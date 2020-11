Nicht im Bundestag

Hannibal Hanschke/Reuters Pool/dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel erläutert am Montag in der Bundespressekonferenz die Beschlüsse des »Corona-Kabinetts«

Zum Auftakt des »leichten Lockdowns« am Montag hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Bundespressekonferenz Fragen zu der auf vier Wochen befristeten Maßnahme gestellt. Angesichts der anhaltend hohen Zahl von Neuinfektionen mit dem SARS-2-Virus, der wachsenden Auslastung der zur Verfügung stehenden Intensivbetten und des fehlenden medizinischen Fachpersonals sei, so Merkel, das weitere Herunterfahren persönlicher Kontakte geboten. Mit den beschlossenen Maßnahmen, die unter anderem die Schließung von Gaststätten und Kneipen, aber auch von Museen, Kinos und anderen Kultureinrichtungen vorsehen, sollten auch die Gesundheitsämter entlastet werden, die für die Nachverfolgung von Infektionsketten nötig sind.

Laut einer Mitteilung des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montag haben sich binnen eines Tages insgesamt 12.097 Menschen mit dem Virus neu infiziert. In der Vorwoche hatte die Zahl der erfassten Neuinfektionen zu Wochenbeginn noch bei 8.685 gelegen. Erhebungen des RKI zufolge hat sich auch die Anzahl der intensivmedizinisch behandelten Infektionen mit dem Virus in den vergangenen zwei Wochen von 769 Patientinnen und Patienten auf 2.061 Erkrankte nahezu verdreifacht. Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 532.930 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Montag um 29 auf insgesamt 10.481. Das RKI schätzt, dass rund 355.900 Menschen inzwischen genesen sind.

Spekulieren, wie es Ende November weitergehen könnte, wollte Merkel am Montag nicht. Die Wirksamkeit der Maßnahmen soll bei der nächsten Zusammenkunft der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am 16. November geprüft werden. Die neuen Maßnahmen seien schweren Herzens, zugleich aber auch mit voller Überzeugung beschlossen worden, so Merkel. Sie verwies auf den Umstand, dass bis zu 40 Prozent der Bundesbürger zu Risikogruppen gehörten, die laut Grundgesetze geschützt werden müssten.

Kritik an der bisherigen Umsetzung einzelner Maßnahmen brachte der Kochef der Linken-Bundestagsfraktion Dietmar Bartsch am Montag gegenüber der Rheinischen Post vor, indem er die Zustände im öffentlichen Personennahverkehr kritisierte. »Die Bahnen sind zu voll, Kontrollen, ob Masken getragen werden, zu selten«, monierte er. Auch mahnte Bartsch die Bereitstellung der angekündigten Coronaschnelltests in Altenheimen an. Die Bundesregierung habe hier »den Sommer verschlafen und ihre Hausaufgaben nicht gemacht«.

Unterdessen kündigte die sächsische AfD-Landtagsfraktion an, die Maßnahmen des Bundeslandes vom Verfassungsgericht in Leipzig überprüfen lassen zu wollen. Offensichtlich versucht die Partei, sich an die stark unter Druck geratene Veranstaltungsbranche und die Gaststättenbetriebe anzubiedern, die seit Monaten erheblich unter den Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie zu leiden haben. So sprach sich AfD-Partei- und Fraktionschef Jörg Urban am Montag dafür aus, die Zahl der Neuinfektionen durch eine bessere Kontaktnachverfolgung unter Kontrolle zu bringen und dafür die Gesundheitsämter besser auszustatten. Wie das in der Kürze der Zeit praktisch umgesetzt werden könnte, blieb jedoch Urbans Geheimnis.

Nach Merkels Auftritt in der Bundespressekonferenz meldete sich am Montag auch Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, zu Wort. »Letzte Woche kam die Regierungserklärung erst nach dem Beschluss von Bund und Ländern, diese Woche steht die Kanzlerin der Bundespressekonferenz Rede und Antwort, nicht aber dem Bundestag«, kritisierte er. Angesichts der Ereignisse der letzten Woche wäre es, so Korte, ein wichtiges Zeichen gewesen, »wenn die Bundeskanzlerin sich kurzfristig dazu bereit erklären würde, sich auch im Bundestag zu den aktuellen Maßnahmen befragen zu lassen«.