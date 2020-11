Nachschlag: Soundtrack zur US-Wahl

imago/ZUMA Press CNN-Anchorman John King

Die US-Präsidentschaftswahl schlich sich in den letzten Tagen in alle Sphären ein, so auch in den Podcast »Zuckerstückli« des Berliner Senders Flux FM. Aufgenommen und zum Anhören bereitgestellt wurde die neueste Folge mit Winson und Ueli am Freitag. Bevor sie sich dem Vorstellen neuer Songs widmeten, klagte ersterer über seine Ungeduld hinsichtlich des endgültigen Ergebnisses der Abstimmung in den USA. Zudem habe er sich ein wenig in CNN-Moderator John King verliebt, der unermüdlich die Zwischenergebnisse eingeordnet habe. Sogar eine SMS, die vermeintlich eine Wahlentscheidung übermittelte, lenkte ihn von seiner Musikexpertise ab und entpuppte sich dann doch als »unwichtig«. Wichtig in dieser Folge waren jedoch u. a.: Max Riegers zweite Soloplatte »Andere«, Long Tall Jeffersons Neuheit »(I’m in Love with an) Astronaut« und natürlich das Zuckerstückli der vergangenen Woche: Alin Coens »Das Ende«. Außerdem der hübsche Satz: »Im Prinzip ist so eine Nation ohnehin nur ein bisschen mehr als eine Behauptung.« (ahe)

