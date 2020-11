Mehr als Familienkrach

Sergio Moraes/REUTERS Vielseitig engagiert: Glenn Greenwald bei einer Protestaktion gegen Regenwaldabholzung 2019 in Rio de Janeiro

Glenn Greenwald verlässt die von ihm 2013 mitgegründete investigative Internetzeitung The Intercept (englisch von interception: Abfangen, Abhören). Das hatte der US-Journalist und Anwalt am vergangenen Donnerstag in seinem Blog greenwald.substack.com mitgeteilt. Der Grund: The Intercept hatte sich geweigert, einen kritischen Beitrag über den Präsidentschaftskandidaten Joseph Biden (Demokraten) und dessen Sohn Hunter zu veröffentlichen.

»Die gleichen Tendenzen von Unterdrückung, Zensur und ideologischer Homogenität, die die nationale Presse im Allgemeinen plagen, haben das Medium erfasst, das ich mitbegründet habe, und gipfeln in der Zensur meiner eigenen Artikel«, erklärte Greenwald seinen Abschied. Intercept habe in der vergangenen Woche den Artikel zensiert, obwohl er ein vertragliches Recht auf redaktionelle Freiheit habe.

Diskurs abgelehnt

»Der zensierte Artikel, der auf kürzlich veröffentlichen E-Mails und Zeugenaussagen basiert, warf (…) Fragen zu Bidens Verhalten auf«, so Greenwald weiter. Die Redaktion habe den Beitrag aber nur veröffentlichen wollen, wenn er alle Abschnitte entferne, die sich kritisch mit Biden und der Affäre seines Sohnes auseinandersetzen. Der Kandidat der Demokratischen Partei werde von allen Herausgebern des Intercept, die in New York leben, unterstützt, glaubt Greenwald. Er habe der Redaktion vorgeschlagen, statt dessen einen Gegenartikel zu veröffentlichen, in dem sie ihre Version hätte darlegen können. Dann hätten sich die Leser selbst ein Bild machen können. Das sei abgelehnt worden. Er veröffentlichte den von ihm geschriebenen Beitrag und den E-Mail-Austausch mit der Redaktion inzwischen auf seinem Blog.

Greenwald ist eine journalistische Berühmtheit. Er hatte 2013 den britischen Guardian verlassen, um mit der Dokumentarfilmregisseurin Laura Poitras und dem Journalisten Jeremy Scahill Intercept zu gründen. Unterstützung kam vom Milliardär und Ebay-Mitgründer Pierre Omidyar. Damals hatte der US-Whistleblower Edward Snowdon mit seinen Veröffentlichungen den bis dahin größten Spionageskandal (»NSA-Skandal«) der USA ausgelöst. The Intercept war vor allem deshalb gegründet worden, um die vom früheren CIA-Mitarbeiter Snowden offengelegten Dokumente der National Security Agency (NSA), des größten US-Auslandsgeheimdienstes, auszuwerten.

Grundsätze von damals sieht Greenwald heute verletzt. Sobald Journalisten die »Pflicht zur sachlichen Richtigkeit und journalistischer Ethik« erfüllten, sollten sie das Recht haben, ihre Beiträge so zu veröffentlichen, wie sie es für richtig hielten, auch wenn die Redaktion anderer Meinung sei, heißte es in seinem Blogeintrag. Von dem ursprünglichen Anspruch des Intercept sei heute nicht mehr viel übrig: »Anstatt einen Ort zu bieten, an dem Dissens, marginalisierte Stimmen und ungehörte Perspektiven veröffentlicht werden, wurde es schnell zu einem weiteren Medienunternehmen mit vorgeschriebenen ideologischen und parteipolitischen Loyalitäten.«

Tiefes Zerwürfnis

Am vergangenen Donnerstag reagierte Chefredakteurin Betsy Reed auf Greenwalds Vorwürfe: »Glenn verlangt das absolute Recht zu bestimmen, was er veröffentlicht. Er glaubt, dass jeder, der mit ihm nicht einverstanden ist, korrupt sei und jeder, der seine Texte bearbeitet, ein Zensor«, schreibt sie in dem Beitrag. »Das Ziel unserer Bearbeitung seiner Arbeit bestand darin, sicherzustellen, dass sie korrekt und fair ist. Während er uns politische Vorurteile vorwirft, war er es, der versuchte, zweifelhaften Behauptungen einer politischen Kampagne – der Trump-Kampagne – zu recyceln und als Journalismus zu verkaufen. (…) Es war Glenn, der von seinen ursprünglichen Wurzeln abgewichen ist, nicht The Intercept«, so Reed.

Auch Scahill, durch ein Buch über die Privatarmee »Blackwater« bekannt geworden und weiter eine zentrale Figur bei dem Onlinemedium, stellte sich am Sonntag in einem Artikel auf die Seite der Chefredakteurin. The Intercept sei ein Projekt, das von engagierten Reportern, Rechercheuren und Redakteuren gemacht werde, die zu den besten investigativen Journalisten des Landes gehören würden. Greenwalds Vorwürfe seien »übertrieben, unnötig und ungerecht«.