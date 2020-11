Braune Superspreader

Fabrizio Bensch/Reuters Einziger Schutz: Eingangstür zur Synagoge in Halle nach dem Anschlag (10.10.2019)

Der Rechtsterrorist Stephan Balliet inszenierte seinen Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 per Livestream wie einen Ego-Shooter. Seine Zielgruppe verbreitete das Video rasant von der Onlineplattform Twitch auf weiteren Kanälen, wo Neonazis freie Bahn gewährt wird. Das sagte die Journalistin Karolin Schwarz am Mittwoch im Zeugenstand vor dem Oberlandesgericht (OLG) Sachsen-Anhalt aus. Sie hatte etwa eine Stunde nach Anschlagsbeginn damit angefangen, die Aktivitäten des Täters im Internet zu verfolgen. Sie sprach von »Terror-Crowdsourcing«: Balliet habe, wie andere Attentäter vor ihm, darauf gesetzt, dass Nutzer das Video und seine zuvor veröffentlichten Waffenbauanleitungen herunterladen und verbreiten. So sollte sichergestellt werden, dass das Material nicht mehr aus dem Internet verschwindet.

Rechte Netzwerke

Wie die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) am Mittwoch berichtete, sagte Schwarz auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Ursula Mertens: »Das Publikum wird einbezogen in die Tat, weil es als Multiplikator wirkt.« Nutzer würden das Material herunter- und sofort auf anderen Plattformen hochladen. Balliets Tatvideo habe sich etwa auf »Kohlchan«, einem deutschen Imageboard – also einer Plattform, wo Nutzer anonym Inhalte hochladen, die nach einiger Zeit automatisch wieder gelöscht werden –, auf dessen amerikanischer Vorbildseite »4chan« und später über den Messengerdienst Telegram verbreitet.

Auf »Kohlchan« etwa hätten Nutzer bereits kurz nach dem Anschlag »mit menschenverachtenden Kommentaren« die Verbrechen bejubelt, den Täter später aber als »Versager« verspottet. Auch auf Telegram sei das Video wenig später kursiert. Der Dienst spiele inzwischen eine große Rolle als Multiplikator für die Neonaziszene, führte Schwarz laut MZ aus und betonte: Bereits der Rechtsterrorist, der im März 2019 bei einem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen ermordet hatte, sei auf solche Weise vorgegangen. Unter anderem ihn hatte Balliet im Laufe der Ermittlungen als sein Vorbild bezeichnet.

Eine Nachfrage eines Nebenklageanwalts, wie sich diese Imageboards finanzierten, konnte die Journalistin nicht beantworten. Doch sie wisse, dass die Server meist im Ausland stünden, wo Rechtshilfeersuchen kaum erfolgreich seien. Sie gehe davon aus, »dass das nicht soviel kostet«. Klar sei, dass faschistische Ideologien, Rassismus, Antisemitismus und das Verherrlichen von Gewalt ein wichtiger Bestandteil dieser Foren seien. Auch der Mythos vom »großen Bevölkerungsaustausch« verbreite sich dort, den unter anderem AfD-Politiker immer wieder nutzten (siehe jW vom 28.7.). Der Angeklagte bekundete in früheren Verhandlungen einen ähnlichen Glauben. Nebenklageanwalt David Herrmann bedankte sich bei Schwarz für die Arbeit. »Das hätten wir alle – glaube ich – eher vom BKA erwartet«, zitierte ihn die Tageszeitung aus Halle.

GLobale Vorbilder

Im Prozessverlauf hatten Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) für Unmut bei Nebenklägern gesorgt. Polizisten hatten sich ausgerechnet in Bereichen als unwissend dargestellt, in denen sie ermittelt hatten, etwa bezüglich der Aktivitäten des Anklagten bei Onlinespielen. Am Mittwoch berichtete ein weiterer Ermittler über den Inhalt einer Festplatte und eines USB-Sticks. Beides hatte Balliet auf dem Beifahrersitz des Fluchttaxis zurückgelassen. Man habe etliche Gewaltvideos sichergestellt, so der Polizist, darunter einen Film der faschistischen »Atomwaffendivision«, die vor allem in den USA aktiv ist, sowie Hinrichtungsvideos des ­»Islamischen Staats«.

Tags zuvor hatte der psychiatrische Gutachter Norbert Leygraf dem Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung mit mangelndem Einfühlungsvermögen attestiert, ihn aber für voll schuldfähig befunden. Eine Psychologin bezeichnete ihn als »misstrauische, selbstbezogene Person«. Er neige zu Paranoia, sei aber normal intelligent und sich seiner Taten bewusst. Balliet ist unter anderem wegen zweifachen Mordes, 68fachen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt. Nebenkläger fordern, eine weitere Tat als Mordversuch zu werden: Der Neonazi hatte auf der Flucht einen Mann aus Somalia absichtlich angefahren. Balliets Verteidiger Hans-Dieter Weber beantragte am Mittwoch, den Prozess deshalb auszusetzen und mindestens drei Wochen pausieren zu lassen. Richterin Mertens will bis nächsten Mittwoch entscheiden.