System am Pranger

Florian Boillot Mit Abstand und Maske: Teilnehmende an der antirassistischen Demonstration am Sonnabend in Berlin

Zwanzig Jahre sind seit dem ersten Mord und beinahe ein Jahrzehnt ist seit der Selbstenttarnung vergangen, doch die rechtsterroristische Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) ist bis heute nicht umfänglich aufgeklärt. Ebenso die seit 2016 anhaltende Anschlagsserie in Berlin-Neukölln, für die mutmaßlich Neonazis verantwortlich sind. Ein Faktor dabei sind jeweils auch rassistische und faschistische Netzwerke im Staatsapparat. Vor diesem Hintergrund und anlässlich des neunten Jahrestages der Selbstenttarnung des NSU am 4. November 2011 sind am Sonnabend in Berlin rund 1.000 Menschen dem Aufruf von 25 antifaschistischen Zusammenschlüssen gefolgt, gegen rechte und rassistische Strukturen in Staat und Gesellschaft auf die Straße zu gehen.

Unter Einhaltung der geltenden Hygieneauflagen startete der Demonstrationszug am Nachmittag vom Platz der Luftbrücke, zog von dort aus zunächst zum Hermannplatz, wo eine Zwischenkundgebung stattfand, und endete am Oranienplatz. Mit bedruckten T- Shirts erinnerten einige Teilnehmende an die Opfer des NSU-Terrors sowie unter anderem auch an den 2005 in einer Dessauer Polizeizelle mutmaßlich von Beamten ermordeten ­Oury Jalloh. Auf Transparenten forderten die Demonstranten »75 Jahre nach der Befreiung – Entnazifizierung jetzt« sowie auch Aufklärung der rassistischen Anschläge von Halle 2019 und von Hanau in diesem Jahr.

»Der NSU-Komplex reicht bis nach Berlin-Neukölln«, heißt es im Aufruf zur Demonstration, der auf der Internetseite www.no-justice-no-peace.org dokumentiert ist. »In diesen Zeiten, wo ständig von einer wachsenden solidarischen Gesellschaft und Zusammenhalt« gesprochen werde, »hören rassistische Übergriffe, Hass, Hetze und Gewalt von rechts nicht auf«. Die Unterzeichnenden »klagen Staat, Polizei und den Justizapparat« an. Sie fordern »Respekt für die Betroffenen und Konsequenzen« für die Täterinnen und Täter.

Getragen wird der Aufruf vom »Berliner Bündnis gegen rechts«, dem »Bündnis Neukölln« und Initiativen wie der für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas sowie von der Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA). Deren Landesgeschäftsführer Markus Tervooren zeigte sich am Sonntag im Gespräch mit junge Welt zufrieden mit der Demonstration am Vortag. Man habe mit fast 1.000 Teilnehmenden trotz Hygieneauflagen viel Aufmerksamkeit beim Zug durch die Kieze gewinnen können. Die Einsatzkräfte der Polizei hätten sich relativ zurückhaltend verhalten. Nur der Beginn der Demonstration habe sich wegen Hinweisen auf die Auflagen verzögert. Verstöße dagegen habe Tervooren nicht festgestellt.

Die Stimmung während des Protestes sei Tervooren zufolge von dem Gefühl geprägt gewesen, dass »es jetzt reicht«. Für die Berliner VVN-BdA sei die Teilnahme auch deshalb wichtig gewesen, um gemeinsam mit anderen Organisationen die Forderung nach unabhängigen parlamentarischen Untersuchungen der NSU-Morde und des Neukölln-Komplexes zu bekräftigen.