das Repräsentantenhaus, Wahlrecht und Stimmengewicht bemaß sich folglich an Einkommen und Besitz. Die Direktwahl des Präsidenten sollte unbedingt vermieden werden, man verfiel auf die Idee eines Kollegs von Wahlmännern, setzte also zwischen Wählerwille und Staatsspitze eine Instanz der Vermittlung. Überhaupt galt das Wahlrecht, wie in den bürgerlichen Staaten Europas auch, nur für Männer. Sklaven waren davon wie selbstverständlich ausgeschlossen, wurden allerdings zur Bestimmung der Anzahl der Wahlmänner – ermittelt anhand der Bevölkerungsgröße in den jeweiligen Einzelstaaten – in die Berechnung einbezogen: Ein Sklave zählte 60 Prozent eines freien Bürgers. Das verschaffte den Südstaaten mit ihren Baumwollplantagen während vieler Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts ein entscheidendes Übergewicht. Eine solche »Herrenvolk«-Demokratie der grundbesitzenden Aristokratie stand den Interessen der Bourgeoisie aus den Nordstaaten, der an der freien Verfügbarkeit der Ware Arbeitskraft gelegen war, entgegen. Doch erst der Voting Rights Act von 1965 schuf wenigstens formal die Bedingungen für eine gleiche Beteiligung von Minderheiten, besonders Afroamerikanern, bei Wahlen in den USA.

Generell gilt, dass ein allgemeines und gleiches Wahlrecht (endlich und viel zu spät auch für Frauen) gegen die herrschenden Klassen errungen werden musste. Die bürgerlichen Parteien sind seither durch das klassenlos gewordene, auf das reine Mehrheitsprinzip abgestellte Wahlrecht entgegen ihrem bürgerlichen Charakter unbedingt auf Gefolgschaft aus den nichtbesitzenden Klassen angewiesen, wenn sie nicht unmaßgebliche Minoritäten bleiben wollen. So muss denn der Eindruck erzeugt werden, dass die Spaltung der Gesellschaft, von der mit Blick auf die jüngsten US-Wahlen allenthalben die Rede ist, keine zwischen den Klassen sei, sondern von anderer Fasson. Dafür bedarf es einleuchtender Feindbilder oder plausibler Gemeinschaftserzählungen, die den Farmer und den Stahlarbeiter glauben machen sollen, sie hätten die gleichen Interessen wie ein besessener Immobilienmilliardär.