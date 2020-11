Der Aschenputtel-Job

Olaf Ramcke Hingehen, wo’s schmutzig ist: Im DreckSack kommen Autoren zu Wort, die sonst nirgends eine Stimme hätten (Aufnahme von Olaf Ramcke aus der aktuellen Ausgabe)

Was haben die Begriffe Brüllaffe, Dreckschleuder, Lügenpeter, Pisser, Hurenbock, Plattfußindianer, Galgengesicht, Lutscher, Kanalratte, Arschgeige, Hohlkopf, Flitzpiepe, Grützkopf, Unsympath, Piesepampel, Kamel, Hammel, Zimtzicke, Halunke, Scheusal, Gscherter, Boofke, Vollpfosten, Bezirkstrottel, Fotzenlecker, Satan, Hornvieh, Dämlack, Schote, Wutz, Giftzwerg, Jeck, Beutel, Bastard, Schlampe, Tölpel, Kotzbrocken, Saftsack, Sau, Ekelpaket, Widerling, Schweinepriester, Höllenbraten, Damian und Klaus gemein?

All diese (Schimpf-)Worte, und noch viele, viele mehr – die politisch zu sehr inkorrekten lasse ich weg –, findet man, wenn man nach der Beschreibung und Synonymen für den Begriff Drecksack sucht.

Damian und Klaus werden vermutlich nicht sehr erfreut sein, dafür umso mehr Florian Günther, der vor genau zehn Jahren seinem DreckSack das Leben schenkte. Einen besseren Titel konnte der Dichter, Verleger und Fotograf seiner »lesbaren Zeitschrift für Literatur«, wie das Blatt im Untertitel heißt, nicht verpassen. Denn im DreckSack kommen in der Tat so mancher Hurensohn oder die eine oder andere Zimtziege, der Kotzbrocken gleichermaßen wie die Schweinepriesterin zu Wort. Im besten Sinne. Seit mittlerweile zehn Jahren also erscheint in Berlin-Friedrichshain im Verlag mit dem etwas sperrigen Namen Edition Lükk Nösens der wunderbare DreckSack.

Dabei war nicht immer klar, ob das Ding seinen zehnten Geburtstag erleben würde. Neben anfänglichen Finanzierungsschwierigkeiten kamen zum Beispiel Textprobleme qualitativer Art hinzu: Zwar wurden jede Menge Texte eingesandt, vieles ist bekannterweise aber eben auch Mist. Dort rigoros auszusortieren und gewissermaßen wie Aschenputtel die guten von den schlechten zu trennen, ist eine große Kunst, die Florian Günther wie kein Zweiter beherrscht. Mut zur Absage nennt sich das. Manchmal auch nur Aussitzen, bis sich die Sache von selbst erledigt hat.

Günther lässt, anders als im eher elitären Literaturbetrieb gewöhnlich der Fall, auch Leute zu Wort kommen, die sonst nirgends eine Stimme hätten: So finden sich neben Texten von sogenannten etablierten Autoren auch Gedichte und Prosa von Obdachlosen, Säufern oder Knastbrüdern … Obwohl Autor und trinkfreudig sein sowie gleichzeitig ein Zimmer hinter vergitterten Fenstern angemietet zu haben, drei Dinge sind, die sich nicht zwangsläufig ausschließen.

Ich selbst hatte die Ehre, von Anfang an mit Gedichten und Reisestorys mit von der Partie sein zu dürfen und empfehle jedem angehenden Autor, sich wenigstens einmal am DreckSack und seiner mittlerweile bereits weit über Günthers Soziotop und (Bundes)ländergrenzen hinausgewachsenen Leserschaft abzuarbeiten. Hier werden Befindlichkeiten aus den Schmuddelecken des alltäglichen Lebens, aber auch Freude, Ekstase und Exotik zu Literatur geformt, die auch der Nichtakademiker ohne Doktor in Literaturwissenschaft versteht und fühlt.

Die Liste der Autoren liest sich wie das Who’s who des deutschsprachigen Undergrounds, Beats/Cut-ups und Gonzojournalismus. Aber auch innere Immigration, Stimmen aus dem Exil, Humanismus, poetischer Realismus, Romantik und Aufklärung, mitunter sogar ein Hauch von Sozialismus finden sich zwischen den Zeilen der DreckSack-Literatur.

Auch die tollen Aufnahmen der zahlreichen DreckSack-Fotografen dürfen nicht unerwähnt bleiben. Die Bilder scheinen manchmal näher am Leben zu sein als das Leben selbst. Ungeschönt und Photoshop den nackten Arsch hingehalten, legen sie den Finger in die Wunden unserer Zeit und verwandeln zum Teil erschreckende Bilder in betörende Poesie.

Für den Dichter und Krimipreisträger Franz Dobler ist der DreckSack die beste deutsche Literaturzeitschrift, und selbst die einschlägige Journaille kann nicht anders als zuzugeben, dass es sich um eine brillante, weil tatsächlich lesbare Literaturzeitschrift handelt, die sich mit Texten und Bildern immer in die Gegenwart einmischt.

Da bleibt nur, Florian Günther und seinem Mitstreiterteam ganz herzlich zum zehnten Geburtstag zu gratulieren. Weitermachen!