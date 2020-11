Nachschlag: Irres Tempo

imago images / United Archives Atemlose Hatz auf einen Unschuldigen: Harrison Ford in der Rolle des Dr. Richard Kimble

100mal gelaufen, zehnmal gesehen. Paraderolle für Harrison Ford. Hat er je so gestresst-verschreckt aus der Wäsche geschaut wie in »Auf der Flucht«, diesem ziemlich atemberaubenden Katz-und-Maus-Thriller von Andrew Davis aus dem Jahr 1993? Hat er nicht, und man kann Ford bzw. Dr. Richard Kimble, der seine geliebte Frau natürlich nicht ermordet hat, nur allzu gut verstehen. Niemand will Tommy Lee Jones (hier als US-Marshal Gerard) an den Fersen kleben haben, egal, welche Rolle der spielt, es ist nämlich sowieso immer die gleiche: Keiner jagt unerbittlicher, leidenschaftlicher, professioneller. Zumindest, solange er keine moralischen Zweifel hat, die er selbstverständlich auch im Laufe dieses Films bekommt – im Grunde ist der Mann ein Guter. Super Schnitt, tolle Kamera. Irres Tempo, immer noch. Man kommt glatt selbst aus der Puste. Es gab da mal eine gleichnamige Serie in den 60ern, Davis, Ford und Jones stecken sie in die Tasche. (msa)