Wirsinglasagne

Der Wuchs des »Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda«, zu deutsch Wirsingkohl, ähnelt dem von Weiß- und Rotkohl, seine gelben bis dunkelgrünen Blätter sind gewellt und locker gefügt. Die Blattwellung entsteht dadurch, dass das Wachstum der Blattadern gegenüber dem übrigen Zellgewebe zurückbleibt. So erinnert die obere Blattstruktur optisch an Noppenfolie. Sollte sich der Wirsing aber auch gummiartig anfühlen, ist er zu alt. Frischen Wirsing erkennt man daran, dass seine Blätter leicht brechen und er rasselt, wenn man ihn schüttelt. Wirsing enthält doppelt soviel Eiweiß, Fette, Eisen und Phosphor wie Weiß- und Rotkohl, außerdem Carotin, mehrere B-Vitamine und reichlich Vitamin C.

Einige Sprachen weisen auf die ursprüngliche Herkunft des Wirsing hin. So nennt man ihn auf Englisch »Savoy cabbage«, auf Japanisch »Saboi kyabetsu« und auf Russisch »Kapusta savojskaja«. Savoyen war seit dem Spätmittelalter ein europäisches Herrschaftsgebiet, dessen Name bis heute in den an die Schweiz und Italien grenzenden französischen Départements Savoie und Haute-Savoie weiterlebt. In Italien heißt der Wirsing »Cavolo verza«.

Lasagne di cavolo verza:

Für vier Personen benötigt man einen großen Wirsing, 7 Karotten, 4 mittelgroße Zucchini, 3 Zwiebeln, 1 Bund Petersilie, 150 g geriebenen Käse, etwas Gemüsebrühe, Olivenöl, Oregano, schwarzen, frisch gemahlenen Pfeffer, Muskat, etwas Milch.

Den Wirsing in einzelne Blätter zerlegen. In kochendem Wasser zirka 3 Minuten blanchieren, in Eiswasser abschrecken. Für den Fond zirka 400 ml Wasser mit Gemüsebrühe aufsetzen, Oregano, Pfeffer und Muskat hinzufügen, nach dem Aufkochen einen Schuss Milch dazugeben. Die Zwiebeln klein hacken. Zucchini und Karotten fein reiben. Die Zwiebeln in einer Pfanne in Olivenöl glasig anbraten, die Karotten hinzufügen, zirka 2 Minuten bei starker Hitze braten, etwas gekörnte Gemüsebrühe, Muskat und Pfeffer dazu, nochmals eine Minute braten. Die Pfanne vom Herd nehmen und das Gemüse in eine Schüssel geben. Nun die Zucchini in erhitztem Olivenöl schwenken, nach einer Minute wieder etwas gekörnte Gemüsebrühe, Pfeffer und Muskat dazu und nach einer weiteren Minute vom Herd nehmen. Die Zucchini in die Schüssel mit den Karotten und den Zwiebeln geben. Alles miteinander vermengen und abkühlen lassen. Petersilie klein hacken und zusammen mit dem Reibekäse untermischen. Eine Auflaufform mit Öl auspinseln. Eine Schicht Wirsingblätter darin verteilen. Hierauf eine Schicht der Gemüsemischung geben, darauf wieder Wirsingblätter, wieder Gemüsemischung, etc., bis die Mischung verbraucht ist. Als letzte Schicht nur noch Wirsingblätter auflegen. Den Ofen auf 150 Grad, Umluft, vorheizen. Den Fond über die Wirsinglasagne gießen, die Form in den Ofen stellen und auf 125 Grad Umluft zurückschalten. Öfters die obere Wirsingschicht mit dem Fond aus der Form übergießen, damit sie nicht trocken wird. Ideal ist eine Garzeit von etwa 80 Minuten; wer es eilig hat, kann die Garzeit durch höhere Temperaturen verkürzen. Die kalorienreichere Variante macht man mit Sahnesauce oder Béchamel. Dazu passt ein Weißburgunder.