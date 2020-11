»Erste Rezession seit fast 30 Jahren«

AAP Image/James Ross/dpa Geschlossener Laden in Melbourne (5.8.2020)

Wie ist die wirtschaftliche Lage in Australien?

Während der Krise 2008 konnte das Schlimmste durch die große Nachfrage aus China und Kapitalflüsse in den Immobilienmarkt verhindert werden. Doch die Coronakrise trifft unsere Wirtschaft im Kontext einer globalen Überakkumulation. Wir befinden uns zur Zeit in der ersten Rezession seit fast 30 Jahren. Im April haben 1,3 Millionen Menschen ihre Arbeit verloren. Mittlerweile sind zwar 760.000 davon wieder eingestellt worden, jedoch mit kürzerer Arbeitszeit oder schlechterem Lohn. Auch Investitionen und private Konsumausgaben sind deutlich gesunken. Bemerkenswert ist, dass die Profite im aktuellen Quartal um 14,9 Prozent zugelegt haben, während die Löhne um 2,5 Prozent gefallen sind. Die Lohnquote liegt nun unter 50 Prozent.

Wie reagiert die Politik?

Als Antwort auf den starken Anstieg der Arbeitslosigkeit hatte die Regierung die Hilfszahlungen für Betroffene um 550 Dollar (rund 330 Euro) erhöht. Allerdings wurde diese Zusatzzahlung bereits auf 250 Dollar reduziert und wird im kommenden März ganz eingestellt werden. Darüber hinaus subventioniert die Regierung Löhne in besonders hart getroffenen Sektoren und versucht, die Investitionen anzukurbeln. Dem aktuellen Haushaltsplan lässt sich entnehmen, dass die Strategie nun darin besteht, Profite abzusichern, um das Investitionsniveau zu stabilisieren. Zentral sind dabei Steuersenkungen, finanzielle Anreize für Unternehmen, junge Menschen einzustellen, sowie zusätzliche Investitionen in die öffentliche Infrastruktur.

Sie argumentieren, der Keynesianismus sei wieder in ­Mode …

Ja. Die Regierung musste krisenbedingt mit der Exportorientierung brechen und statt dessen die Binnennachfrage stabilisieren. Im Kern geht es mir aber um den Aufstieg keynesianischer Strömungen innerhalb der Linken. Sie argumentieren, der Wirtschaftsboom vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 1970er Jahre gehe auf die Wirtschaftspolitik der damaligen sozialdemokratischen Regierung zurück. Damals gab es eine lange Phase der Vollbeschäftigung, mit hohen Löhnen und starker Nachfrage. Diese Phase, so das Argument, wurde durch den Bedeutungsgewinn neoliberaler Konzepte beendet, könne aber in der aktuellen Krise wiederbelebt werden, um die kapitalistische Ökonomie zu stabilisieren und sie im Sinne von mehr Gleichheit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Aus meiner Sicht ist diese Analyse in mehrfacher Hinsicht falsch.

Warum?

Ihr liegt ein falsches Verständnis der Geschichte und der Funktionsweise des Kapitalismus zugrunde. Der Nachkriegsboom war nicht in erster Linie Folge wirtschaftspolitischer Entscheidungen. Natürlich ist der politische Rahmen wichtig. Aber der Aufschwung wurde durch den enormen Wiederaufbaubedarf nach dem Krieg angetrieben. Zudem hat Australien eine besondere Rolle im globalen Wirtschaftssystem: Es wird als sicherer Hafen für Investitionen betrachtet. Daher ist viel Kapital in das Land geflossen und hat einen guten Exportmarkt vorgefunden. Heute ist die Lage eine vollkommen andere. In Zeiten der weltweiten Überakkumulation existieren die Bedingungen des damaligen Wirtschaftsbooms nicht mehr.

Ein weiterer Fehler dieser Keynesianer besteht in der Annahme, die Nachfrage treibe den Kapitalismus an. Natürlich ist Nachfrage wichtig. Angetrieben wird das System jedoch vom Profitstreben. Eine Nachfragesteigerung kann die Auswirkungen der Rentabilitätskrise bestenfalls verzögern. Höhere Löhne ohne Produktivitätssteigerung könnten sogar destabilisierend wirken, weil sie die Profite zusätzlich unter Druck setzen und so die Widersprüche des kapitalistischen Systems verschärfen.

Was also tun?

Wir sollten unsere kurzfristigen Forderungen so stellen, dass sie über die Grenzen des Kapitalismus hinausweisen. Um es mit Rosa Luxemburg zu sagen: Wir müssen unsere heutigen Lebensbedingungen verbessern und gleichzeitig die Fähigkeit entwickeln, den Kapitalismus zu überwinden. Ein sinnvoller Ansatz besteht aus meiner Sicht im Widerstand gegen die Abwälzung der Krisenkosten nach unten.