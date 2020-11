Schnelle Lösungen

REUTERS/Al Drago Krude Bedürfnisse: Ivanka Trump gibt dem Affen Zucker

Wenn alles »gut« läuft, können Sie dieses Buch schleunigst wieder vergessen. Wenn allerdings Donald Trump gegen Joseph Biden die US-Präsidentschaftswahl gewinnt: Vielleicht kann John Nivens neuer Roman Ihnen dabei behilflich sein, ein krudes Bedürfnis zu befriedigen – den Durst nach schnellen, gewalttägigen Lösungen.

Nivens neues Buch heißt »Die F*ck-it-Liste«, und der Titel ist erstens eine Kurzzusammenfassung der Handlung, zweitens ein Hinweis auf Nivens literarisches Programm. Eine »Bucket list« ist im US-amerikanischen Sprachgebrauch eine Liste, auf der man festhält, was man unbedingt erledigt haben will, bevor man stirbt. Normalerweise stehen da so Dinge wie »Bungeespringen« oder »den Dalai Lama treffen« drauf, Tätigkeiten oder Erlebnisse also, die der eigenen entfremdeten Existenz ein Gefühl von Bedeutung und Aufregung verleihen sollen. Die Fuck-it-Liste des Romanprotagonisten Frank Brill funktioniert ähnlich, nur sortiert nach einer höheren Dringlichkeit und weniger Lebensfreude. Mehr »Fuck it«, mehr: Scheiß drauf. Typisch Nivens.

Das erste Kapitel kommt schnell zur Sache: Im Jahr 2026 werden die USA von Ivanka Trump regiert, die ihren Vater nach zwei Amtszeiten abgelöst hat, unter dem Slogan »Make America greater«. Wir sind mit Protagonist Frank beim Arzt, der ihm sagt, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Wir erfahren, dass er Frau und Kinder hatte und nicht mehr hat, dass sein Leben ihm oft Gelegenheit zu Selbstmordgedanken gab. Und wir erfahren, dass er eine Liste hat. Niven braucht nur sieben Seiten, um die Arztszene, inneren Monolog, Rückblenden und Andeutungen der politischen Lage in simpler Sprache zu einem Plot zu verweben und uns ins nächste Kapitel zu locken.

Diese Liste, wie wir dann langsam herausfinden, ist eine Todesliste. Sie führt Frank auf eine Odyssee durch eine abstoßende, aber realistische Zukunftsvision der USA. Frank rächt sich als erstes an einem pädophilen Exlehrer, der sich einst an einem Jugendfreund vergriffen hatte – und bringt so seinen Antagonisten auf den Plan: den mitschuldigen Detective Bob »Chops« Birner, ein Trump-liebender, rassistischer, fetter, perverser, sexistischer Polizist. Chops heftet sich ihm an die Fersen. Wen wird er als nächstes töten? Wer ist auf der Liste?

Das ist verdichtet und schnörkellos erzählt. Um das Tempo aufrechtzuhalten, verzichtet Niven auf Nuancen. Der Roman ist eine satirische Abrechnung mit der konservativen US-Gesellschaft, er operiert dabei mit fast pornographischen Mitteln. Franks Schicksal wird aufgeladen mit Tragödien, die man der amerikanischen Rechten zuschreiben kann: eine Massenschießerei an der Schule seiner Kinder; eine unter Trump verbotene Abtreibung mit fatalen Folgen. Franks Widersacher Chops ist von grotesk überzeichneter Verachtungswürdigkeit.

Beispiel? Chops glotzt in einem Hotelzimmer Fox News, schwelgt in der Erinnerung an einen Trump-Wahlkampfabend 2020, als er die Gelegenheit bekam, Black-Lives-Matter-Aktivisten zu verprügeln, und stopft sich seinen dritten Cheeseburger und eine extra große Portion Pommes rein. »Dabei gelangte er überraschend zu der Einsicht, dass er unbedingt aufhören musste, am Drive-in die Frage, ob er eine große Portion haben wolle, jedes Mal mit ›Ja‹ zu beantworten. Eine innere Stimme bestand allerdings darauf, dass es unamerikanisch sei, ein solch lukratives Angebot auszuschlagen.«

Niven schreibt schon immer wie ein übersteuerter Verstärker. Sein Erstlingswerk »Kill your friends« (2008) war eine groteske Vernichtung seiner bisherigen Karriere als A&R-Manager einer Plattenfirma. In seinen weiteren Büchern rührte er abermals viele Drogen, Schimpfwörter und etwas Fäkalien zusammen. Die bitterböse Überzeichnung bringt etwas Wahres zum Vorschein. Auch in »Die F*ck-it-Liste«.

Wir bekommen einen Protagonisten, dem wir Gewalt verzeihen können, und eine Vielzahl an Figuren, die Gewalt verdient haben. In dieser Phantasie dürfen wir uns kurz verlieren – sie befriedigt ein Bedürfnis, das entsteht, wenn wir unsere politische Wahl immer nur zwischen verschiedenen Schattierungen des Beschissenen treffen können. »Die Fuck-it-Liste« bietet eine krude Katharsis. Aber Mann, das tut gut.