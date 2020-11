Ungleichheit nimmt zu

Axel Heimken/dpa Besonders hart getroffen: Beschäftigte in der Gastronomie werden während der Coronakrise oft entlassen

Während hierzulande in der Pandemie die Zahl der Millionäre wächst, verzeichnen die Menschen mit den niedrigsten Gehältern die größten Einkommensverluste. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Bundesbank hervor. Demnach hat die Coronakrise viele Menschen in Deutschland finanziell belastet. Mehr als 40 Prozent erlitten Gehaltseinbußen oder sonstige Verluste. Zu den größten Verlierern der Krise gehören laut einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sogenannte Minijobber. Die Zahl dieser prekär Beschäftigten war im Juni 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 850.000 gesunken – das entspricht einem Rückgang um zwölf Prozent. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs verringerte sich im selben Zeitraum nur um 0,2 Prozent.

»Gerade in einer Rezession wie derzeit werden Minijobberinnen und Minijobber schnell vor die Tür gesetzt«, sagte Studienautor Markus Grabka vom DIW am Mittwoch. Sie hätten keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, was zu einer schnelleren Entlassung führe, so der Wirtschaftswissenschaftler weiter. Hinzu komme, dass es gerade in der besonders pandemiegeplagten Gastronomie- und Veranstaltungsbranche überdurchschnittlich viele Minijobs gibt. Das DIW schlägt vor, die Minijobschwelle von 450 auf 300 Euro im Monat abzusenken, um möglichst viele Tätigkeiten in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu überführen.

Ein Finanzierungsvorschlag kommt von der Partei Die Linke: »Es ist Zeit, dass sich die obersten ein Prozent fragen, was sie für dieses Land tun können, und nicht immer nur fragen, was dieses Land für sie tun kann«, sagte Linke-Fraktionsvize Fabio De Masi am Mittwoch in Berlin. Er verwies auf eine weitere aktuelle Studie des DIW, die eine solche Abgabe für angemessen hält. Die Untersuchung war von der Linksfraktion sowie der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) in Auftrag gegeben worden. Dabei gehe es um eine Abgabe auf Vermögen von Milliardären und Multimillionären mit hohen Freigrenzen für Betriebsvermögen. Mit den erwarteten Einnahmen in Höhe von 310 Milliarden Euro ließen sich die Kosten der Coronakrise finanzieren und Investitionen in Ländern und Kommunen anschieben. »Jetzt, aber gerade nach der Krise ist die vollumfängliche Finanzierung eines guten Gemeinwesens zentrale Aufgabe staatlichen Handelns«, erklärte die Geschäftsführerin der RLS, Daniela Trochowski. (AFP/dpa/jW)