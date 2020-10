Wem gehört der Zeigefinger?

Amazon Studios via AP/dpa Übertriebene Übertreibung: Sacha Baron Cohen als Borat

Wie wird ein Bild zur Karikatur? Warum scheint plötzlich alles zur Karikatur seiner selbst geworden zu sein? Die Lage nicht unbedingt einfacher macht die Omnipräsenz der Metakarikatur – die Karikatur der Karikatur. Die übertriebene Übertreibung. Eine Karikatur, die das Wissen über ihre Merkmale bereits voraussetzt und zur Karikatur dieses Wissens wird.

In einer der vielen grausam peinlichen Szenen in »Borat 2: Borat Anschluss Moviefilm« besucht die von dem Komiker Sacha Baron Cohen erfundene und gespielte Kunstfigur Borat als groteske antisemitische Karikatur verkleidet eine Synagoge und trifft dort auf die Holocaustüberlebende Judith Dim Evans, die nach den Dreharbeiten am 20. Juni dieses Jahres verstarb. »Borat 2« ist im Abspann ihrem Andenken gewidmet. Auf Youtube ist nun ein Werbetrailer zu sehen, der mit einem didaktisch kontextualisierenden Einleitungstext über den besorgniserregenden Anstieg von Holocaust leugnenden Verschwörungsmythen anhebt und danach einen Filmausschnitt mit Evans’ optimistisch humanistischer Botschaft zeigt. »Allein indem wir einander zuhören, schaffen wir eine bessere Welt«, sagt sie.

Ein großer Teil dieses »Interviews« ist in der Schnittfassung des Filmes selbst nicht mehr enthalten. In dem didaktischen Clip wiederum ist Borats Aufmachung nicht zu sehen.

Ein wesentliches Attribut der Borat-Figur ist bekanntlich die Selbstverständlichkeit ihres so alltäglichen wie pathologischen Antisemitismus, der zur Folklore ihrer vorgeblichen Heimat – ein grotesk barbarisches Märchen-Kasachstan – gehört. Im Film nun wird Borat zwischenzeitlich davon überzeugt, der Holocaust hätte nicht stattgefunden, mithin wäre »die größte Errungenschaft seiner Nationalkultur« eine Lüge. Es bricht ihm das Herz. Borat möchte Selbstmord begehen und betritt – in der Verkleidung eines archetypischen »Juden« – die Synagoge, um sich von den dort anwesenden Juden nach deren Tradition vergiften zu lassen.

Wie sieht nun diese Verkleidung aus? Welches Wissen ermöglicht ihr Erkennen oder Nichterkennen?

Klauen und Dämonenflügel

Borat ist schwarz gekleidet und hat dazu ein rotes Cape übergeworfen. Er trägt einen schwarzen Hut, eine schwarze Lockenperücke und einen angeklebten schwarzen Bart. An seinem Rücken sind schwarze Dämonenflügel befestigt. In der linken Hand hält er einen Geldsack mit einem Dollarzeichen, in der rechten eine Marionette mit der Aufschrift »Media«. Seine Fingernägel sind spitze schwarze Klauen.

Borat hält offensichtlich die Fäden in der Hand. Er begrüßt die Anwesenden – Evans und eine Freundin – »Schönes Wetter heute, das wir manipuliert haben … Sind Sie Jude?« Nachdem die beiden in kurzer Konversation geklärt haben, dass Borat weder am lebendigen Leibe aufgefressen noch vergiftet werden soll, essen sie Suppe und reden über den Holocaust. Als Überlebende überzeugt Evans den daraufhin erleichterten Borat von dessen historischer Authentizität.

Das ist die abstruse Pointe der Szene, von der man nicht sicher sein kann, inwieweit Evans sich darüber im klaren war. Deren Tochter strengte dann auch einen Prozess gegen die Produktionsfirma an, um die Passagen mit ihrer Mutter aus dem Film entfernen zu lassen. Die Klage wurde als grundlos abgewiesen. Evans war tatsächlich eingeweiht, was die Szene freilich nicht weniger abstrus macht.

Denn sollte man ernsthaft annehmen, die Sicherheitskräfte würden eine arglose Frau mit einem als Nosferatu verkleideten antisemitischen Irren in der Synagoge in Ruhe Suppe löffeln lassen, ohne in das Drehbuch und somit in die Harmlosigkeit des Irren eingeweiht zu sein? Wer würde ernsthaft der »persönlichen Geschichte« des Irren zuhören, statt die Sicherheitskräfte zu informieren?

Tatsächlich erkennt Evans anhand Borats Aufmachung sofort, dass dieser kein »Jude« ist, sondern eben ein Prankster. Die Karikatur setzt Wissen voraus und zeigt es. Sichtbare und unsichtbare Bedeutungssysteme bilden die Karikatur. Wie sie mit diesem Wissen umgehen, bestimmt ihre Verantwortbarkeit.

