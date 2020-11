Risse im Regierungsbündnis

imago images/photothek Müssen ein paar Fragen beantworten: Roland Wöller und Michael Kretschmer (Berlin, 18.9.2020)

Der Aufmarsch von rund 20.000 Gegnerinnen und Gegnern der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie am Sonnabend in Leipzig sorgt nun auch für politische Konsequenzen in anderen Bundesländern. So kündigten SPD und CDU in Brandenburg am Dienstag an, Verschärfungen des dortigen Versammlungsrechts prüfen zu wollen.

In der sächsischen Landesregierung von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen knirscht es derweil vernehmlich. Vor allem bei der ehemaligen Friedens- und Ökopartei, die Innenminister Roland Wöller (CDU) nach den von diversen »Querdenken«-Initiativen organisierten Protesten Versagen vorgeworfen hatte, stößt das derzeitige Vorgehen der CDU auf deutliche Kritik. »Dieses Land braucht eine politische Fehlerkultur und kein Ablenken oder Trotzreaktionen«, erklärte der Grünen-Landesvorsitzende Norman Volger am Dienstag in Dresden. »Es stellt eine innere Vertrauenskrise der Koalition dar, dass es keinen gemeinsamen Umgang mit solchen Herausforderungen gibt, vor denen unsere Demokratie steht«, sagte er.

Der sächsische Innenminister Wöller hatte zuvor die strategische Ausrichtung des Polizeieinsatzes trotz einer großen Zahl von Verstößen gegen die Demonstrationsauflagen und den Infektionsschutz verteidigt und versucht, das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen für die »größte Coronaparty« – wie er es auf einer Videopressekonferenz am Sonntag nannte – verantwortlich zu machen. Das OVG hatte den Aufmarsch, an dem sich auch mehrere hundert militante Faschisten beteiligten, kurzfristig genehmigt.

»Dieses peinliche Schwarze-Peter-Spiel sollte nun endlich beendet werden«, sagte Stefan Hartmann, Landesvorsitzender der sächsischen Linkspartei, am Dienstag auf Anfrage von junge Welt. Sollte Wöller nicht zurücktreten, bleibe seine Partei bei der Forderung, dass Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) »dieses leidige Schauspiel endlich beenden und Wöller entlassen« müsse, so Hartmann.

Bereits am Montag hatte die sächsische Justizministerin Katja Meier (Bündnis 90/Die Grünen) Kritik am OVG zurückgewiesen, welches »in richterlicher Unabhängigkeit« entschieden habe. »Eine Einflussnahme oder Bewertung von gerichtlichen Entscheidungen durch die Exekutive verbietet sich daher«, sagte Meier in Dresden. Ob einem persönlich diese Entscheidung gefalle oder nicht, müsse für die Arbeit der Exekutive vollkommen irrelevant sein. »Die Durchsetzung der Entscheidung ist Aufgabe der Polizeibehörden«, so die Ministerin.

Am Donnerstag kommen auf Antrag von Die Linke, CDU, Grünen und SPD auch der Rechts- und der Innenausschuss des sächsischen Landtags zu Sondersitzungen zusammen, um die Ereignisse des Wochenendes aufzuklären. Auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) meldete sich in dieser Angelegenheit am Dienstag zu Wort und plädierte für ein schärferes Vorgehen bei Rechtsverstößen im Zusammenhang mit den sogenannten Coronademonstrationen. »Ich wünsche mir ein konsequentes Durchgreifen. Wenn Demonstrationen stattfinden, aber klar ist, hier wird gegen Auflagen verstoßen, dass dann zügig und konsequent aufgelöst wird«, sagte die die Ministerin im Gespräch gegenüber RTL/NTV.

Am Mittwoch werden die Vorgänge vom Sonnabend auch Thema im Leipziger Stadtrat sein. So wollen Linke, Grüne und SPD von der Stadtverwaltung darüber informiert werden, wie die Lage vorab eingeschätzt und mit welchen Teilnehmerzahlen gerechnet wurde. Außerdem wollen die Mandatsträger wissen, warum die Proteste erst am Sonnabend nachmittag aufgelöst wurden, obwohl es bereits zu Beginn der Versammlung zu massenhaften Verstößen gegen die Demonstrationsauflagen gekommen war.