Arnold Schölzel Der Schwarze Kanal: »Schicksalsgemeinschaft«

Motive für individuellen Terror bleiben im dunkeln, zumal, wenn die Attentäter im Grunde Jugendliche sind. Der Antrieb für Staatsterrorismus ist dagegen für alle sichtbar: Es sind Charakter und Interessen jener Staaten, die ihn verüben, und jener, in denen ein Regime-Change damit herbeigeführt werden soll. In den Leitmedien geht es umgekehrt zu: Nach solchen Attentaten wie in Dresden, im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine, von Nizza und Wien wissen deren Kommentatoren genau – dahinter steckt der Islam. Das wäre so, als ob jemand behaupten wollte, die nun 19 Jahre dauernde deutsche »Landesverteidigung am Hindukusch« habe einen christlichen Hintergrund. Der Feldzug forderte allein bei dem Massaker auf Befehl eines inzwischen zum General beförderten deutschen Offiziers im Jahr 2009 weit mehr als 100 Tote. Dafür aber gilt: Erwähnen Sie nicht »unsere« Kriege und schon gar nicht Kriegsverbrechen. Von Staatsterrorismus schreibt in Bürgermedien ohnehin niemand.

So geschieht es auch nach den jüngsten Attentaten. Zwischen dem in Österreich geborenen und aufgewachsenen 20jährigen Attentäter von Wien und den Kopfabschneiderbanditen des »Islamischen Staats« (IS) ist vor allem ein Whatsapp-, Facebook- oder Instagram-Zusammenhang belegbar. Welch Zufall, dass es sich ausschließlich um US-Überwachungskonzerne handelt, die als Außenstellen des Pentagon und der US-Geheimdienste fungieren. Ähnlich sieht es bei den anderen Mordaktionen der vergangenen Tage aus. Das Schweigen vom Krieg und von den bluttriefenden Internetmonopolen, die regelmäßig auch von Faschisten genutzt werden, ist erste Voraussetzung für die Kommentierung der Taten im gehobenen Journalismus – von FAZ bis Süddeutsche und Tagesspiegel. In der FAZ konstatiert z. B. deren Außenpolitikchef, Klaus-Dieter Frankenberger, am Mittwoch »Bestürzung« nach dem Anschlag von Wien, die »von London sogar bis nach Moskau« reiche. Obwohl Moskau, soll das »sogar« offenbar andeuten, kaum zur Zivilisation zählt. Wahrscheinlich, weil es keine Kampfgruppen wie Mudschaheddin, Al-Qaida oder IS gepäppelt hat. Das besorgen allein USA, NATO und die brutalen Feudalreiche am Golf seit 40 Jahren. Was im Kampf gegen die Sowjetunion begann, setzte sich nach 1990 gegen Russland im Kaukasus, gegen Syrien und Libyen fort. Frankenberger genügt aber Bestürzung nicht, er verlangt wie Angela Merkel »gemeinsamen Kampf«, eine EU-»Schicksalsgemeinschaft«. Die Tatsache, dass die EU-Staaten im Kielwasser der USA seit Jahrzehnten einen Feldzug nach dem anderen führen, lässt er großzügig weg. Diese Schicksalsgemeinschaft kämpft permanent und hat z. B. kein Problem damit, den saudisch geführten und finanzierten IS als Bodentruppe gegen Libyen und Syrien einzusetzen. Und: Warum sollte sich der NATO-Muslimbruder Recep Tayyip Erdogan heute scheuen, Kopfabhacker in den Krieg um Berg-Karabach zu schicken?

In Texten wie denen Frankenbergers kommt das nicht vor. Er jammert die EU à la AfD oder Pegida zum Opfer hoch. Daher: »kein Land darf mit dieser Bedrohung allein gelassen werden«, der Austausch der Sicherheitsbehörden »muss noch intensiver werden« usw. Wie wär’s zunächst mit einer Zerschlagung von Facebook und anderen US-Propagandakonzernen für Hetze und Mordaufrufe?

Es darf geraten werden, warum weder Krieg noch die US-Hetzmaschinerie in Bürgermedien vorkommen, wenn es um Terror geht. Des Rätsels Lösung liegt darin, dass »Qualitätszeitung« und Hassmaschine Kriegsmedien in Arbeitsteilung sind: Sie verbinden das Schweigen über Angriffskriege mit der rassistischen Mobilisierung gegen deren Opfer. FAZ, Facebook und Co. sind wahrhaft eine Schicksalsgemeinschaft.