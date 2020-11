Ein Freund an seiner Seite

"Fackeln im Baumwollfeld”: Egmont Publishing / Lucky Comics 2020 Auf einmal Besitzer ausgerechnet einer Baumwollplantage in Louisiana: Lucky Luke, entspannt zu Pferde

Nachdem Lucky Luke in 98 Ausgaben der Comicserie immer wieder schneller schießen musste als sein Schatten, ist der arme, einsame Cowboy nun müde. Zu Beginn von »Fackeln im Baumwollfeld« sitzt er bei einem Glas Whiskey im Saloon von Nitchvoga und sagt: »In letzter Zeit war ich ständig unterwegs. Jetzt brauche ich dringend ein wenig Ruhe und Erholung.« Nitchvoga, ein Kaff im Mittleren Westen, scheint der ideale Ort dafür zu sein; »Siebenschläfer dösen ermattet im Abendrot« bedeutet der Name in der Sprache der Cherokee. Doch noch bevor Lucky Luke sein Glas geleert hat, wird die hölzerne Schwenktür des Saloons aufgestoßen.

Und mit einem Schlag hat es sich ausgedöst: Die vier Daltons, eine altbekannte Gangsterbande, marschieren im Gänsemarsch herein. Den aneinandergefesselten Banditen folgt mit geladenem Gewehr Bass Reeves, der erste schwarze Hilfsmarshal des Wilden Westens, eine historisch verbürgte Figur. Während die Daltons einer nach dem anderen die Toilette benutzen und Lucky Luke und Bass Reeves an der Bar ihr Wiedersehen begießen, wird die Tür zum Saloon ein zweites Mal aufgestoßen, und der Notar des Ortes betritt die Bühne. Er übergibt Lucky Luke ein Schreiben, aus dem hervorgeht, dass der ab sofort zu den reichsten Männern des Südens zählt; eine ihm bislang unbekannte Verehrerin in Louisiana hat ihm ihre Baumwollplantage vermacht. Damit beginnt die eigentliche Handlung: Rassismus, Gewalt, Ku-Klux-Klan.

»Fackeln im Baumwollfeld« ist das erste Heft der Serie, das diesen Teil der Geschichte Nordamerikas zum zentralen Thema macht. Erstaunlich ist vor allem, wie es dem Gespann Achdé (Zeichnungen) und Jul (Text) gelingt, ein urkomisches Heft zu produzieren, trotzdem auf den zum Markenzeichen gewordenen Gebrauch überzeichneter Klischees bei den sympathischen Charakteren verzichtet wurde.

Womit auch schon der markante Unterschied zu dem Band »Das gelobte Land«, mit dem Jul 2016 seine Arbeit als Texter in der Reihe begonnen hatte, genannt wäre. In jenem Heft hielt Lucky Luke seinen schützenden Colt über eine Gruppe jüdischer Einwanderer, die er von St. Louis, wo ihr Schiff angelegt hatte, quer durch das Land begleitete. Gemeinsam ist beiden Heften der humoristische Vorgriff auf spätere historische Ereignisse. Damals steckte ein kleiner jüdischer Junge der Einwanderungsbehörde die Zunge heraus, dieses Mal will ein schwarzer Steppke Präsident der USA werden. Und wurde am Ende von »Das gelobte Land« der jüdische, auf einigen Fotos schwerbewaffnete, erste Bürgermeister von Tucson, Arizona, Charles Moses Strauss abgebildet, so ist es in »Fackeln im Baumwollfeld« jener bereits erwähnte Bass Reeves, der in seiner Laufbahn mehr als 3.000 Kriminelle verhaftete und 14 mit Blei vollpumpte.

Ohne diesen Freund an seiner Seite würde es schlecht aussehen für Lucky Luke, nachdem seine weiße, Kapuzen tragende Nachbarschaft erfahren hat, dass er die geerbte Plantage parzellieren und an die schwarzen Pflücker verschenken will. Doch zwei Revolverhelden sind zuwenig, um die örtlichen Klanfanatiker zu stoppen. Und auch die Unterstützung durch die ehemaligen Sklaven reicht nicht, um den weißen Mob niederzumachen. Rettung bringt nur eine Sache. Ein Ding übrigens, das schon bei Alfred Hitchcock ewig lange im Kopf herumspukte, ohne dass es dem Meister des Gruselschockers jemals gelungen wäre, diese Idee umzusetzen. Doch lesen Sie selbst!