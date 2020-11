»Die Bremer ›Affäre‹ ist objektiv benutzt worden«

imago/Jens Jeske Sondersitzung im Innenausschuss des Bundestags zum sogenannten BAMF-Skandal (Mai 2018)

Im April 2018 sorgte der »BAMF-Skandal« für Schlagzeilen. Die frühere Leiterin der Außenstelle Bremen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, die Sie vertreten, wurde beschuldigt, in rund 1.200 Fällen Asylsuchenden unrechtmäßig einen Aufenthaltsstatus verschafft zu haben. Bild sprach von »unfassbarem Asylbetrug« und »Saustall BAMF«. Viel blieb davon nicht übrig, oder?

Nein. Als im August 2019 die Staatsanwaltschaft Bremen Anklage gegen meine Mandantin und zwei weitere Personen erhob, waren noch 121 Fälle übrig, in denen die Staatsanwaltschaft eine strafrechtliche Relevanz zu erkennen meint. Die zuständige Kammer des Bremer Landgerichts sitzt seitdem über dem Vorgang und denkt nach, ob sie Anklage eröffnen soll oder nicht, ob die Anhaltspunkte ausreichen, um eine Hauptverhandlung durchzuführen.

Ist das nicht eine sehr lange Zeit?

Ja, natürlich. Aber das hängt damit zusammen, dass das BAMF sich bis heute weigert, die Akten zu den Vorgängen herauszugeben, um die es in der Anklage geht. Nur wenn man die konkreten Sachverhalte kennt, lässt sich überhaupt beurteilen, ob ein staatlicher Strafanspruch gegen meine Mandantin besteht. Wir müssen diese Akten sehen, um dies aus den tatsächlichen und rechtlichen Umständen der jeweiligen Fälle ableiten zu können.

Wie soll ohne Aktenkenntnis beurteilt werden, ob Ihre Mandantin falsch entschieden hat?

Das ist es ja. Wir müssen in jedem einzelnen Fall klären, was die Behörde zum Entscheidungszeitpunkt wusste, was später an Fakten dazugekommen ist – und wie der Bescheid seitens der Behörde und der Gerichte später beurteilt wurde. Wenn dabei herauskäme, dass die Gerichte die der Mandantin zugeordneten Bescheide für in Ordnung hielten, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man eine Regierungsdirektorin für rechtmäßige Bescheide bestraft. Wir haben immer wieder erklärt: Die Akten müsst ihr euch ansehen, um zu beurteilen, ob eine Straftat begangen wurde. Darüber hat man sich arrogant und hochmütig hinweggesetzt.

Warum verweigert das Bundesamt die Herausgabe der Akten?

Für uns ist das völlig unverständlich. Uns wurde mit immer neuen Volten und Ausreden die Einsicht verweigert, zum Beispiel wegen des Datenschutzes. Mir ist es durch Hartnäckigkeit schließlich gelungen, dass eine Akte herausgerückt wurde. Aus der ergab sich, dass das Verwaltungsgericht Hannover schon im November 2019 feststellte, dass der angeblich strafwürdige Bescheid der Außenstelle rechtmäßig war. Das hat – nach unserer Kenntnis – weder die Staatsanwaltschaft erfahren noch das Gericht. Wir vermuten nun, dass es sich in den meisten anderen angeklagten Fällen auch so verhält. Oder dass das BAMF in manchen Fällen gar nicht versucht hat, Bescheide zu widerrufen. Das hieße, dass meine Mandantin für rechtmäßige Bescheide strafrechtlich verfolgt würde.

Wie geht es weiter?

Das weiß ich nicht. Ich frage mich, warum das Gericht nicht einfach sagt: Wir verlassen uns nicht auf das BAMF, die Staatsanwaltschaft oder die Polizei, sondern beschlagnahmen endlich die Akten, und zwar vollständig und ohne jede Filterung, sehen sie durch und lassen die Verteidigung sie durchsehen. Schließlich sind wir durch unsere Mandantin besonders geeignet, die wirklich komplizierte Rechtslage zu beurteilen. Was sich jetzt schon festhalten lässt: Meine Mandantin ist von ihrem Dienstherrn vorverurteilt worden, von Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, und seinem Staatssekretär Stephan Mayer. Die Staatsanwaltschaft hat sie durch ihre Pressearbeit ebenfalls vorverurteilt. Beides hat das Verwaltungsgericht Bremen im Nachhinein untersagt. Und sie ist bislang vom Dienstherrn bei dem sehr belastenden Verfahren nicht unterstützt worden, trotz der bestehenden Fürsorgepflicht.

Mit dem »BAMF-Skandal« wurde auch Politik gemacht. Seehofer entließ zum Beispiel im Juni 2018 die Amtsleiterin Jutta Cordt.

Die Bremer »Affäre« ist objektiv benutzt worden, um die Flüchtlingspolitik der Jahre 2014/15 zu delegitimieren. Ob das von vornherein die Absicht war, dürfen Sie mich nicht fragen. Die internen Vorgänge im Bundesamt sind nie untersucht worden.