In diesem Block

imago images/United Archives International »Eingreifendes Denken«: Engels dirigiert im Mai 1849 in Elberfeld die Errichtung einer Barrikade

Am 28. November wird der 200. Geburtstag von Friedrich Engels zu feiern sein. Die Organisation von Gedenkveranstaltungen ist aus bekannten Gründen erschwert. Im Februar konnte immerhin eine mehrtägige Konferenz an der Universität seiner Geburtsort Wuppertal stattfinden und im Mai dort eine umfangreiche Ausstellung zu seinem Leben eröffnet werden. Die Konferenz war überwiegend, die Ausstellung ausschließlich der historischen Einordnung gewidmet.

Eine Tagung mit anderem Akzent hatte für das vergangene Wochenende die Marx-Engels-Stiftung in Kooperation mit der Heinz-Jung-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Nordrhein-Westfalen vorbereitet: »Friedrich Engels. Aktualität eines Revolutionärs«. Mit dem Titel war gesetzt, dass es um Gegenwartsbezüge gehen sollte – und zwar darum, ob und wie Engels’ Werk für eine Politik nützlich ist, die den Kapitalismus überwindet. Der Lockdown verhinderte die Durchführung der Tagung, die Veranstalter entschieden sich für eine Onlinelösung. Das verhindert den vielleicht wichtigsten Aspekt von Veranstaltungen: zusammenzukommen und sich gemeinsam über das Gehörte und Besprochene zu verständigen. Andererseits erlaubt es denjenigen eine Teilnahme, die sonst aus Geld- oder Zeitgründen hätten fernbleiben müssen. Auch ist eine Aufzeichnung unter ­facebook.com/rosaluxnrw/live und bald bei Youtube abrufbar. Vermutlich werden sich, wenn das Coronavirus erst einmal unter Kontrolle ist, Mischformate durchsetzen, die die Vorteile von Anwesenheit und Zugriff aus der Ferne kombinieren.

Im Eröffnungsvortrag verglich der Politikwissenschaftler Frank Deppe die gegenwärtige Engels-Diskussion mit denen zum Zeitpunkt der Jubiläen 1920 und 1970. Während es 1920 mit frischer Erinnerung an die Novemberrevolution um die Durchführbarkeit einer antikapitalistischen Umwälzung ging und damit den Konflikt zwischen SPD und KPD, stand 1970 die Systemkonkurrenz im Fokus. Heute nun sieht uns Deppe in einer Umbruchzeit. Die Krise des Kapitalismus ist kaum mehr zu leugnen, doch ist die Linke – jedenfalls in dessen Kernländern – schwach. Zu Recht verdeutlichte Deppe, dass Engels nicht die Gedanken von Marx lediglich verflacht und popularisiert habe. Vielmehr leistete Engels auf vielen Gebieten einen eigenständigen wissenschaftlichen Beitrag. Auch ist eine allgemeinverständliche Fassung Marxscher Erkenntnisse ein Verdienst, denn diese zielen als eingreifendes Denken auf politische Praxis.

Das stellt politische Fragen, etwa zur sozialistischen Krisentheorie. Sie kann zu einem »revolutionären Attentismus« wie bei Karl Kautsky führen (der Kapitalismus wird ja ohnehin an seinen eigenen Widersprüchen zugrundegehen), aber auch zur revolutionären Politik Rosa Luxemburgs, die mit Engels eine weitgehende Selbstständigkeit des Überbaus von der wirtschaftlichen Basis voraussetzt.

Gerade Engels’ Forschungen zum Verhältnis von Natur- und Gesellschaftsgeschichte in der »Dialektik der Natur« und seine Überlegungen zum »Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats« erweisen sich als aktuell. Der Gegensatz zwischen einer »alten« Linken, die sich für die Arbeiterklasse interessiert, und einer »neuen« Linken mit einem Schwerpunkt auf Ökologie und Feminismus muss keiner sein. Daraus ergibt sich aber nicht unmittelbar eine Gesamtharmonie zwecks Sozialismus. Wenn Deppe einen Block von Bewegungen zur Systemüberwindung vorschlägt, in dem die Arbeiterbewegung ein notwendiger Teil ist, so führt das zu weiteren Fragen, wie sie dann auch diskutiert wurden: etwa zur Rolle einer kommunistischen Partei in diesem Block.

Dem Vortrag folgten zwei Diskussionsrunden, nämlich zu »Engels’ Subjekt der Geschichte: Arbeiterklasse und Lohnabhängige heute« und »Utopie und Wissenschaft: Sozialistische Perspektive heute. Klassenfrage – Naturverhältnis – Geschlechterverhältnis«. In beiden Gesprächen ging es um sehr ähnliche Fragen. Welches ist das revolutionäre Subjekt? Gibt es »Arbeiterklassen« im Plural (so Klaus Dörre) oder ist es wichtiger, das Verbindende der potentiell gesellschaftsverändernden Gruppen zu betonen (Nicole Mayer-Ahuja)? Welche Rolle können Gewerkschaften spielen, und womit werden sie überlastet (Achim Bigus)? Welche ökonomische und politische Rolle spielen Migranten, für Engels die Iren in Großbritannien – als Lohndrücker, wie damals häufig und noch heute, aber in der alten Bundesrepublik auch als besonders entschlossene Gewerkschaftler, wie Nihat Öztürk nachwies? Werteten Marx und Engels als Begründer eines wissenschaftlichen Sozialismus arrogant lebensweltliche und moralische Sichtweisen ab und verprellten so mögliche Verbündete, wie Marcel van der Linden mit Blick aufs Heute meint – oder ist, wie Eva Bockenheimer einwandte, der Streit um die richtige Theorie auch stets einer um die richtige Praxis, also notwendig? Ellen Brombacher betonte die Bedeutung einer kritischen Aufarbeitung des in den sozialistischen Staaten immerhin Erreichten. Ingar Solty wies darauf hin, dass derzeit Positives fast ausschließlich mit der Vergangenheit verbunden werde, Zukunftsvorstellungen hingegen zumeist dystopisch seien. Die Linke wisse heute, wogegen sie kämpfe, doch fehle eine »systemische Utopie«.

Damit plädierte Solty nicht für eine Entwicklung des Sozialismus von der Wissenschaft zur Utopie, wies aber auf ein Problem hin. Was für Marx, Engels und Generationen von Kommunisten nach ihnen nahe Zukunft schien, scheint heute kaum mehr greifbar. Das Werk von Engels aber – so zeigte die Konferenz – bietet viele Ansätze, über Wege zum Sozialismus zu streiten.