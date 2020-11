»Sie wollte vom eigenen Versagen ablenken«

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Schweres Gerät: Wasserwerfer kamen erst abends gegen Proteste im Leipziger Stadtteil Connewitz zum Einsatz (Leipzig, 7.11.2020)

Während der »Coronademo« in Leipzig am Sonnabend marschierten Faschisten aus der ganzen Republik mit, es kam zu Attacken auf Journalisten und Antifaschisten. Die Polizei aber hatte offenbar anderes zu tun. Am Abend kam es zum Polizeieinsatz gegen Linke in Connewitz. Wie bewerten Sie das?

Die ganze Bevölkerung wird aufgefordert, sich wegen der Viruskrise einzuschränken, auch aus Solidarität mit Älteren, Kranken und Schwächeren. Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, dass sich das Oberverwaltungsgericht Bautzen im Fall der Demo der Initiative »Querdenken« in der Abwägung von Menschenleben und Versammlungsfreiheit für letztere entschied. Weiterhin war keine Strategie der Ordnungsbehörde und der Polizei erkennbar, um den absehbaren Rechtsbrüchen von vornherein entgegenzuwirken: Dass bei diesem Marsch durch die Leipziger Innenstadt keine Mund-und Nasenschutz-Masken getragen, die Bevölkerung gefährdet würde, sowie Hooligans und Rechte Jagd auf Andersdenkende und Presse machen würden, war klar. Man hat Faschisten einfach marschieren lassen. Dabei wäre es einfach gewesen, zu verhindern, dass diese Superspreaderversammlung vom Augustaplatz auf den Leipziger Innenstadtring gelangt. Schließlich gab es auf einer Seite noch eine stabile Sitzblockade von Gegendemonstranten. Bei jeder anderen, vor allem linken Demonstration hätte man mit Wasserwerfern auf Abschreckung gesetzt, Durchbrüche durch Polizeiketten verhindert. Abends hat die Polizei dann, um vom eigenen Versagen abzulenken, im linksalternativen Stadtteil Connewitz eine Mülltonne gelöscht.

Konnten Sie keinen Anlass für die Polizei erkennen, abends in Connewitz aktiv zu werden?

Sie wollen dort mit Hubschraubern Depots mit Steinen entdeckt haben. Dass es die gab, ist glaubhaft. Denn wenige Tage vor dem Aufmarsch von Coronaleugnern und Neonazis war aus diesem Milieu angekündigt worden, Connewitz überfallen zu wollen. Da wir noch in Erinnerung hatten, welches Bild der Zerstörung Neonazis und Hooligans dort am 11. Januar 2016 hinterließen, während die linke Szene damals in der Innenstadt gegen »Legida« demonstrierte, wird es Vorkehrungen gegeben haben. Die Polizei schützte damals die Läden und Lokale des Viertels nicht.

Wie hätte der Marsch am Sonnabend politisch verhindert werden müssen?

Die Stadt Leipzig hatte im Vorfeld versucht, die Demo zu verbieten; möglicherweise hatte man sich zu sehr auf die Gerichte verlassen. Doch selbst wenn das Bautzener Gericht das Verbot nicht aufgehoben hätte, wäre es naiv zu meinen, diese von rechts unterwanderten und gelenkten Demonstranten würden sich vom Marsch in die Innenstadt abhalten lassen. Die politische Verantwortung trägt der Innenminister Horst Seehofer, der eine Aufarbeitung des Versagens der Polizei verhindern will.

Seehofer meinte, die Einsatztaktik solle nicht »im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose« hinterfragt werden.

Wir haben eine Nahdiagnose. Die Eskalation fand direkt vor meinem Haus statt, mein Sohn hat vom Balkon aus fotografiert. Ich selber war bei der Gegendemo und hatte insofern ständig das Gespräch mit der Polizei gesucht, etwa darüber, weshalb Provokateure ohne Masken in unseren Reihen auftauchten oder sie Gegendemonstranten nicht zu uns durchließen. Auch Polizisten kritisieren selber immer öfter solche Einsätze. Sie waren vor Ort nur mit normalen Masken, die bekanntermaßen nicht dazu dienen, sich selber zu schützen, sondern nur andere. Sie kamen aus Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, aus Bayern, Berlin und kannten sich nicht aus.

Wie lässt sich während der Pandemie Widerstand von links entwickeln?

Mittlerweile melden sich Wissenschaftseinrichtungen zu Wort, die sich verhöhnt fühlen. Wir erhalten Mails von Bürgerinnen und Bürger, die uns danken, dass wir Widerstand leisten. Rechte »Querdenker«-Demonstrationen sind eine Bedrohung für unsere Gesundheit und unser Leben. Unser antifaschistisches Aktionsbündnis besteht seit 2009. Wir belegen Plätze und melden uns weiterhin zu Wort, damit »Querdenker« und Faschisten keine Deutungshoheit bekommen.