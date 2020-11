Brachliegende Branchen

Jan Woitas/dpa-Zentralbild Traditionelle Industriearbeitsplätze stehen branchenübergreifend zur Disposition

Eine Kreativabteilung war bei der Mottoauswahl vermutlich nicht am Werk: »Gemeinsam die Zukunft gestalten« – unter dieser lauen Losung lud Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch zur »Digitalen Industriekonferenz 2020«. Eine Art Stelldichein der »Sozialpartner« samt Ministerialbürokratie. Industrielle, Gewerkschafter und Staatssekretäre Altmaiers konferierten virtuell auf den Podien »Digital Industry: Innovationstreiber der Industrie« und »Clean Industry: Der neue Wachstumsmotor?«.

Erklärtes Ziel: Das seit 2015 bestehende Bündnis »Zukunft der Industrie« will den hiesigen Wirtschaftsstandort sanieren. Die 17 Bündnismitglieder (Kapitalverbände, Gewerkschaften und Bundeswirtschaftsministerium) veröffentlichten eine Schlusserklärung – Tenor: Arbeitsplätze in der Industrie erhalten, deren Akzeptanz steigern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ein Komplettprogramm also.

Neben der coronabedingten Krisenbewältigung stehe ein »tiefgreifender Wandel hin zu mehr Digitalisierung und Klimaschutz« an, wird Altmaier in einer am Mittwoch verbreiteten Pressemitteilung zitiert. Dafür brauche es »offene internationale Märkte«. In die gleiche Kerbe schlug Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI): »Wir müssen es schaffen, die Bedingungen des Wirtschaftens zu verbessern.« Blickwinkel, die DGB-Vorstandsmitglied und Konferenzteilnehmer Stefan Körzell zu eng scheinen: »Die notwendige sozialökologische Transformation können wir nicht den Märkten überlassen«, sagte er am Mittwoch auf jW-Nachfrage. Vielmehr brauche es »eine gestaltende Industriepolitik«, so Körzell. Das sieht Alexander Ulrich, industriepolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, ähnlich. Der Fokus dürfe nicht auf gesteigertem Wettbewerb liegen, sagte er gleichentags zu jW.

Viel Zeit scheint nicht mehr zu sein. Parallel zur Industriekonferenz veröffentlichte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag seine Herbstkonjunkturumfrage, die jW vorliegt. Ergebnis: Stark exportabhängige Industriebranchen befinden sich in einer teils extremen ökonomischen Schieflage. »43 Prozent der Betriebe im Maschinenbau und 37 Prozent der Kfz-Bauer beklagen eine schlechte Geschäftslage – deutlich mehr als in der Gesamtwirtschaft (29 Prozent)«, heißt es in der Umfrageauswertung. Die Folge: Nachfragerückgänge und Einnahmeausfälle drücken auf die Finanzlage zahlreicher Industriebetriebe. Kräftig sogar: Von akuten Liquiditätsengpässen berichtet jeder fünfte Maschinenbauer und sogar jeder vierte Kfz-Hersteller (Gesamtwirtschaft: 19 Prozent). Extraproblem: Industrieunternehmen müssen ihre Produktion häufig vorfinanzieren; fehlt Liquidität, müssen Unternehmen trotz Nachfrage ums Überleben kämpfen.

Besonders betroffen sind Automobil­zulieferer. Das weiß auch die IG Metall. Deshalb forderte sie unlängst »Transformationsfonds«, um Firmeninsolvenzen zu vermeiden und Finanzmittel für »neue Geschäftsmodelle« bereitzustellen. Nur, was soll rasch geschehen? »Der Staat muss jetzt für strauchelnde Zulieferer sowie kleine und mittlere Unternehmen Eigenkapital bereitstellen«, sagte Linke-Politiker Ulrich. »Überbrückungsgelder« seien »ein wichtiges Instrument«, findet auch Dieter Janecek, Sprecher für Industriepolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, am Mittwoch gegenüber jW. Die Mittel müssen indes unbürokratisch ohne Zugangshürden bei den Unternehmen ankommen.

Reicht das? Der Staat solle auch nicht vor Beteiligungen zurückschrecken, um Jobs und Wertschöpfung zu sichern, meinte Ulrich. »Es darf aber keine Knete geben, wenn gleichzeitig Beschäftigungsabbau stattfindet und Dividenden an Aktionäre ausgeschüttet werden«, betonte er. Am Beispiel drohender Stellenstreichungen bei Lufthansa könne man erkennen, wenn Staatshilfen »ohne klare Vorgaben« vergeben werden, so Janecek. »Das rächt sich jetzt.« Für DGB-Vorstand Körzell ist klar: Um Industriestrukturen zukunftsfest zu machen, »braucht es einen aktiven Staat«.