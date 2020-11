Feindbild Feministin

Christian Mang Abgedrängte Teilnehmerinnen der Gegendemonstration zum reaktionären »Marsch für das Leben«

Wenn Menschen wieder »in die alten konservativen Rollen und patriarchalen Abhängigkeitsverhältnisse gedrängt werden« sollten, sei feministischer Protest wichtig. Vor allem das Recht auf körperliche Selbstbestimmung werde zunehmend angegriffen und unterdrückt – so begründete eine Aktivistin, die sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin verantworten musste, ihre Teilnahme am Protest gegen den »Marsch für das Leben« am 21. September 2019. Wegen einer Sitzblockade des queerfeministischen Bündnisses »What the Fuck« war ihr Nötigung vorgeworfen worden. Die Richterin habe das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße von 150 Euro eingestellt, die auf Wunsch der Aktivistin dem gemeinnützigen Verein der Naturfreunde-Jugend zugute kämen, berichtete die Sprecherin des Bündnisses, Lili Kramer, am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Über die Begründung, Teilnehmende des Marsches hätten aufgrund der Blockade nicht weiterlaufen können und durch das plötzliche Anhalten sei ihnen »psychische Gewalt« angetan worden, zeigte sich Kramer irritiert, zumal noch etwa 100 weitere Verfahren wegen entsprechender Anzeigen seitens der Polizei anstehen. »Wir hätten uns einen Freispruch gewünscht«, so Kramer.

Ständig erlebten Frauen in dieser Zeit Angriffe von rechts, weil nationalistische, völkische und christlich fundamentalistische Kräfte sich versammelten, um Frauenrechte zurückzunehmen, heißt es in einer Erklärung der betroffenen Aktivistin. Feministischer Widerstand werde kriminalisiert, ärgerten sich weitere Beteiligte. Im Zusammenhang mit ihren berechtigten Protesten hätten sie völlig überzogene Polizeigewalt erlebt. Bei der Polizei sei in den vergangenen Jahren eine zunehmend »antifeministische Grundhaltung« festzustellen, so Kramer. Während die Einsatzkräfte vergleichsweise zurückhaltend gegenüber »Coronaleugnern« und extremen Rechten aufträten, die Infektionsschutzregeln nicht einhielten oder den »Sturm auf den Reichstag« probten, seien bei feministischen Demonstrationen immer wieder vulgäre Äußerungen oder Gesten von Beamten zu registrieren, berichtete Kramer. Sie selbst habe erleben müssen, dass ein Polizist zu ihr »komm doch mal her« gesagt und dazu eindeutige Bewegungen mit den Lenden gemacht habe. All das bleibe folgenlos. So, wie auch die Tatsache, dass 100 Aktivistinnen nach der Sitzblockade 2019 am frühen Nachmittag stundenlang von der Polizei eingekesselt und danach in die Gefangenensammelstelle gebracht worden waren. Beim Abführen seien viele gewaltsam heruntergedrückt worden. Hätten sie sich dann bloß aufrichten wollen, seien sie sogleich unter Verdacht geraten. Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz habe es »geradezu gehagelt«. Bislang eingegangene Strafbefehle hätten jedoch »nur« den Vorwurf der Nötigung enthalten.

Auch in diesem Jahr, als die selbsternannten »Lebensschützer« am 19. September erneut durch Berlin-Mitte zogen, habe die Polizei durch »großräumige Absperrungen und unverhältnismäßige Platzverweise« versucht, Proteste dagegen einzuschränken und teilweise Gewalt angewendet. Eine Person sei von drei Polizisten zu Boden gedrückt, mit dem Knie im Nacken fixiert, dann mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt und brutal mit Schmerzgriff weggeschleift worden. Sie erlitt eine Zerrung an der Schulter und Hämatome. Derartige Szenen belegten, dass die Polizei Feministinnen militante Absichten unterstelle, obgleich diese sich gewaltfrei verhielten – während sie offenbar den »Marsch für das Leben«, bei dem Nazis mitmarschierten, als ungefährlich eingestuft hätten, sagte die Sprecherin des Bündnisses.

Seit Jahren formieren sich Reaktionäre beim »Marsch für das Leben« und fordern ein vollständiges, strafbewehrtes Abtreibungsverbot. Und immer wieder stellen sich Aktivistinnen dem entgegen. Sie stehen für das Recht auf körperliche Selbstbestimmung ein, das Frauengenerationen vor ihnen mit Slogans wie »Mein Bauch gehört mir« erkämpft hatten; insbesondere auch Feministinnen in der BRD und Westberlin in den 1970er Jahren. Schwangerschaftsabbruch war damals dort verboten, teuer, erniedrigend, mitunter lebensgefährlich und musste heimlich durchgeführt werden. Seit 1976 war es in der Bundesrepublik dann gesetzlich geregelt, dass Abtreibung in den ersten zwölf Wochen straffrei bleibt, wenn bei der Schwangeren eine medizinische, ethische oder soziale Notlage festgestellt wird. 1995 wurde die Fristenlösung eingeführt, aber Abtreibung blieb bis heute weiter grundsätzlich rechtswidrig. Von Strafverfolgung wird seither innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen bei Vorliegen einer Bescheinigung über ein Beratungsgespräch abgesehen. Eine Pflicht, mit nicht vertrauten Personen in einer anerkannten Beratungsstelle über die persönliche Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch zu sprechen, hatte es für Frauen in der 1990 aufgelösten DDR nicht gegeben – seit 1972 war die Gesetzeslage dort wesentlich liberaler gewesen.

Wie kommt es zu dem nahezu weltweiten reaktionären Rollback, der jüngst auch in den USA mit der Berufung der Richterin und Abtreibungsgegnerin Amy Coney Barrett durch Präsident Donald Trump an den Supreme-Court deutlich wurde? Der Antifeminismus funktioniere stets als Bindeglied zwischen verschiedenen Akteuren, die einzig vom Wunsch beseelt seien, das Patriarchat und die eigenen Privilegien aufrechtzuerhalten, sonst aber gar nicht politisch übereinstimmen müssten, so der Erklärungsansatz von Lili Kramer. Hierzulande seien das beispielsweise Anhänger der AfD, Neonazis, aber auch Akteure aus Parteien wie CDU/CSU, FDP und SPD – bis weit hinein in liberale gesellschaftliche Bereiche. Feministinnen hätten weiterhin gesellschaftliche Kämpfe auszutragen, um reale Gleichberechtigung zu erreichen. »Wir lassen uns nicht einschüchtern«, so die Devise.