Hungerlohn für Pflegerinnen

Fabrizio Bensch/REUTERS Lohnunterschiede: In Westdeutschland verdiente ein Pfleger 2019 etwa acht Prozent mehr als seine Kollegin

Betten stehen leer, für Patienten und Heimbewohner bleibt kaum Zeit: Seit vielen Jahren mangelt es erheblich an Pflegekräften. Verdienen die Beschäftigten zu wenig? Laut einer am Mittwoch vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) veröffentlichten Studie sind die durchschnittlichen Gehälter in den vergangenen sieben Jahren zwar deutlich gestiegen. Doch regional gibt es große Unterschiede, und die Entlohnung in der Altenpflege hinkt der Krankenpflege weiter hinterher. Zudem erfassten die Autoren die hohe Zahl an Teilzeitverträgen nicht, wie der Sozialforscher Stefan Sell bemängelt. Viele Pflegekräfte schuften nach wie vor für einen Niedriglohn.

Durchschnittswerte verdecken viele Probleme, meint Sell. So verdiente laut IAB eine Vollzeitfachkraft in der Krankenpflege letztes Jahr im bundesweiten Mittel 3.547 Euro brutto. Im Westen lag dieser Mittelwert rund 80 Euro höher, im Osten knapp 300 Euro darunter. Die gesamte Spanne ist weit: Bekam eine Krankenpflegerin im Saarland zuletzt für eine Vollzeitstelle rund 3.818 Euro brutto, erhielt sie in Brandenburg für die gleiche Arbeit 3.109 Euro im Monat. Noch deutlich weniger verdienten examinierte Altenpfleger. In Westdeutschland schwankte ihr mittlerer Verdienst für eine 40-Stunden-Woche zwischen 2.841 Euro in Niedersachsen und 3.326 Euro in Baden-Württemberg. In den östlichen Bundesländern waren die Gehälter in Berlin mit gut 3.000 Euro am höchsten. In Sachsen-Anhalt gab es nur rund 2.532 Euro.

Am unteren Ende der Lohnkette standen die Helferinnen und Helfer. In der Krankenpflege kamen sie im Westen durchschnittlich auf knapp 2.800 Euro, im Osten lag ihr mittlerer Monatsverdienst rund 500 Euro darunter. Zwischen einzelnen Bundesländern klafften weitaus größere Lücken: Während die Beschäftigten in Rheinland-Pfalz im Schnitt auf knapp 3.000 Euro kamen, gab es in Mecklenburg-Vorpommern für die gleiche Arbeit fast 1.000 Euro weniger. Altenpflegehelfer verdienten noch weitaus schlechter: Im Westen betrug ihr durchschnittliches Bruttogehalt gut 2.200 Euro, im Osten blieben sie unter der 2.000er-Marke. Am schlechtesten verdienten Beschäftigte in der ambulanten Pflege.

Zwar arbeiten in der Pflegebranche vor allem Frauen, doch patriarchale Lohnunterschiede herrschen auch dort vor. In Westdeutschland verdiente ein Krankenpfleger 2019 etwa acht Prozent mehr als seine Kollegin, im Osten war die Lücke mit 2,6 Prozent kleiner. Dafür kamen dort männliche Krankenpflegehelfer auf 11,5 Prozent mehr Lohn als ihre Kolleginnen (im Westen auf 6,8 Prozent). Die Arbeitsmarktforscher schieben das Ergebnis auf »geschlechtsspezifische Unterschiede bei lohnbestimmenden Faktoren, wie zum Beispiel die beruflichen Qualifikationen, die Arbeitsmarkterfahrung, den konkreten Wirtschaftszweig des Unternehmens oder ausgeübten Beruf«.

Auf das Problem der nicht erfassten Teilzeitkräfte in diesen Bereichen weisen die Forscher selbst hin. Man habe nur die Daten von 435.000 Fachkräften und 134.000 Helfern in Vollzeitarbeit erfasst und ausgewertet, schreiben sie. Mehr als die Hälfte aller in der Pflege Tätigen gehörten aber nicht dazu. Sozialforscher Sell weist auf eine amtliche Statistik für das Jahr 2017 hin: Danach schufteten damals in ambulanten Diensten fast 70 Prozent der Angestellten in Teilzeit, in Pflegeheimen waren davon knapp zwei Drittel betroffen. Dies, so räumen auch die IAB-Autoren ein, führe natürlich zu entsprechend niedrigeren Löhnen.

Die Realität zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke vom Juli dieses Jahres auf: Demnach mussten zum letzten Jahreswechsel fast 80 Prozent der Altenpflegehelfer im Osten und 53 Prozent im Westen mit weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens leben. Bei den Fachkräften in der Altenpflege war im Osten jede Fünfte, im Westen jede Zehnte betroffen. Etwas besser sah es in der Krankenpflege aus: Im Osten wurde jeder zweite Helfer und jede zehnte Fachkraft mit Niedriglohn vergütet, im Westen traf dies auf jede vierte Hilfs- und jede 14. Fachkraft zu.