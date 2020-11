Beschäftigte vor dem Kollaps

Bodo Schackow/dpa Gewerkschaften warnen: In der aktuellen Coronasituation braucht man mehr Personal in der Krankenversorgung

Mehr Disziplin von den Menschen in Deutschland und eine andere Finanzierung der Krankenhäuser hat am Donnerstag die Ärztegewerkschaft Marburger Bund gefordert. Nur so könne man den langen Winter überstehen, sagte deren Vorsitzende, Susanne Johna, in Berlin. So verständlich der Wunsch sei, zu einem normalen Leben zurückzukehren, so klar sei auch, dass die Coronapandemie eingedämmt werden müsse.

Die Ärzte in deutschen Kliniken arbeiten am Limit, worauf der Marburger Bund bereits in den letzten Tagen mehrmals hingewiesen hatte. Damit die Krankenhäuser nicht bundesweit an ihre Grenzen stießen, müsse die Zahl der Coronainfektionen gedrückt werden, betonte Johna. An die Eigenverantwortung zu appellieren genüge nicht. Damit grenzte sie sich auch von dem Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ab, das Gebote und Eigenverantwortung gegenüber Verboten favorisiert.

Johna forderte – wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auch –, dass planbare Operationen in Kliniken mit hoher Belastung zurückgestellt werden müssten. Verdi hatte am Sonntag betont, dass die sogenannten elektiven Eingriffe schnellstmöglich zurückgefahren werden müssten – wirtschaftliche Erwägungen dürften dabei keine Rolle spielen.

Einig ist man sich darin, dass ausgefallene Erlöse kompensiert werden müssen. Unterschiede gibt es im Detail: Der Marburger Bund möchte Freihaltepauschalen, mit denen die Ausfälle kompensiert werden; Verdi möchte dagegen, dass das Finanzierungssystem über Fallpauschalen während der Pandemie ausgesetzt wird und alle notwendigen Ausgaben vollständig refinanziert werden.

Während Krankenhäuser in technischer Hinsicht gut auf die zweite Welle vorbereitet seien, drohten vor allem beim Pflegepersonal Engpässe, erklärte Verdi am Sonntag. Am Mittwoch hatte auch der Marburger Bund in Niedersachsen gewarnt: »In der aktuellen Situation brauchen wir kurzfristig mehr Personal in der Krankenversorgung.« Zwar sei die Coronalage noch unter Kontrolle, sagte der Vorsitzende des niedersächsischen Verbandes, Hans Martin Wollenberg, aber das könne sich ändern. Dabei sei der Mangel in den pflegerischen und medizinischen Berufen lange bekannt – auch, dass mehrere hundert ärztliche Stellen landesweit in Krankenhäusern unbesetzt seien.

Den lange bekannten Mangel versuchen Landesregierungen nun dadurch zu kompensieren, dass die Arbeitszeit der Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen angehoben wird. Zu Wochenbeginn wurde beispielsweise in Niedersachsen die Wochenarbeitszeit auf bis zu 60 Stunden pro Woche angehoben. Der Marburger Bund hatte die Anhebung kritisiert und statt dessen Maßnahmen gefordert, die zu einer Entlastung des Personals beitragen.

Am Mittwoch war auch wieder die Forderung erhoben worden, die Personaluntergrenze in der Pflege auszusetzen. Michael Pfeifer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), hatte der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt: »Schaffen wir die Grundversorgung nicht mehr, dann können ganz viele andere Fälle nicht länger optimal behandelt werden.«

Zuvor hatte Verdi allerdings gewarnt: »Die Untergrenzen sichern nur eine Versorgung auf Mindestniveau.« Sie auszusetzen sei schon im Frühjahr falsch gewesen; das sei es auch jetzt, denn es gelte, die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Außerdem hatten nach Angaben der Pflegekammer Niedersachsens Studien gezeigt, dass mit geringerem Personal eine höhere Sterblichkeit der Patienten einhergehe.

Die Beschäftigten müssten gesund bleiben, sonst drohe der Kollaps, sagte Sylvia Bühler, Bundesvorstandsmitglied von Verdi. Schon jetzt gebe es Pflegekräfte, denen Quarantäne verordnet wurde, die aber dennoch weiterarbeiten müssten. »Die Arbeitsquarantäne gefährdet sowohl Beschäftigte als auch die vulnerablen Gruppen, also Patienten, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung.«

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) wies darauf hin, dass sich die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten derzeit alle zwei Wochen verdopple. Am Freitag werde demnach der Höchststand aus dem April mit rund 2.900 Patienten erreicht werden. Bis Ende November könne die Zahl auf 6.000 ansteigen.