Das Grausame an Borat ist, wie selbstverständlich die wissentliche Grausamkeit alleinige Voraussetzung seiner Witze ist. Die Provokation des Barbarischen ist dabei nicht weniger barbarisch als seine Affirmation.

Die Große Oberhexe

Einschlägig bekannt ist der Antisemitismus des Autors Roald Dahl, der sich gern als provokantes Arschloch präsentierte. Auch in der Dahl-Biographie von Jeremy Treglown (1994) wird der berüchtigte Satz zitiert, den sich Dahl 1983 zum Zeitpunkt des Erscheinens seines Kinderbuchs »The Witches« (»Hexen hexen«) im Interview mit dem New Statesman nicht verkneifen wollte: »Es gibt ein Merkmal im jüdischen Charakter, das Animosität provoziert.«

Was ist »ein jüdisches Charaktermerkmal«? Doch wohl ein Effekt von Stereotypen. Eine Geschichte der lebenden Karikaturen, wenn man so will.

Sind nun auch die kinderfeindlichen Hexen in Robert Zemeckis’ Neuverfilmung von Dahls »Hexen hexen« antisemitische Karikaturen? Anjelica Huston, Anne Hathaways Vorgängerin als »Große Oberhexe« in der Adaption von Nicolas Roeg aus dem Jahre 1990, sah mit ihren schwarz umrandeten Augen und ihrer Hakennase schon verdächtig danach aus. Zemeckis’ Neuverfilmung ist zu weiten Teilen in den US-amerikanischen Süden der späten 1960er versetzt. Hathaway präsentiert als Große Oberhexe nicht nur den entsprechenden Modelook, lebt mit Katzen und Schlangen (wie die Hexen im Märchen) und spricht (in der Originalversion) mit einem künstlich kruden osteuropäischen Akzent, sie trägt tatsächlich so einige Merkmale aus der antisemitischen Folklore vor sich her: Sie vergiftet Kinder (bzw. verwandelt sie in Mäuse, um sie zu zerquetschen). Sie trägt eine Perücke, um die warzenbewachsene Kahlheit ihrer Kopfhaut zu verbergen. Sie trägt Handschuhe, um ihre Klauen zu verbergen. Sie reist mit einem Koffer voller Bargeld, das ihr heilig ist. Und nicht zuletzt steht sie einer Geheimgesellschaft vor, die eine weltweite Verschwörung plant.

Die Grenzen zwischen Folklore, Karikatur, Groteske und Phantastik sind bekanntlich fließend. Während die Krallen der Borat-Figur das wissentliche Zitat antisemitischer Karikaturen sind, um einen abstrusen Effekt zu erzielen, sind die Hexenkrallen möglicherweise nur ein »zufälliges«, nicht ganz wissentliches Zitat aus dem immensen Katalog antisemitischer Folklore.

Wahn auf liniertem Papier

Das Wissen bestimmt die Karikatur. Was eine Hexe ist, bekommt man in »Hexen hexen« eindringlich genug erklärt. Zu Beginn des Films führt eine Stimme aus dem Off durch einen Diavortrag mit dem Titel: »A Note About Witches«. »Diavortrag« signalisiert »Wissensvermittlung«. Die den Vortrag illustrierenden Dias bestehen zum nicht unwesentlichen Teil aus Textbausteinen, die die Aussagen des Vortrags – die Erkennungsmerkmale und Motive, nicht zuletzt das schlichte Vorhandensein der Hexen – mit der Emphase der Wiederholung bereichern.

Die Textbausteine auf den Dias sind mit Schreibmaschine auf blau liniertes Papier getippt. Jemand hat den Nachdruck seines Wahns so penibel wie hausgemacht gelayoutet und will keinen Zweifel daran lassen, dass die Hexen real sind: »Witches are REAL.«

Zudem – soweit die zweite Warnung des Vortragenden – »leben sie unter uns«: »They’re HERE!!«

Und direkt neben dem schwarz unterstrichenen und mit gleich zwei Ausrufezeichen sowie Großbuchstaben versehenen Wort »HERE!!« warnt der Schatten eines vor die Linse des Projektors geratenen Zeigefingers vor der Allgegenwart der Hexen.

Dieser eindringliche Vortrag ist ohne Zweifel eine Karikatur von etwas, das man nur noch vom Hörensagen kennt. Zum anderen aber auch gleichsam die Karikatur eines abs­trusen Verschwörungstheoretikers, der vor der großen Hexenverschwörung warnt. Zu wem aber gehört der Schatten des Zeigefingers auf der Leinwand? Ist er ein Zeichen des sichtbar unsichtbaren Wissens der Karikatur?