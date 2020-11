Erfolgsgeschichten

imago images/Galoppfoto Es gibt sie noch, die kleinen Erfolge: Einmal in Hoppegarten aufs richtige Pferd setzen zum Beispiel

»Erfolg haben auf Dauer nur die Erfolgreichen«, pflegte der erfolgreiche TV-Entertainer Thomas Gottschalk zu sagen. Das Gute ist erfolgreich, weil der Erfolg das Gute beweist. Ein Misserfolg ist dagegen ganz schlecht. Er macht einen und andere drumherum traurig, supertraurig. Am besten ist ein ganzes Leben als eine einzige Erfolgsgeschichte – eine success story. Schön, wenn dieses Leben irgendwann mit einem durchschlagenden Erfolg anhebt, je früher, desto besser. Der Erfolg wird als das positive Ergebnis einer Bemühung definiert, aber es gibt auch glückliche Momente, günstige Zeitpunkte (Kairos), da stellt sich der Erfolg ohne Anstrengung ein, quasi von selbst. Das merkt man an der plötzlich einsetzenden Anerkennung, an der Attraktion, der Anziehungskraft, die einem während und nach dem Erfolg zuwächst. Der Erfolg zieht ein gespanntes Interesse auf sich.

Zukünftige Erfolgsschriftsteller und Erfolgsdrehbuchautoren wissen: Eine success story sollte dem Leser Mehrwert bieten und spannend geschrieben sein. Für die geschäftliche Seite ihrer Tätigkeit gilt: Die Einkommenshöhe ist der Indikator für den Erfolg. Spannend, das heißt, immer mal wieder im Verlauf der Story muss ein Misserfolg drohen, sich irgendwie ein Scheitern ankündigen. Für den Spannungsbogen kann das auch ein schwerer Verkehrsunfall sein oder der Tod einer Geliebten oder eines Elternteils. Auch ein Absturz, etwa in die Drogensucht, oder das Verhältnis mit einer Frau, die einem nicht guttut, den Protagonisten in Gesellschaft lächerlich macht oder das durch seinen Erfolg erreichte Vermögen über Gebühr schmälert. Kurzum: Auf dem Weg zum Erfolg drohen viele Gefahren, nicht zu reden von Neidern und Betrügern, die sich den Erfolgreichen an die Fersen heften, wie man so sagt. Jedenfalls sind die erfolgreichen Bücher und die Bücher von Erfolgreichen voll mit solchen Stolpersteinen.

Das kann auch eine Krebserkrankung oder ähnlich Scheußliches sein, die sie dann ebenfalls erfolgreich bekämpfen. Bild, Bunte und Gala sind voll von solchen tapferen Kämpfern unter den Erfolgreichen (Promis) – was ihre Publikumsattraktion noch erhöht. Zum Publikum gehören die Promigeilen. So viele, dass die meisten Menschen sich deswegen wünschen, ein Promi zu sein. Diese Publikumsattraktionen, das sind Personen, die laut Wikipedia »bei einer Veranstaltung eine besondere Leistung darbieten und damit beim Publikum besonderes Interesse hervorrufen«. Z. B. der sympathische Flughundeforscher Christian Drosten, der für seine »besondere Leistung« kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz am Band ausgezeichnet wurde. Zu diesem Anlass verriet er der Berliner Morgenpost: »Die Coronapandemie wird jetzt erst richtig losgehen.«

Da freuen sich natürlich alle Erfolglosen, weil damit die Wege zum Erfolg erst einmal downgelockt werden und sie sich keine Sorgen machen müssen, dass ihre Leistung etwa kein Glanzlicht, Bestseller oder Blockbuster wird, weil sie und ihre Leistung einfach nicht mehr nachgefragt werden. Zu traurig. Aber das Leben geht weiter, »muss ja«, und es gibt ja auch noch die kleinen Erfolge, die das Leben so lebens- und liebenswert machen.

Zum Beispiel wenn man im Supermarkt überraschend ganz viel Toilettenpapier findet, oder wenn man in Hoppegarten auf das richtige Pferd gesetzt hat. Endlich mal! Im richtigen Leben gibt es eben ein Auf und Ab, soll heißen: Auf eine Pechsträhne folgt ein Glückserlebnis und umgekehrt. Man könnte glatt an göttliche Fügung glauben oder an die Sterne, die angeblich unser aller Schicksal bestimmen. Der »Starastrologe« Erich Bauer entnimmt derzeit den Himmelskörpern und ihrer Konstellation für die im Sternzeichen des Stiers (21.4.–21.5.) geborenen Verlierer, die an so etwas glauben: »Sie scheinen das andere Geschlecht derzeit wahrlich anzuziehen. Das Resultat daraus kann eine neue Bekanntschaft mit Zukunftspotential sein. Womöglich ist gerade Ihr Traumpartner unterwegs, die Augen offen halten!« Wenn man durch die Stadt geht, stößt man jetzt laufend auf diese »Loser«: Mit stierem Blick suchen sie ihr Glück, möglichst eins mit dicken Titten. Das »Finanzhoroskop« von Erich Bauer verspricht ihnen noch einmal dasselbe, doppelt hält besser: »Für Siegertypen ist nun Aktivität gefordert.«