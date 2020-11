Mahnung und Erinnerung

Wolfgang Kumm/dpa

Bundesweit wurde am Montag der Opfer der Pogromnacht der Nazis am 9. November 1938 gedacht. In Berlin legte die Staatssekretärin für Justiz, Daniela Brückner, einen Kranz am Gedenkstein für die ehemalige Synagoge Schöneberg nieder. Bei den Pogromen vor 82 Jahren hatten NSDAP-Anhänger in ganz Deutschland Synagogen, Geschäfte und Wohnungen jüdischer Bürger in Brand gesteckt sowie Jüdinnen und Juden misshandelt, verschleppt und ermordet. (dpa/jW)