Kahlau, Plathe, Runkehl

Annette Riedl/dpa »Nehm’ Se ’n Alten!« Walter Plathe im Berliner Schiller-Theater, März 2019

Bei der Diplomsoziologin Christine Kahlau, die in verschiedenen Professionen Erfolg hatte, »platzte der Knoten«, als sie schon 30 war. Seither ist sie immer wieder mit Lyrik an die Öffentlichkeit getreten, offenbar schlug das Talent von Vater Heinz durch. Ihre Gedichte, selten in Reimen verfasst, geben einen Eindruck der Alltäglichkeit, erzählen vom Warten und von der Vergänglichkeit. Sie bleiben nie im Persönlichen stecken, sondern zielen auf die Gesellschaft, ohne dass es vordergründig wird. Erst vor ein paar Tagen ist Kahlau mit dem Sänger Thomas Vallentin in Berlin aufgetreten. Ihre Gedichte korrespondieren bestens mit »Gundi« Gundermanns Liedern. Im Verein »Pro Kiez Bötzowviertel« engagiert sie sich ehrenamtlich für die Berliner Kultur. Sie liebt Grafiken und hat sich dem Nachlass der im 102. Lebensjahr verstorbenen Fotografin Gerda Schimpf verschrieben. Im Vergleich zu dieser ist sie fast noch blutjung. Am Freitag wird sie 65.

»Nehm’ Se ’n Alten, nehm’ Se ’n Alten, der is froh, wenn Se ’n behalten.« Mit der Frage »Und wie wär es denn mit mir?« begegnete Walter Plathe einst den Damen, als er auf den Spuren des Coupletsängers Otto Reutter wandelte. Vor 40 Jahren war es ein Gag, jetzt singt er es mit 70 (ab morgen ist er’s) immer noch – weil es passt! Plathes Mutter hatte beim Varieté gearbeitet und Reutter noch kennengelernt. Der Junge wuchs im Zille-Milljöh der Berliner Ackerstraße auf. Schon Mitte der 60er Jahre sah man ihn im DDR-Kinderfernsehen, in den 70er Jahren war er einer der attraktivsten jungen Film- und Fernsehhelden des Landes. Er konnte was, fragte sich aber immer wieder, ob er den Erfolg nicht seinem guten Aussehen zu verdanken hatte. Wenn er seinen knackigen Hintern sehen ließ, schmolzen Mädchen und auch einige junge Männer dahin. Warum der gefeierte Fernsehliebling im Sommer 1989 die DDR verließ, sollte im dunkeln bleiben? Es wird gern unterstellt, dass es politische Gründe waren. Freunde aber flüstern, dass seine damalige »große Liebe« die Republik verließ und Walter sich so verlassen fühlte, dass er Republik und Laufbahn Valet sagte. Er hatte Glück, dass ihn das BRD-Fernsehen auffing. 181mal war er bis 2009 »Der Landarzt« und bis zu diesem Jahr 79mal Bürgermeister Spengler bei der »Familie Dr. Kleist«. Mal sehen, was demnächst kommt. Noch immer gilt: »Nehm’ Se ’n Alten«!

Erinnert sei noch an einen Publikumsliebling der 50er Jahre. Karla Runkehl wäre am Sonnabend 90 Jahre alt geworden. Als Hamburger Arbeitermädchen in den beiden »Ernst Thälmann«-Filmen (1954/55) erwarb sie sich hohe Beliebtheit und spielte bis in die 60er Jahre große Rollen bei Defa und Fernsehen. Später trat sie krankheitsbedingt nur noch sporadisch vor die Kamera und starb 1986 kurz nach ihrem 56. Geburtstag.