Abstimmung über Speicherzwang

Jens Büttner dpa/lbn So gut wie sicher: Nur noch ein Nein der SPD kann die Zwangsspeicherung verhindern

An diesem Donnerstag abend soll der Bundestag abschließend über den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf »zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesen« abstimmen. Die Regierung von CDU, CSU und SPD will damit alle Bundesbürger dazu zwingen, künftig auch Fingerabdrücke zur Speicherung auf dem elektronischen Personalausweis abzugeben. Vor allem Datenschützer und Bürgerrechtsorganisationen warnen vehement davor (siehe jW vom 18.8.). So ruft der Datenschutzverein Digitalcourage e. V. derzeit dazu auf, vor allem bei den Innenpolitikerinnen und -politikern der SPD-Bundestagsfraktion gegen die geplanten Gesetzesänderung zu protestieren.

Während die Abgabe von Fingerabdrücken bisher freiwillig erfolgte, moniert Digitalcourage, dass die nun vorgesehene Pflichtabgabe »einem Generalverdacht gegen Bürgerinnen und Bürger« gleichkomme. Die in seltenen Einzellfällen zeitlich schnellere Überprüfung der Identität einer Person stehe außerdem in »keinem Verhältnis zu einer anlasslosen generellen Fingerabdruckpflicht«, urteilt der Verband in einer auf seiner Internetseite veröffentlichten Stellungnahme. Dort kommen die Datenschützer auch zu dem Schluss, dass damit »die Würde aller betroffenen Menschen angegriffen« werde und dass die Regierungspläne als grundrechtswidrig bewertet werden müssten. »Die zwangsweise und anlasslose Abgabe von biometrischen Daten entspricht nicht den Werten von Rechtsstaaten und Demokratien, sondern der Kontrollsucht von Polizeistaaten«, heißt es weiter.

Die Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken für den Personalausweis ist jedoch keineswegs die einzige von der Bundesregierung vorgesehene Neuregelung. So sollen biometrische Passbilder für Personalausweise künftig ausschließlich digital erstellt und an die zuständigen Behörden übermittelt werden. Für Digitalcourage stellt das einen schwerwiegenden Angriff auf die Freiheit dar, die »schrittweise abgeschafft« werde. »Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen werden stets erweitert und verschärft, aber so gut wie nie zurückgefahren«, warnte der Verband daher. Ohne politischen Kurswechsel würden schließlich in Zukunft immer mehr sensible Biometriedaten millionenfach erhoben, gespeichert und für alle möglichen Zwecke genutzt. Tatsächlich dürfen Polizei und Geheimdienste schon heutzutage automatisch auf biometrische Passbilder von Personalausweisen zugreifen.

Auch bezüglich des Reisepasses sind Änderungen geplant. So soll bei der Angabe des Geschlechts der Ausweisinhaberin bzw. des Ausweisinhabers künftig ein »X« für Personen eingetragen werden, die weder männlich noch weiblich sind. Zumindest in diesem Fall hat sich die Bundesregierung Gedanken gemacht. Mögliche Diskriminierung beim Grenzübertritt wegen der dritten Geschlechtsoption im Dokument soll unterbunden werden. Laut Gesetzentwurf soll »eine Person, die eine Änderung nach Paragraf 45 b des Personenstandsgesetzes (PStG) vorgenommen hat«, entscheiden können, ob im Pass beziehungsweise im ausländerrechtlichen Dokument die bisherige oder nunmehr gültige Angabe stehen soll.

Die geplanten Verschärfungen der Passgesetze stehen unterdessen im Widerspruch zur tatsächlichen Nutzung der elektronischen Personalausweise. So gaben 76 Prozent der für die Studie »E-Government Monitor 2020« des Vereins »Initiative D21« und der TU München Befragten an, einen elektronischen Personalausweis zu besitzen, von denen jedoch nur 24 Prozent die Onlinefunktion überhaupt aktiviert hätten. Dabei plant das Bundesinnenministerium, dass der Onlineausweis ab nächstem Jahr auch ohne die Ausweiskarte im Smartphone nutzbar sein soll.