Dauergast im U-Ausschuss

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Olaf Scholz scheut die Öffentlichkeit, wenn es um Aufklärung von Wirtschaftskriminalität geht (Wahlkreiskonferenz der Brandenburger SPD, Ludwigsfelde, 30.10.2020)

Seit Monaten holen die Skandale um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard und den »Cum-Ex«-Steuerbetrug Bundesfinanzminister Olaf Scholz immer wieder ein. Mehrfach geriet er in akute Erklärungsnöte. Mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Herbst dürfte dem SPD-Kanzlerkandidaten daran gelegen sein, die Themen rasch von der Agenda zu bekommen. Doch die juristische Aufarbeitung steht noch am Anfang. Nun nimmt auch in die politische Rekons­truktionsarbeit an Fahrt auf.

So hat im Fall des milliardenschweren Bilanzbetrugs des früheren Dax-Konzerns Wirecard der Untersuchungsausschuss des Bundestags bereits mit der Arbeit begonnen. In Sachen »Cum-Ex« gibt es seit Freitag einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft. Scholz wird sowohl den Abgeordneten in Berlin wie auch jenen in Hamburg Rede und Antwort stehen müssen.

Im Wirecard-Ausschuss sollen allerdings zunächst die Sachverhalte geklärt werden, bevor es um die politischen Verantwortlichkeiten geht. So wurde dort zuletzt der Enthüllungsjournalist Dan McCrum vernommen, der den Skandal einst durch Berichte in der Financial Times ins Rollen gebracht hatte. Seine Aussagen im Ausschuss dürften den politischen Druck weiter erhöht haben. Seit dem Kollaps des Konzerns »habe Deutschland das Ganze sehr ernst genommen«, hatte er im Vorfeld der Sitzung gesagt. Es wäre aber besser gewesen, wenn seinen Recherchen schon früher mehr Bedeutung beigemessen worden wäre. Schließlich hatte er bereits 2015 über diverse Ungereimtheiten bei Wirecard berichtet – was die zuständigen Aufsichtsbehörden jedoch nicht auf den Plan gerufen hatte. Statt dessen musste sich McCrum für seine journalistische Aufklärungsarbeit bald selbst vor Gericht verantworten.

Was genau McCrum den Abgeordneten hinter verschlossenen Türen verraten hat, ist nicht bekannt. Grünen-Obmann Danyal Bayaz kommentierte im Nachgang, die Aussagen »werfen einen dunklen Schatten auf die Qualität und Urteilskraft unserer Finanzaufsicht«. Ähnlich wie bei »Cum-Ex« stehen die Aufsichtsbehörden seit längerem in der Kritik, weil sie zu spät aktiv geworden sind und relevante Informationen nicht weitergegeben haben. Die gescholtenen Ämter unterstehen der Verantwortung des Finanzministeriums respektive der von Scholz. Für Bayaz ist es »schwer vorstellbar«, dass dieser von den Vorgängen nichts gewusst habe.

Weitere Erkenntnisse zum Ausmaß des politischen Versagens versprechen sich die Abgeordneten von der Befragung des früheren Wirecard-Chefs Markus Braun, dessen Anhörung für den 19. November anberaumt ist. Die Staatsanwaltschaft sieht in Braun einen der Hauptverantwortlichen des Betrugs. Durch Scheingeschäfte soll die Wirecard-Führungsriege Banken und Investoren um insgesamt 3,2 Milliarden Euro geprellt haben. Linke-Finanzexperte Fabio De Masi würde Braun daher »auch im Pyjama vorführen lassen, wenn dies nötig wäre«. Den Abgeordneten Florian Toncar (FDP) interessiert beim anstehenden Braun-Verhör vor allem »die Frage, ob Wirecard politisch geschützt wurde«.

In Sachen »Cum-Ex« wurden Anfang des Jahres bereits die ersten Bankster verurteilt. Zahlreiche weitere Verfahren wurden eröffnet, insgesamt warten mehr als 500 Finanzjongleure, Anwälte und Berater auf ihren Prozess. Beim am Freitag in Hamburg konstituierten Untersuchungsausschuss geht es jedoch um einen ganz bestimmten Aspekt: die Rolle führender SPD-Politiker in der Hansestadt. Das dürfte Scholz besonders wenig schmecken, schließlich war er im fraglichen Tatzeitraum als Erster Bürgermeister der führende Sozialdemokrat Hamburgs.

Klären wollen die Abgeordneten der Bürgerschaft unter anderem, ob Scholz und sein damaliger Finanzsenator, der heutige Bürgermeister Peter Tschentscher, ihre politische Macht missbraucht haben, um Einfluss auf die Steuerbehörden zu nehmen. Der heutige Bundesfinanzminister bestreitet das. Jedoch sind seine Ausführungen angesichts mehrerer zunächst geleugneter und später eingestandener Unterredungen mit dem Patriarchen der ortsansässigen Privatbank M. M. Warburg, Christian Olearius, in den Jahren 2016 und 2017, wenig glaubhaft. Vor den Treffen hatte die zuständige Behörde von Olearius’ Geldhaus wegen des Verdachts auf schwere Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit »Cum-Ex«-Geschäften eine Nachzahlung von 47 Millionen Euro gefordert. Zwei Wochen später wurde diese fallengelassen. Eine weitere Nachforderung über 43 Millionen Euro wurde erst kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist gestellt, nachdem das Bundesfinanzministerium interveniert hatte.

Einberufen hatten den Ausschuss die Fraktionen der CDU und der Partei Die Linke sowie eine Abgeordnete der FDP. In der konstituierenden Sitzung wurde allerdings der SPD-Abgeordnete Mathias Petersen zum Vorsitzenden ernannt. Das wiederum stieß auf Kritik bei der Linken, da die SPD »ja gerade im Fokus steht«, wie der Abgeordnete David Stoop bemängelte. Finanzsenator ­An­dreas Dressel (SPD) kündigte derweil am Freitag an, der »rot-grüne« Senat wolle »seinen Teil zur Aufklärung beitragen«.