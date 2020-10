Protest zum Jahrestag

AP Photo/Khalid Mohammed/dpa

Zum Jahrestag des Beginns der Proteste gegen die Regierung sind im Irak am vergangenen Wochenende sowie Anfang dieser Woche Tausende auf die Straße gegangen. Wie hier am Montag in der Hauptstadt Bagdad gerieten dabei Demonstranten und Einsatzkräfte aneinander (siehe Foto). Wie aus dem Bericht eines AFP-Fotografen hervorgeht, setzte die Polizei Tränengas gegen die Protestierenden ein, als diese versuchten, in die hochgesicherte »grüne Zone« zu gelangen. In dieser liegen mehrere ausländische Botschaften, unter anderem die der USA. Bereits am Sonntag war es zu Protesten gekommen, auch in anderen Städten beteiligten sich Tausende.

Vor einem Jahr startete im Irak eine Massenbewegung, die die Auswechslung der gesamten politischen Führung des Landes und umfassende Reformen einschließlich einer Überarbeitung des Wahlrechts gefordert hatte. (AFP/jW)