Hausangestellte organisieren sich

Pool/Europa Press/dpa Während der Coronapandemie besonders wichtig und trotzdem prekär beschäftigt: Reinigungskräfte in Spanien

Seit Mitte Oktober gibt es in Spanien eine neue Gewerkschaft: Sintrahocu (Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, auf Deutsch: Gewerkschaft der Hausangestellten und Pflegerinnen). Diese will gegen den Umstand kämpfen, dass Hausangestellte nicht in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung integriert werden und arbeitsrechtlich quasi nicht geschützt sind. Absicherungen im Falle von Arbeitsunfällen sowie ein Kündigungsschutz existieren beispielsweise nicht, prangert die neue Organisation an. Dies betrifft rund 600.000 Beschäftigte, in der großen Mehrheit Frauen, von denen die meisten Migrantinnen sind. Sie wohnen oft in der Familie, bei der sie angestellt sind. Es gibt keine Inspektionen, um die Arbeitsbedingungen zu überprüfen, und viele arbeiten schwarz.

Die Kolumbianerin Graciela Gallego Cardona ist Sprecherin und Mitbegründerin von Sintrahocu. Gegenüber jW erklärte sie am Montag, dass die Gewerkschaft nicht »von heute auf morgen« aufgebaut wurde, sondern schon seit einigen Jahren für mehr Rechte für Hausangestellte gekämpft werde. Mit Kolleginnen und verschiedenen Akteuren wurden in der Vergangenheit Seminare, Kongresse und andere Treffen abgehalten. Im vergangenen Jahr wurde zudem eine Mobilisierungskampagne gestartet, um andere Arbeiterinnen in privaten Haushalten darüber zu informieren, wie wichtig es sei, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren.

Nachdem 2011 die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) das »Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte« verabschiedete, wurde in Spanien die »Turin- Plattform« gegründet, die alle Vereine der Hausangestellten zusammenbringt. Anfang dieses Jahres verkündete die spanische Regierung, das Übereinkommen der ILO unterschreiben zu wollen. Das geschah bisher aber noch nicht. Und Gallego Cardona ist nicht davon überzeugt, dass das bald passiert.

Seit der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts sind die meisten Frauen, die diesen Beruf in spanischen Haushalten ausüben, Migrantinnen aus Lateinamerika, von denen viele keine Arbeitserlaubnis haben. Trotzdem führen sie jetzt den Kampf um mehr Gerechtigkeit in diesem Arbeitsbereich. »Spanien hat eine Gesellschaft, die sehr alt ist, und es werden immer mehr Haushaltsangestellte gebraucht, um die Menschen zu versorgen«, weiß Graciela Gallego. Für die bestehenden Gewerkschaften sei das Thema bisher immer nebensächlich gewesen, sagte sie weiter. Daher die Notwendigkeit, eine eigene Organisation zu gründen.

Leidiglich in der Region Katalonien gab es bereits eine regionale Gewerkschaft der Hausangestellten namens Sindillar, die 2011 entstand. Im September wurde dann noch eine andere Gewerkschaft gegründet, die Sindicato de Cuidadoras Municipales (SAD). Diese vertritt Angestellte, die in Katalonien in Rathäusern arbeiten, und meistens in Subunternehmen beschäftigt sind. Die SAD fordert, dass die Städte direkte Verträge für die Beschäftigten anbieten und auf externe Unternehmen verzichten. Im Mai 2019 wurde ein Schritt in diese Richtung versucht, als die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau von der Bürgerplattform Barcelona en Comú, ankündigte, den lokalen Haushaltsdienst rekommunalisieren zu wollen. Doch die Generalitat de Catalunya (Regierung von Katalonien) sah juristische Bedenken wegen eines Gesetzes der rechten Volkspartei Partido Popular (PP) – dem »Gesetz der Haushaltsstabilität und Finanznachhaltigkeit« –, welches den Rathäusern die wirtschaftliche Autonomie entzieht. Immerhin hat es die SAD im Juli trotzdem geschafft, einen Tarifvertrag zu unterschreiben, auch wenn in diesem viele der ursprünglichen Forderungen nicht enthalten sind.