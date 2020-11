Arbeitsmarkt am Tropf

Rupert Oberhäuser/imago images Wegen unsicherer wirtschaftlicher Perspektiven: Immer weniger Firmen stellen Auszubildende ein

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass ein »Negativrekord« bei den Coronainfektionszahlen durch die Schlagzeilen geht. Bei den Kollateralschäden gibt man sich bedeckter. Zwar verzögere sich die Vermittlung Jugendlicher in Ausbildungsstellen, weil die Betriebe sich »mit Angeboten zurückhalten«, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef ­Scheele (SPD), am Montag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Aber ein »Coronajahrgang« sei noch nicht in Sicht, beteuerte er. »Größere Sorgen« bereite dem Funktionär das nächste Jahr. Er appellierte daher an die Unternehmen auszubilden. Denn nach wie vor herrsche Fachkräftemangel in vielen Bereichen.

Bezüglich des Arbeitsmarkts gab sich Scheele sogar »vorsichtig optimistisch«. Der aktuelle »Lockdown« falle weniger dramatisch aus als im März, sagte er. Außerdem seien die Kindertagesstätten und Schulen geöffnet, »so dass Eltern auf der Arbeit nicht flächendeckend wegen Kinderbetreuung ausfallen«. Ein »­Dämpfer in der Aufwärtsentwicklung« sei in diesem Winter zwar zu erwarten. »Einen Einbruch werden wir voraussichtlich aber nicht erleben – wenn es bei vier Wochen bleibt«, beruhigte er.

Weniger optimistisch bewertete der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) die Situation. Corona schlage »deutlich auf den Ausbildungsmarkt durch«, warnte dessen Präsident Hans Peter Wollseifer Ende Oktober gegenüber dem Handelsblatt. Er forderte mehr Hilfen für kleine Handwerksbetriebe. Nur so sei zu verhindern, dass diese sich dauerhaft aus der Ausbildung zurückzögen. Letzteres habe man schon nach der Finanzkrise 2009 beobachtet. Auch das Ausbildungsniveau sei damals stark eingebrochen, was bis heute nachwirke. Er mahnte: Im Handwerk kämpften derzeit viele Kleinstbetriebe um ihr Überleben.

Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) beklagte Ende Oktober ebenfalls einen starken Rückgang der Lehrstellen. Die Coronakrise habe einen deutlichen Trend heraufbeschworen, erklärte IG- BAU-Chef Robert Feiger gegenüber den RND-Zeitungen: »Immer mehr Firmen fahren die Ausbildung wegen unsicherer wirtschaftlicher Perspektiven drastisch zurück.« Bis September hätten insgesamt fünf Prozent weniger Jugendliche eine Lehre begonnen, in einzelnen Bereichen sogar mehr als zehn Prozent, so Feiger. Kurz zuvor hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) davor gewarnt, dass Unternehmen die Coronakrise für Lohndrückerei missbrauchen könnten.

Laut neuen Umfrageergebnissen, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erhoben und am Freitag veröffentlicht hatte, kann von einer optimistischen Entwicklung der Situation für Millionen Lohnabhängige keine Rede sein. Demnach verschlechterte sich die Lage in einzelnen Branchen bereits im Oktober wieder, also noch vor dem zweiten Lockdown. Mehr als ein Fünftel der befragten Betriebe gab an, besonders negativ von den Maßnahmen gegen die Pandemie betroffen zu sein. Bis Mai hatte ein Drittel aller Firmen dies bekundet, allerdings hatte sich ihre Zahl bis September zunächst auf ein Sechstel reduziert, um dann wieder zu steigen. Nur 28 Prozent der Betriebe erklärten zuletzt, wirtschaftlich gut dazustehen.

Nach wie vor ist die Gastronomie besonders stark betroffen. Fast die Hälfte meldete auch im Oktober erhebliche Probleme – halb so viele wie vor Ende Mai, aber erneut Tendenz steigend. Mehr als jeder fünfte Gastbetrieb erklärte, kurz vor der Pleite zu stehen. Nur geringfügig weniger Schwierigkeiten meldeten soziale und andere Dienstleister, das verarbeitende Gewerbe und der Einzelhandel. Je kleiner das Unternehmen, desto größer war die Not. Insgesamt gab jede neunte Firma mit weniger als zehn Beschäftigten an, sie könne sich maximal noch vier Wochen finanziell über Wasser halten. Weitere 20 Prozent der Kleinbetriebe schätzten, höchstens noch zwei Monate liquide zu sein. Fast 80 Prozent aller Befragten stellen demnach wegen »unsicherer Perspektive« derzeit keine weiteren Beschäftigten ein.

Die Folge: Im Oktober befanden sich nach einem Höchststand von 7,3 Millionen im Mai noch immer rund 3,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Scheeles Behörde klagte am Freitag über hohe Ausgaben. Für 2021 seien sechs Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld vorgesehen. Voraussichtlich werde die BA aber 19 Milliarden Euro ausgeben, teilte sie mit. Diese Berechnung fußt allerdings auf einer günstigen ­Prognose von 700.000 Kurzarbeitern im Jahresmittel 2021. Mehrere Regionaldirektionen der BA erklärten derweil am Montag gegenüber dem Privatsender RTL, dass sie zum Jahresende erneut mit steigenden Zahlen rechneten. Um die Anträge zu bewältigen, will die BA 5.500 befristete Jobs schaffen. Der Präsident des Ifo-Instituts München, Clemens Fuest, forderte am Freitag im Interview mit dem Südwestrundfunk (SWR), von Kurzarbeit Betroffene ­vorübergehend in anderen Branchen einzusetzen, »zum Beispiel im Gesundheitswesen«.