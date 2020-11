Im Anus der Macht

imago/ZUMA Press Die besten Gags schreibt er immer noch selbst: Donald Trump hat den Swing auch ohne die States

Bücher über Donald Trump gibt es mittlerweile zuhauf: von Journalisten, ehemaligen engen Mitarbeitern des Präsidenten und sogar aus der eigenen Familie. Doch nun wartet das Werk eines »Anonymus«, der offenbar Zugang zum Privatarchiv des Politikers hatte, mit einer wahren Sensation auf: den Tagebüchern des 45. US-Präsidenten, ergänzt um, wie es heißt, »Korrespondenz mit den Großen der Welt«.

Um es gleich vorwegzunehmen: Wer glaubt, in den Tagebüchern nun den »wahren«, vielleicht gelegentlich sogar etwas selbstkritischen Donald Trump zu finden, wird enttäuscht sein. Ton und Inhalt der Tagebucheinträge ähneln den sprachinkontinenten Twitter-Tiraden, die wir seit vier Jahren gewöhnt sind.

Eine Hyäne

Kritiker sind für ihn »Kanalratten«, »Mistkerle«, »Wanzen«, »Bitches« oder »Ausschussware«. Enttäuscht zeigt sich Trump etwa über seinen Freund, den Basketballer Dennis Rodman, nachdem dieser sich in einem Brief kritisch über ihn geäußert hatte. In einem Tagebucheintrag vom 2. August 2020 heißt es: »Ich hatte schon immer das Gefühl, dass Rodman mich bloß benutzt, um weiter nach oben zu kommen. Er ist eine HYÄNE. Ein BLUTSAUGER und ein FEIGLING.«

Der Brief Rodmans wie auch viele andere Dokumente, auf die Trump in seinem Tagebuch Bezug nimmt, haben als Faksimiles Eingang in das Enthüllungswerk gefunden, Schreiben u. a. von Henry Kissinger, Marlon Brando, Johnny Cash, Andy Warhol, John Wayne, Bobby Fischer, Richard Nixon, Susan Sontag, Cindy Crawford oder Osama bin Laden. Von einem echten Briefwechsel lässt sich allerdings kaum sprechen: In den meisten Fällen verbittet man sich schlicht die plumpen Anbiederungsversuche des aufstrebenden Baulöwen. Lediglich die Pornodarstellerin Stormy Daniels, der eine Affäre mit Trump nachgesagt wird, würde gern wieder Kontakt zu ihrem »Kuschelhäschen« haben. Trump dazu in seinem Tagebuch (7. Okt. 2019): »Die tückische STORMY schleimt sich wieder an mich heran. Kann mir nicht widerstehen, die alte Natter.«

Meist hatte Trump also wenig Freude an seiner Post. So erteilte ihm Sternekoch Paul Bocuse mit Schreiben vom 24. Januar 1984 Hausverbot in einem seiner Restaurants, nachdem sein Gast dort randaliert »und Kraftausdrücke von sich gegeben (hatte), deren Wiederholung sich unter gesitteten Menschen verbietet«. Worauf Trump seinem Tagebuch anvertraute, dass Bocuse sich bloß nicht einbilden solle, »dass ich mir noch einmal seinen Fraß servieren lasse.«

Die Briefe haben gelegentlich eine sehr persönliche Note. Stormy Daniels hat ihren etwa mit einem dicken Kuss versehen, Gérard Depardieu offenbar sein Rotweinglas auf dem Briefpapier abgestellt, und der Schriftsteller Charles Bukowski ist beim Schreiben (»Erst aus Ihrem Buch ›Surviving at the Top‹ habe ich gelernt, dass es menschliche Kreaturen gibt, die (…) öffentlich auf ihr eigenes Spiegelbild wichsen«) wohl mit der Zigarette zu nahe ans Papier gekommen und hat ein Loch hinterlassen.

Vieles von dem, was wir in den »Trump-Tagebüchern« lesen, haben wir schon gewusst oder zumindest vermutet – nicht aber, dass ihr Verfasser bereits in jungen Jahren versucht hat, Vladimir Nabokov als Ghostwriter für seine Memoiren zu gewinnen oder Martin Scorsese zu überreden, sein Leben zu verfilmen. Neu ist auch, dass Trump als Romancier glänzen wollte – hier eine Kostprobe seines Schaffens: »James Gary Blizzard kam über sie wie ein Vulkan aus heißer Männlichkeit und unwiderstehlicher Leidenschaft. Sein Temperament erlaubte es ihm nicht, sich zu zügeln, wenn er das Feuer der Begierde in sich lodern spürte, und Eve dankte es ihm. Die Rundungen und Knospen ihres Körpers wölbten sich ihm so stürmisch entgegen wie die reifen Früchte eines windgepeitschten Apfelbaums.« Ein Machwerk also, oder wie es Ex-Merkur-Herausgeber Kurt Scheel formuliert hätte: »Sätze wie in Scheiße gemeißelt«.

Feine Nase

Die Frage, die sich nach der Lektüre der »Trump-Tagebücher« stellt: Ist es echt, was uns der »Anonymus« hier auftischt? Bei Trump weiß man es bekanntlich nie so genau, da er die besten Gags immer noch selbst schreibt. Dieses Werk ist allerdings so überdreht, dass es einfach Satire sein muss. Doch wer auch immer dahintersteckt: Wer derart kriecherische Briefe wie die der Trump-Vasallen William Barr oder Mike Pompeo zu türken vermag, verfügt nicht nur über eine feine Nase für den Washingtoner Anus der Macht, sondern kennt sich auch in den tiefergelegenen Darmtrakten bestens aus.

Das Buch schließt mit einer Bitte der Mutter Donald Trumps aus dem Jahr 1951 an den Direktor der Twentieth Century-Fox Film Corporation, Darryl F. Zanuck, ihrem süßen Fratz doch zu einer Karriere als Kinderstar zu verhelfen. Zanuck antwortete ihr: »Um es ganz offen zu sagen: Ich möchte Ihnen den Rat geben, Ihren Sohn an einem Ort aufzuziehen, wo er dem Auge der Öffentlichkeit verborgen bleibt. (…) Etwas Besseres kann ich Ihrem Sohn und uns allen überhaupt nicht wünschen.« Wohl wahr.