Arno Declair »Ein – zugegeben großes – Bild allein muss diesen Abend fassen«: Königin Elisabeth (Julia Windischbauer) und Maria Stuart (Franziska Machens)

Routiniert ging man am Freitag zur Premiere der Neuinszenierung von Friedrich Schillers »Maria Stuart« im Deutschen Theater Berlin: Die Theatergänger wissen Bescheid, sie kennen die Regularien ihrer Bühnen. Niemand betritt ohne Maske das Gebäude. Auf ein enges Beieinanderstehen bei einem Glas Wein vor und nach der Vorstellung muss verzichtet werden. Das Personal weist umsichtig den direkten Weg zum Sitzplatz und lässt dafür das Publikum nur nach und nach herein. Der halbleere Zuschauerraum bei ausverkauftem Haus ist kein Kuriosum mehr, sondern ein vertrauter Anblick – und ein notwendiges Übel, das Theatermacher und die Gäste ohne Klagen in Kauf nehmen. Doch auch ein solcher Abend wird fürs erste nicht mehr zu haben sein.

Zur Eröffnung der Spielzeit im September wurden vielerorts Zweifel laut, ob unter Einhaltung der verschiedenen Coronabestimmungen der Funke noch überspringen könne von der Bühne zum Publikum, das sich sehnt nach dem gemeinsamen Erleben und der öffentlichen Verhandlung der gesellschaftlichen Themen, die es angehen. Keine Spur mehr von diesem Zweifel am Premierenabend, an dem Franziska Machens eine überraschend neurotische Maria Stuart gibt. Das Publikum ist ganz beim Bühnengeschehen, das Anne Lenk, sicher eine ungewöhnlich begabte Regisseurin der jüngeren Generation, auf zwei Stunden und 15 Minuten gestrafft hat.

Auf schmückendes Beiwerk verzichtet Lenk in ihrer Arbeit fast gänzlich: Der Schillersche Text, reich an Konflikten und Auseinandersetzungen, ist ihr genug. Ein – zugegeben großes – Bild allein muss diesen Abend fassen. Ein mehrstöckiges Gebilde füllt die gesamte Breite und Höhe der Bühne. Elf Boxen, mal einzeln beleuchtet, mal im gesamten erhellt, bilden ein Ganzes und dienen den Schauspielern als Orte für ihre Auftritte. Jedem sein eigenes Gefängnis. Elisabeth, die in der größten Box ihren Platz einnimmt, kann – ganz und gar vom Herrschen überfordert – auch dort nur begrenzende Wände sehen. Ihre Gegenspielerin Maria – eingepfercht in eine kleinere Zelle – weiß dort, dem drohenden Schafott zum Trotz, Raum und Umgebene zu beherrschen. »Maria Stuart«, Schillers Trauerspiel um Intrige, Macht und deren Verlust, das am Deutschen Theater erstaunlich leicht und heiter daherkommt, bietet nicht nur Unterhaltung, sondern gewiss auch Angriffsflächen. Doch das Gespräch darüber muss nun jäh abreißen.

Der so betitelte »Lockdown light« trifft die Theater hart. Sicher – die neuerliche Zuspitzung der Coronapandemie erfordert politisches Handeln. Nur gleichen die aktuellen Schritte eher blindem Aktionismus. Untätigkeit will man sich nicht vorwerfen lassen. Aber fällt Unüberlegtheit nicht ebenso negativ ins Gewicht? Die Theatermacher wurden bereits im März zu einer Denkpause gezwungen. Wohlüberlegte Hygienekonzepte waren die Folge: Von den gewöhnlichen Abstandsregeln über radikale Sitzplatzbegrenzungen und technische Umrüstungen wie neue Belüftungssysteme bis zu Maßnahmen, die weit in künstlerische Entscheidungen eingreifen, wie die limitierten Aufführungszeiten und das maßnahmenkonforme Agieren auf der Bühne. Der als zäh geltende Betrieb wurde in sämtlichen Stadt- und Staatstheatern, in Spielstätten der freien Szene und Privatbühnen vollkommen umgestellt. Statistische Erhebungen machen den Erfolg kenntlich: Theater sind mitnichten Corona-Hotspots. Im Zuschauerraum ist man sicher, Ansteckungen während des Theaterbesuchs sind bisher nicht bekannt. Hören will das in der Politik allerdings niemand, geschweige denn zum Anlass nehmen für geeignetere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus.

Den Theatermachern ist schmerzlich bewusst, welche Konsequenzen die zwischenzeitige Schließung und die zuvor bereits verminderten Einnahmen durch die limitierten Besucherzahlen haben werden. Unlängst hat die Stadt Bamberg die Kürzung des Kulturetats um 25 Prozent (!) angekündigt. Um so härter trifft das unüberlegte neuerliche Spielverbot die Theater. Neue Produktionen, die im Frühjahr und Sommer ausfallen mussten, sollten mit einem enormen organisatorischen Aufwand im November nachgeholt werden. Sie müssen nun erneut verschoben werden. In mehrfacher Hinsicht sind die Bühnen die Leidtragenden: Vorerst wird es keine darstellende Kunst mehr vor anwesendem Publikum geben – an eine Frist, die mit dem November tatsächlich endet, glauben die wenigsten. Doch auch danach werden sich lang- oder auch nur mittelfristige Verabredungen nicht mehr treffen lassen. Für die freien Künstler wird das besonders hart, da sie nicht wissen können, ob und wann sie in absehbarer Zeit wieder von ihrer Arbeit werden leben können.

Oft wird vorgerechnet, dass die Theater in Deutschland nicht ökonomisch arbeiteten. Der öffentliche Diskurs hat offensichtlich nicht für jedermann einen eigenen Wert. Es liegt auf der Hand, dass die aktuelle Situation schon bald Anlass sein wird, Gelder für kulturelle Einrichtungen zu streichen. Die Stadt Bamberg war nur ungewöhnlich schnell in ihrer Entscheidung, allein wird sie damit nicht bleiben. Die Kürzungen werden selbstredend vor Konzert- und Literaturhäusern, vor Museen und Kulturzentren nicht halt machen.

Schon jetzt – mit dem Beschluss der neuerlichen Schließungen – ist klar, welchem Geist die drohenden Einsparungen entspringen: Kunst ist den politischen Entscheidungsträgern Überfluss. Bereitwillig entledigt sich die bürgerliche Demokratie ihrer Institutionen der Selbstverständigung. Sie merkt es noch nicht einmal.