Geduldsprobe

Andreas Arnold/dpa

Aktivistinnen und Aktivisten der Antiatombewegung haben auch am Dienstag zum Protest gegen den Castortransport entlang der möglichen Strecken vom Hafen Nordenham bei Bremerhaven zum Zwischenlager Biblis in Hessen aufgerufen. Bereits am Dienstag nachmittag waren alle sechs Castorbehälter von einem britischen Spezialschiff (siehe jW vom Montag) auf Eisenbahnwaggons verladen worden, wie Kerstin Rudek, Sprecherin des Protestbündnisses »Castor stoppen« im Gespräch mit jW erklärte. Mit der Abfahrt des Zuges rechnete sie jedoch nicht vor 20 Uhr. (jW)