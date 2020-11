Routiniertes Jammern

imago images/Markus Tischler Nach Einbruch zum Jahresbeginn legte der Umschlag wieder zu: Containerfrachter im Hamburger Hafen

Corona, Corona: Die Pandemie ist zweifellos Ursache manch wirtschaftlichen Einbruchs, dient oft aber auch als Vorwand oder Ausrede. Am Montag hat der Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) seine Jahrespressekonferenz veranstaltet und dabei – wie berichtet – einen pandemiebedingten Rückgang des Hafenumschlags festgestellt: Gestützt auf Angaben des Statistischen Bundesamts bilanzierte der ZDS für das erste Halbjahr 2020 in den deutschen Häfen einen Gesamtumschlag von 135,7 Millionen Tonnen, 15 Millionen Tonnen oder zehn Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019. Das klingt dramatisch und ist prompt gekoppelt mit der Forderung an die Bundesregierung, sich mehr für die Hafenwirtschaft zu engagieren. »Wir erwarten ein herausforderndes Jahr 2021 und benötigen von dieser und auch der nächsten Bundesregierung eine ehrgeizige Standortpolitik«, verlangte ZDS-Präsident Frank Dreeke.

Solche Statements relativieren sich schnell bei einem Blick auf die Details: So stellt der Lobbyverband selbst fest, in der jüngeren Vergangenheit habe der Umschlag relativ konstant bei etwa 300 Millionen Tonnen pro Jahr gelegen, mit Schwankungen »um weniger als ein Prozent«. Da der ZDS für das ganze Jahr 2020 einen Rückgang des Gesamtumschlags »im mittleren einstelligen Bereich« erwartet, scheint somit seit Juli eine kräftige Erholung eingesetzt zu haben – was durchaus mit anderen Zahlen kongruiert.

Nicht nur Hamburg als größter deutscher Hafen hatte bereits Ende August entsprechende Zuversicht bekundet (siehe jW vom 25. August). Auch Bremens Hafensenatorin Claudia Schilling (SPD) bilanzierte Ende August fürs erste Halbjahr »deutlich geringere Umschlagsrückgänge« als befürchtet. Das Minus von nur 4,3 Prozent dürfte zudem den innerstädtischen bremischen Häfen zuzuschreiben sein, denn der Standort im benachbarten Bremerhaven erreichte trotz Pandemie ein Plus von 0,8 Prozent. Unter den zehn größten deutschen Hafenstandorten konnte im ersten Halbjahr nur Stade an der Unterelbe ein Plus von 10,6 Prozent verzeichnen.

Nahezu alle Erhebungen bestätigen, dass es in den ersten Monaten dieses Jahres zu erheblichen Einbrüchen in Handel und Schiffahrt kam. Es zeigt sich aber auch, dass es seit Beginn des Sommers – in unterschiedlichem Maße – wieder aufwärts geht. So klagt zwar der europäische Marktführer und größte Konkurrent deutscher Häfen, Rotterdam, über ein Minus von neun Prozent in den ersten drei Quartalen. Die Niederländer räumten jedoch ein, seit Juli seien bereits deutliche Steigerungen festzustellen. Im belgischen Antwerpen bilanziert man einen Rückgang des Umschlags von 4,4 Prozent für die ersten neun Monate – und stellt fest, dass seit Juli die Mengen wieder stark anzögen. Der monatlich vom Essener RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung gemeinsam mit dem Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) erstellte Containerumschlagindex meldete im September für 64 weltweit erfasste Häfen sogar ein »Allzeithoch« von 119,7 Punkten – wobei »100« den definierten Stand von 2015 meint. Der »Nordrange-Index« für Nordwesteuropa, also mit den deutschen Häfen, lag bei 111,6 Punkten, nachdem er im Juni auf knapp über 100 gesackt war.

Um das Bild abzurunden, bliebe noch zu erwähnen, dass alles Krisengerede hiesige Häfen nicht daran hindert, über Expansionsinvestitionen zu reden: Die Hamburg Port Authority (HPA) vereinbarte jüngst eine Kooperation mit dem marokkanischen Mittelmeerhafen Tanger Med; Hamburgs staatlicher Terminalbetreiber HHLA erwarb einen Mehrheitsanteil an einer Erweiterung im Adria-Hafen Triest, und die private Hamburger Eurokai-Gruppe, Partner der bremischen BLG in der gemeinsamen Gesellschaft Eurogate, baut ihr Engagement beim Terminalbetreiber Contship Italia aus.