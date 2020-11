Der Feind steht links

imago images/Klaus Rose Mann mit Vorgeschichte: Demonstration gegen BfV-Präsident Hubert Schrübbers in Köln (2.2.1972)

Pünktlich zum 70. Jahrestag seiner Gründung hat es wieder einmal Schlagzeilen gemacht, dieses Mal freilich fast schon skurrile: das Bundesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in Köln-Chorweiler. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass sein Präsident Thomas Haldenwang einen Leibwächter eingestellt hat, der einer von der Behörde als »Verdachtsfall« eingestuften Organisation angehörte – der extrem rechten Militaristenvereinigung Uniter. Der abstruse Vorfall zeigt unfreiwillig einmal mehr, wo der Inlandsgeheimdienst seine blinden Flecken hat, seit er am 7. November 1950 gegründet wurde, morgen vor 70 Jahren: natürlich mit Blick auf die politische Rechte.

Nur Antikommunisten

Der Feind stand für den Verfassungsschutz – wie hätte es in der Bundesrepublik auch anders sein können – von Anfang an links. Lange vor seiner Gründung hatten die westlichen Besatzungsmächte begonnen, die KPD und ihr Umfeld ins Visier zu nehmen. Der Verfassungsschutz eignete sich diese Aufgabe umgehend an. Auf der Suche nach erfahrenen Spezialisten ging er rasch dazu über, eingefleischte Antikommunisten zu beschäftigen, die sich ihre Sporen in Sachen Jagd auf Linke bis 1945 irgendwo im Machtapparat der Nazis verdient hatten (siehe unten). Richard Gerken war einer von ihnen. Er war als Offizier in der Abwehr unter Wilhelm Canaris tätig gewesen, hatte unter anderem in den Niederlanden und in Frankreich Sabotageaktionen durchgeführt und zeitweise auch für das Reichssicherheitshauptamt gearbeitet. Ende Juni 1952 übernahm er beim Verfassungsschutz die Leitung der Abteilung Beschaffung – und konzentrierte sich sogleich darauf, Material für das KPD-Verbot zu sammeln. Die FDJ in der Bundesrepublik, prahlte er Ende 1952, werde »fast lückenlos nachrichtendienstlich beherrscht«.

Da im Bundesamt für Verfassungsschutz, wie es der Historiker Constantin Goschler im Jahr 2016 formulierte, »vermutlich alle Mitarbeiter Antikommunisten« waren – darunter nicht wenige alte NS-Funktionäre –, verwundert es nicht, dass die Behörde die Umtriebe alter wie neuer Nazis zumeist unbeachtet rechts liegenließ. So gerieten etwa »die teilweise umfangreichen ... Bestrebungen von Soldatenverbänden aus dem Blick, die Hilfstruppen für die Westalliierten, Stay-behind-Organisationen oder paramilitärische Truppen aus Ehemaligen der SS und Waffen-SS aufstellten«, konstatieren Goschler und sein Historikerkollege Michael Wala, die die Gründung des Bundesamts für Verfassungsschutz sowie seine Entwicklung bis Mitte der 1970er Jahre untersucht haben. Ein Beispiel: der Bund deutscher Jugend (BdJ), eine 1950 unter Mitwirkung diverser Nazis gegründete Organisation, die eine paramilitärische Einheit unterhielt und für den herbeihalluzinierten Kampf gegen einrückende sowjetische Truppen von der CIA finanziert und aufgerüstet wurde. Der Verfassungsschutz war im Bilde, fand die Sache aber völlig in Ordnung. Faschistische Milizen – verfassungswidrig? Natürlich nicht.

Was der Verfassungsschutz freilich schon damals mit Bravour beherrschte, war das Führen von V-Männern in den Spitzenetagen extrem rechter Organisationen. So beschwerte sich Fritz Dorls, Ex-SA-Mann und Vorsitzender der faschistischen »Sozialistischen Reichspartei« (SRP), als diese im Oktober 1952 verboten wurde, die SRP sei von V-Männern geradezu durchsetzt. In der Tat gehörte eine Kontaktperson des Bundesamtes für Verfassungsschutz sogar dem SRP-Bundesvorstand an. Man kennt das Muster; es wiederholt sich bis heute. Im Jahr 2003 etwa scheiterte das NPD-Verbotsverfahren, weil in den Führungsetagen der Partei allzu viele V-Männer tätig waren und die Ausrichtung der Organisation mitbestimmt hatten; freilich waren nicht alle von ihnen mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz liiert wie beispielsweise Udo Holtmann, NPD-Vorsitzender in NRW, sondern viele mit verschiedenen Landesämtern für Verfassungsschutz. Das ändert freilich nichts daran, dass sich auch in ganz anderen Fällen eine Frage zu stellen begann, die 2003 das Bundesverfassungsgericht daran hinderte, die NPD zu verbieten: Es schien nicht mehr so wirklich klar, wer da eigentlich wen führte und zu welchem Zweck. Die Liste einschlägiger Fälle ist lang (siehe Spalte rechts).

Gekonntes Schreddern

Die Kontinuitäten sind stark beim Bundesamt für Verfassungsschutz – der blinde Fleck rechts, die Plazierung von V-Leuten in wichtigen Funktionen in der extremen Rechten, ja sogar der Umgang mit den eigenen Akten. Als Goschler und Wala im Jahr 2011 den Auftrag erhalten hatten, die Frühgeschichte der Behörde zu recherchieren, da stellte sich heraus, dass offensichtlich bereits in den 1950er Jahren gekonntes Schreddern zu den Basisfähigkeiten eines solide ausgebildeten Verfassungsschützers gehörte. Das Bundesamt räumt mittlerweile ein, man habe nur einen »durch vielerlei Umstände stark reduzierte[n] Quellenbestand« zur eigenen Geschichte zur Verfügung. Goschler und Wala waren gezwungen, sogar die Namen der Behördenmitarbeiter aufwendig unter Zuhilfenahme etwa von Impflisten zu rekonstruieren. Wie viele alte Nazis für das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeiteten, zählt zu den Fragen, die sich daher kaum abschließend beantworten lassen. Aber wer erinnert sich nicht daran, wie ein Referatsleiter der Behörde im November 2011 eilig Akten mit Bezug zum NSU zusammensuchen ließ, um sie rasch sorgfältig zu zerstückeln? Keine Frage, das ist viel verlässlicher als die Entscheidung des Landesamts für Verfassungsschutz in Hessen, den Zugang zu möglicherweise peinlichen Akten einfach auf 120 Jahre zu sperren.

Die Bundesregierung lässt sich die Arbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz ein erkleckliches Sümmchen kosten. Stellte sie im Jahr 2010 der Behörde mit ihren damals rund 2.650 Angestellten fast 175 Millionen Euro zur Verfügung, so sind es aktuell für inzwischen rund 3.900 Mitarbeiter bereits 467 Millionen Euro – mit steigender Tendenz.