Das könnte jetzt weh tun

Lucca Soria Wenn sie nicht gerade den Tequila-befeuerten Rausschmeißer geben: Joe Firstman (2. v. l.) und seine Band Cordovas

Diese Botschaften sollte man besser von der Band Cordovas hören, »als von so einem New-Age-Typen, der glaubt, er rettet gerade die Welt, weil er sich so im Gleichklang fühlt«, sagt der Band­leader Joe Firstman zu den Inhalten des neuen Albums. »Destiny Hotel« heißt es, und was Firstman meint, hat viel mit einer Art gereifter Euphorie zu tun, damit, Fesseln abzustreifen und sich der Wahrheit zu stellen. »Open up your mind, that’s what it’s for«, heißt es im Opener »High Feeling«; andere Songtitel heißen »Fine Life«, »Afraid No More« oder »Do More Good«. Radikale Offenheit, die weh tun kann, dich aber weiterbringt.

Die Musik entspricht diesem sepiagetönten Hochgefühl: 70er-Jahre-­Vibes im Stil von The Band, also viel Harmoniegesang, verspielt analoges Klangbild mit Gitarren, Keyboard, Drums und gelegentlichen ­Folktupfern (Mandoline, Geige); sehr groovy, fast partybetont. Damit kommt dieses Album dem Charakter der exzessiven Liveshows, für welche die Band bekannt ist, näher als das auf andere, feinere Art gelungene Vorgängeralbum »That ­Santa Fe Channel« (2018), produziert von Kenneth Pattengale von den Milk Carton Kids. Trotz zwei, drei ansatzweise souligen Balladen klingt »Destiny Hotel« insgesamt grooviger und vor allem druckvoller, eignet sich besser für die Heimfahrt von einem zukünftigen Festival (seufz), bei dem die Cordovas wie 2018 und 2019 beim ­Static Roots in Oberhausen den ­Tequila-befeuerten Rausschmeißer geben, mit Wucht, Leidenschaft, Gitarrenduellen, Firstmans Bassläufen, nicht aufhören wollend. »Spielen sie immer noch?« fragte Pattengale mich, als ich ihn letztes Jahr auf diese Shows ansprach, und ein bisschen Abgekämpftheit klang durch: Sie müssen wohl schon etwas schwierig gewesen sein im Studio.

Das neue Album ist von Rick Parker (Black Rebel Motorcycle Club, Beck u. a.) produziert, womit sich für Firstman ein Kreis schließt: 2003 produzierte Parker sein Soloalbum »The War Of Women«, welches dem 23jährigen Firstman in Hollywood viele Türen öffnete, bis hin zu einem viel beachteten und einträglichen Job als Bandleader der Late-Night-TV-Show »Last Call with Carson Daly«. Er verprasste und versoff fast alles; vorher allerdings kaufte er sich ein Haus in Todos Santos in Mexiko, zum Surfen und Runterkommen. 2011 versuchte er es dann noch einmal unter dem Namen Cordovas mit einem selbstbetitelten Album, doch erst seit 2017 sind es die Cordovas von heute: mit Sevans Henderson am Keyboard, Jugendfreund Toby Weaver und »Baby« Lucca Soria (beide fabelhaft) an den E-Gitarren und James Lengel an den Drums. Im Geiste ihrer Heroen von The Band leben und arbeiten (ist hier wohl eins) die Cordovas zusammen in einem Anwesen in Madison, East Nashville, Tennessee. Aus gemeinsamen Jamsessions in Firstmans Haus in Mexiko entstanden dann die zehn Songs für dieses mit seiner Spielfreude ansteckende Wohlfühlalbum, direkt vor dem Lockdown fertiggestellt.

Erfahrungen gemacht, auf die Schnauze gefallen, Staub und falsche Hüllen (»false shells«) abgeschüttelt: »It’s a fine life!«