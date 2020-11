Aziz Karimov/Reuters

Die aserbaidschanischen Streitkräfte haben im Kampf um die Südkaukasusregion Berg-Karabach acht Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht. Das teilte Präsident Ilhalm Alijev am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Trotz mehrerer vereinbarter Waffenruhen zwischen Armenien und Aserbaidschan gingen die Kampfhandlungen unvermindert weiter. Unterdessen warnte in Genf UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet die Staaten vor Kriegsverbrechen. Beide Seiten hätten die Pflicht, den Tod von Zivilisten und die Zerstörung ziviler Infrastruktur – wie in Tartar (Foto) – zu verhindern oder zumindest zu minimieren, erklärte Bachelet am Montag in Genf. Statt dessen würden aber Häuser zerstört, Straßen zerbombt und Einwohner in die Flucht getrieben. Solche »wahllosen« Angriffe auf Wohngebiete könnten Kriegsverbrechen darstellen, warnte Bachelet. (AFP/dpa/jW)