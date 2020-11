Moik, Haase, Nitzschke

imago images/United Archives Als Peter Munk in »Das kalte Herz« nach einem Märchen von Wilhelm Hauff wurde er unsterblich: Der Schauspieler Lutz Moik

Vor 75 Jahren hatten es Heranwachsende gerade in den Städten nicht leicht, ihren Platz im Leben zu finden. Nach Kriegsende gab es nicht nur geistige Verwirrung, es blühten Schwarzhandel, Kriminalität, grassierten Krankheiten. Das griff die Defa auf und setzte 1948 dagegen: »1-2-3 Corona«. Dabei war Corona der Name einer jungen Artistin (Eva-Ingeborg Scholz), die in die Rivalitäten zweier Jugendbanden geriet. Einen der Bandenführer spielte Lutz Moik in Situationen, die nicht weit vom eigenen Leben entfernt waren. Als Halbwaise streunte er durch sein Leben, wurde schon als Kind von der Filmgesellschaft Tobis entdeckt, wollte Maler und Grafiker werden, aber die Filmleute ließen ihn nicht aus den Klauen. 1950 wurde er endgültig zum Kinoliebling. In Friedrich Wolfs Gegenwartsfilm »Bürgermeister Anna« war er dabei, und im ersten Defa-Farbfilm »Das kalte Herz« machte er sich als ebenso charmanter wie bösartiger Peter Munk unsterblich. Danach wollte er im Westen Karriere machen, geriet aber bald in die zweite Reihe. Er spielte bei Theater und Film neben Altstars wie Elisabeth Bergner, Gustav Knuth und Heinz Rühmann, wurde im Fernsehen in Serien wie »Till, der Junge von nebenan« (1967/68) und »Tatort« (1981/83) erneut zum Publikumsliebling, aber er erkrankte am Multipler Sklerose, war auf einen Rollstuhl angewiesen und starb 2002. An diesem Dienstag war sein 90. Geburtstag.

Ihren 90. Geburtstag kann eine große Theaterschauspielerin am Freitag feiern, an deren Filmanfängen auch ein Wolf stand – Friedrichs Sohn Konrad. In der Tradition seiner sowjetischen Lehrer drehte er 1954/55 den sozialistischen Heimatfilm »Einmal ist keinmal«, in dem Annemone Haase, damals noch an Thüringer Theatern, die zweite weibliche Hauptrolle spielte. 1959 kam sie ans Berliner Ensemble. Sie war hier in vielen großen Parts aktiv, fand daneben aber manchmal noch Zeit für TV-Abstecher. Ihre schönste Rolle spielte sie dabei wohl 1984 in »Paulines zweites Leben« von Christa Mühl, in der sie eine Frau darstellte, die sich nach 30 Jahren in ehelicher Unterdrückung emanzipiert. Neben markanten Nebenrollen sah man sie auch in der Titelrolle des im Filmmilieu angesiedelten Lustspiels »Asta, mein Engelchen« (1981) neben Erwin Geschonneck in einer Doppelrolle und 1972 als titelgebendes Mordopfer in »Leichensache Zernick«.

Diesen Film inszenierte Helmut Nitzschke, der zuvor schon den Krimi »Nebelnacht« gedreht hatte und mit zwei Folgen aus der »Polizeiruf«-Reihe zu den größten Hoffnungen berechtigte. Er fühlte sich jedoch, wahrscheinlich nicht zu Unrecht, wegen seiner künstlerischen Ideen drangsaliert und ging in den Westen. Leider konnte er dort nicht mehr Fuß fassen. Am Sonnabend wird er 85 Jahre alt, nach anderen Angaben wurde er es bereits in der vorigen Woche.