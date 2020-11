Auf die rote Liste

Murad Sezer/REUTERS Mit »Wolfsgruß«: Teilnehmer einer Kundgebung für Aserbaidschan und gegen Armenien (Istanbul, 4.10.2020)

Die französische Regierung will die als »Graue Wölfe« bekannten Gruppierungen türkischer Faschisten verbieten. Das kündigte Innenminister Gérald Darmanin am Montag vor einem Parlamentsausschuss in Paris an. Ein entsprechender Verbotsantrag werde an diesem Mittwoch dem Ministerrat vorgelegt. Die Gruppe türkischer Faschisten sei »besonders aggressiv, um es vorsichtig auszudrücken«, so der gaullistische Politiker. Unmittelbarer Anlass des geplanten Verbots ist die Schändung einer Gedenkstätte für die Opfer des Genozids an den Armeniern im Osmanischen Reich. Unbekannte hatten das Mahnmal in Décines-Charpieu in der Nähe von Lyon am Wochenende unter anderem mit den Initialen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan »RTE« sowie in französischer Sprache mit »Loup Gris« – also »Grauer Wolf« – beschmiert.

Am Donnerstag vergangener Woche waren bereits Hunderte türkische und aserbaidschanische Nationalisten und Islamisten unter dem Ruf »Allahu Akbar« durch Dijon gezogen – unmittelbar nach dem Dreifachmord eines Islamisten an Besuchern einer Kirche in Nizza. Der Mob attackierte Gegendemonstranten, die Polizei setzte schließlich Tränengas ein, um ihn zu stoppen. Am Tag zuvor war es in der als »Kleinarmenien« bekannten Banlieu Decines bei Lyon zu regelrechten Hetzjagden von türkischen Faschisten auf vermeintliche Armenier gekommen. »Wo seid ihr, Armenier?« und »Wir werden die Armenier töten« skandierten die Rechten nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur Firat. Zuvor hatten mit Messern und Hämmern bewaffnete »Graue Wölfe« eine Autobahnblockade von Armeniern auf der A 7 nach Valence angegriffen, mit der die Demonstranten gegen den derzeitigen von der Türkei unterstützten Angriffskrieg der aserbaidschanischen Armee auf die überwiegend von Armeniern bewohnte Region Berg-Karabach protestierten.

In Frankreich lebt eine rund 500.000 Menschen große armenische Diaspora von Nachfahren der Überlebenden des türkischen Völkermordes von 1915/16. Bereits 2001 wurde der von Ankara bis heute bestrittene Völkermord von Frankreich per Gesetz offiziell anerkannt. Hintergrund des jetzt geplanten Verbots der »Grauen Wölfe« ist allerdings nicht nur der besondere Anspruch Frankreichs auf Schutz seiner armenischen Bürger. Vielmehr befinden sich Frankreich und die Türkei – beide sind Mitgliedstaaten der NATO-Kriegsallianz – seit einiger Zeit auf geopolitischem Kollisionskurs im östlichen Mittelmeerraum und Nordafrika. Während die türkische Regierung aggressiv Anspruch auf unterseeische Gasvorkommen in zypriotischen und griechischen Hoheitsgewässern erhebt, hat sich Paris auf die Seite der so bedrängten Staaten gestellt. Als Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron nach dem Mord eines Islamisten am Geschichtslehrer Samuel Paty Mitte Oktober die von diesem im Unterricht gezeigten Mohammedkarikaturen als von der Meinungsfreiheit gedeckt verteidigte, beschimpfte ihn der türkische Präsident Erdogan als Islamhasser.

Noch ist unklar, welche Gruppierungen oder Symbole der »Grauen Wölfe« konkret verboten werden sollen. Denn keine Organisation trägt offiziell diesen Namen. Nachdem die militante Jugendorganisation der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) in der Türkei in den 1970er Jahren unter diesem aus der turanischen Mythologie stammenden Namen bekannt wurde, handelt es sich vielmehr um eine Sammelbezeichnung für türkische Ultranationalisten und Faschisten, von denen einige auch in Opposition zur Regierung Erdogan stehen. Die »Grauen Wölfe« verbieten zu wollen, wäre also ähnlich abstrakt, wie »die Nazis« zu verbieten.

Neben der Türkischen Föderation als Auslandsorganisation der MHP gibt es in Europa weitere in der Tradition der »Grauen Wölfe« stehende Vereinigungen und Islamverbände sowie eine organisatorisch nicht gebundene, aber äußerst gewaltbereite Jugendszene. Wie die Bundesregierung im Juli auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke erklärt hatte, nutzt der türkische Geheimdienst MIT die »Grauen Wölfe«, »um nachrichtendienstliche Belange zu fördern«. Es ist also anzunehmen, dass bei den armenierfeindlichen Ausschreitungen der türkischen Faschisten in Frankreich ebenso wie im Juli bei deren tagelangen Angriffen auf linke Zentren im Wiener Stadtteil Favoriten der MIT seine Hand mit im Spiel hat.