»Rechtsfeindliche Gesinnung«

Daniel Bockwoldt/dpa Insassen der Untersuchungshaftanstalt Hamburg verfolgen am Mittwoch abend die Solidaritätsdemonstration

Es klingt wie der Titel einer Komödie, ist aber die Überschrift einer juristischen Farce. Als die »Drei von der Parkbank« sind Aktivisten aus Hamburg, eine Frau und zwei Männer, in der linken Szene der Hansestadt und darüber hinaus bekanntgeworden, weil sie auf einer Parkbank saßen, als sie im Juli 2019 festgenommen wurden. Am Donnerstag verurteilte die Große Strafkammer 15 des Landgerichts Hamburg die drei Angeklagten nach 50 Prozesstagen zu Haftstrafen – wegen »Verabredung zu einem Verbrechen« und Verstoßes gegen waffenrechtliche Bestimmungen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass das Trio Brandanschläge auf vier Ziele verüben wollte.

In dem Verfahren waren Anklage und Polizei mehrfach durch zweifelhafte Ermittlungsmethoden aufgefallen. So lehnte die Kammer einen Brandgutachter ab, weil sich herausstellte, dass sein Büro fast nur ehemalige Polizisten beschäftigte.

Felix R. (32) erhielt ein Jahr und zehn Monate, Ingmar S. (28) ein Jahr und sieben Monate und Lykke D. (29) ein Jahr und acht Monate. Die Männer befinden sich bereits seit 16 Monaten in Untersuchungshaft, haben den größten Teil der Strafe also schon abgesessen. Das Gericht hob ihre Haftbefehle auf, sie sind vorläufig frei. D. müsste die Strafe absitzen, falls das Urteil rechtskräftig wird. Vor dem Gericht demonstrierten rund 150 Menschen gegen das Urteil. Es kam zu Übergriffen von Polizisten, die Demonstranten schubsten und ihnen Pfefferspray ins Gesicht sprühten. Bereits am Mittwoch abend hatten rund 500 Unterstützer demonstriert.

Richterin Sandra Paust-Schlote stellte in der Urteilsbegründung fest, dass die Strafen härter ausgefallen wären, wenn die Polizei nicht »frühzeitig eingegriffen hätte«. Die drei Angeklagten waren in der Nacht zum 8. Juli 2019, dem zweiten Jahrestag des Hamburger G-20-Gipfels, in einer Grünanlage im Stadtteil Eimsbüttel von Zivilfahndern festgenommen worden. Bei ihnen seien unter anderem vier Brandsätze, mit Benzin gefüllte PET-Flaschen, Grillanzünder, Wechselkleidung sowie ein Zettel mit angeblichen Anschlagszielen gefunden worden.

Die Kammer habe keine Zweifel, so Paust-Schlote, dass die Angeklagten sich getroffen hätten, um an vier Orten Brände zu legen, die mit der Immobilienbranche in Verbindung gebracht werden: an einem Dienstfahrzeug der Firma Vonovia, der Geschäftsstelle des Konzerns, an »Gegenständen« vor einem Büro der Maklerfirma Großmann und Berger und vor dem Wohnhaus von Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD). Die Festnahme soll darauf zurückzuführen sein, dass R. acht Monate lang observiert worden war. Und zwar ohne richterliche Anordnung auf Anweisung von Polizeipräsident Ralf Martin Meyer.

Eine Aussetzung der Strafen zur Bewährung habe es nicht geben können, so die Richterin, weil man keinem Angeklagten eine »günstige Sozialprognose« habe stellen können. Sie seien »tief verwurzelt in einer rechtsfeindlichen Gesinnung«. Als Beleg für diese Behauptung verwies die Vorsitzende unter anderem auf ein Plakat, das bei einer Durchsuchung gefunden wurde – es zeigt stürzende Polizisten mit der Aufschrift »Feste feiern, wenn sie fallen«. Die Richterin führte auch die diversen »Resonanzstraftaten« an, die es seit der Festnahme mit Bezug auf die »Parkbankcrew« gegeben habe. Sie kreidete den Angeklagten auch die Sympathie in der Szene an. Dass Unterstützer T-Shirts mit der Aufschrift »Freiheit und Glück für die 3 von der Parkbank« anbieten, nannte Paust-Schlote eine »Perfidie in Sachen Merchandising«.

»Es lohnt sich halt doch, zu kämpfen«, kommentierte der Kieler Anwalt Alexander Hoffmann, einer der Verteidiger, anschließend das Urteil. Das bezog sich darauf, dass die Kammer unter den Strafanträgen der Generalstaatsanwaltschaft geblieben war. Deren Vertreter hatte die Angeklagten »menschenverachtende Terroristen« genannt und dreieinhalb Jahre Haft für R. und drei Jahre für S. und D. gefordert. Die Anklage hatte versucht, ihnen nachzuweisen, dass sie Wohnhäuser anzünden wollten, was als »schwere Brandstiftung« zu einem höheren Strafmaß geführt hätte. Paust-Schlote wies diese Version zurück. Es sei Konsens in der »Szene«, Unbeteiligte nicht zu gefährden.