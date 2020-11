Immer in Bewegung

imago images/Reiner Zensen »Vielen als ›cooler Prof‹ in Erinnerung«: Peter Grottian 2017

»Ziviler Ungehorsam bedeutet, bewusst Rechtsverstöße zu produzieren, damit eine Gesellschaft darauf aufmerksam gemacht wird, dass großes Unrecht geschieht«, erläuterte der Politikwissenschaftler Peter Grottian in der jW vom 1. Oktober und ergänzte mit Verweis auf Bundestagswahlkampfpläne einiger »Spitzenleute von FFF« (Fridays for Future): »Wenn man sich auf die Reformspuren der Grünen macht, die eigentlich ja schon vor dem Bett der CDU stehen (…), kann das das Ende der Bewegung bedeuten.« Es gab kaum Schlimmeres für ihn.

Anlass des jW-Gesprächs war ein »Tribunal« gegen den Finanzkonzern Black Rock an der Freien Universität Berlin (FU). Grottian hatte es mitorganisiert. Der 7,4 Billionen US-Dollar schwere Vermögensverwalter Black Rock, bei dem Friedrich Merz bis Anfang des Jahres einen Aufsichtsratsvorsitz innehatte, war diverser Rechtsbrüche angeklagt. Das ging von Klimaabkommen bis zum Völkerrecht. Gegen solche allgemeinen Interessen die der Klientel durchzusetzen ist für Big Player wie Black Rock eine Selbstverständlichkeit. Und sie werden dafür in dieser Gesellschaftsordnung prinzipiell nicht belangt. Es war dieses Grundübel, das den am 27. Mai 1942 in Wuppertal geborenen Grottian in Bewegung hielt, angefangen bei den ersten Kampagnen, die er etwa gegen Berufsverbote für Linke organisierte.

1973 wurde er in Sozialwissenschaften promoviert. In Bielefeld, wo einen bekanntlich so wenig von der Forschung ablenkt, dass man es noch als Soziologe bisweilen zum Weltstar bringt (Beispiele wären Jürgen Habermas und Niklas Luhmann). Grottians Schwerpunkte waren allerdings Ministerialbürokratie und Reformpolitik. Sechs Jahre später erhielt er eine Professur für Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut (OSI) der FU. Mit Kollegen vom gleichen Schlag wie Elmar Altvater oder Wolf-Dieter Narr festigte er den Ruf des OSI als ein Ort fundierter Gesellschaftskritik, blieb dabei in aller Regel für Studenten ansprechbar, nahm überdurchschnittlich viele Diplomprüfungen ab, begleitete Promotionen. Vielen blieb er als »cooler Prof« in Erinnerung. 1985 ging er in Teilzeit, um die Einrichtung einer Professur für Genderforschung am OSI zu ermöglichen. Das war zukunftsweisend, und Grottian hatte auch außerhalb der Hochschule immer genug zu tun.

Legendär ist die Protestwelle, die er 2003 gegen die Streichung des Sozialtickets und die Erhöhung der Preise im Berliner Nahverkehr anschob – eine besonders greifbare »sozialpolitische Schweinerei«, also rief Grottian die Hauptstädter zum massenhaften Schwarzfahren auf und versicherte: »Wenn jemand erwischt wird, dann zahle ich.« 2004 erhielt er einen Strafbefehl über 3.000 Euro für die öffentliche Aufforderung zum »Erschleichen von Leistungen«. Die Protestbewegung hatte maßgeblichen Anteil daran, dass das Sozialticket bald wieder eingeführt wurde, wenn auch zu einem höheren Preis als zuvor.

2007 verließ Grottian das OSI und ging in den Unruhestand. »Die gesellschaftliche Lage verlangt nach Radikalität«, blieb sein Tenor, so formuliert in einem Beitrag über die Kampagne »Umfairteilen«, der er in jW vom 2.11.2012 beispielhaft bescheinigte, einen »Radikalitätsschub« dringend nötig zu haben. »Zielt aufs Schienbein!« war der Text überschrieben, der die Aufsuchung von »Armutszonen« anmahnte und ganz konkret die Belagerung der Bundesagentur für Arbeit mit dem Ziel, diese zur Rücknahme aller Hartz-IV-Sanktionen zu zwingen. »Eine solche Kampagne könnte die fast grenzenlose Hinnahmebereitschaft der 13 Millionen Menschen an der Armutsgrenze stoppen«, meinte er, und man wünscht heute noch, er hätte damals mehr Gehör gefunden als durchaus schon »bemooster Karpfen der sozialen Bewegungen« (Grottian über sich selbst in einem jW-Interview vom 3.2.2014).

In letzter Zeit unterstützte Grottian nach Kräften das Berliner Volksbegehren zur Enteignung großer Immobilienkonzerne. Ein Foto aus dem vergangenen Jahr zeigt ihn als eine Art Zirkusdirektor mit Frack und Zylinder bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an den berüchtigten Berliner Immobilienbesitzer Gijora Padovicz, der im Oktober das Haus in der Liebigstraße 34 räumen ließ. Auch zur Bewegung gegen Zwangsräumungen und Verdrängung, deren imposante »Interkiezionale«-Demo am Wochenende an der »L34«-Ruine vorbeiführte, hätte Grottian sicherlich Wertvolles beizutragen gehabt. Andere werden an seine Stelle treten. Peter Grottian ist am 29. Oktober im Alter von 78 Jahren im österreichischen Feldkirch gestorben.