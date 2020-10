Miete frisst Einkommen

imago images/Dirk Sattler Protestgrund: Wohnraum wird immer teurer und ist für arme Menschen oft kaum mehr bezahlbar (Berlin, 3.4.2019)

Ein Dach über dem Kopf ist für viele zum Luxus geworden. Etwa jeder siebte Einwohner hierzulande musste 2019 mehr als 40 Prozent seines monatlichen Einkommens für Miete und Heizung abdrücken. Das waren mehr als 11,4 Millionen Menschen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Datenanalyse des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach steht die BRD bei der Überlastung durch Wohnkosten im europäischen Vergleich an viertletzter Position. Mehr Menschen waren zuletzt nur in Griechenland (36,2 Prozent), Bulgarien (16) und Dänemark (15,6) davon betroffen.

Grund sei vor allem, so die Behörde, dass in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten der Europäischen Union (EU) besonders viele Menschen zur Miete wohnten und nur wenige über Grundeigentum verfügten. Auch die Mieten schießen zugunsten der Profite der Immobilieneigentümer weiter in die Höhe. Besonders die Ärmsten haben unter dieser Entwicklung zu leiden. So finden beispielsweise immer mehr Hartz-IV-Beziehende keine Bleibe mehr, die den strengen »Angemessenheitskriterien« der Kommunen genügt. Das zeigte vergangene Woche eine Antwort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) auf eine Anfrage der Linke-Chefin und -Bundestagsabgeordneten Katja Kipping.

Demnach mussten 2019 über eine halbe Million Haushalte im Hartz- IV-Bezug – das waren mehr als jeder sechste – aus dem nicht dafür ausgelegten Regelsatz im Jahresmittel 86 Euro pro Monat draufzahlen. Dabei ist eine stete Steigerung der Zuzahlungshöhe zu beobachten. So betrug der Anteil der Miete, der nicht von den Jobcentern übernommen wurde, im Mai 2019 durchschnittlich 83 Euro, im Dezember lag er bereits bei 91 Euro. Alleinstehende mussten dies aus einem Budget von 424 Euro berappen, eine dreiköpfige Familie mit einem Kleinkind zweigte die Summe von einem monatlichen Salär von 1.009 Euro ab. Im gesamten vergangenen Jahr sparten die Jobcenter damit 518,4 Millionen Euro ein.

Laut Kipping stieg der durchschnittliche Zuzahlungsbetrag für betroffene Haushalte damit kontinuierlich. Im Jahr 2017 seien es noch rund 80 Euro monatlich gewesen, ein Jahr später bereits 82 und nun 86 Euro. »Hartz-IV-Beziehende, die überwiegend in schlechter, ungesunder Wohnlage leben, werden also nicht nur von den kargen Regelsätzen in die Armut getrieben, sie müssen sich auch noch einen Teil der Wohnkosten vom Munde absparen«, rügte sie. Dies könne nur verhindert werden, indem die Kommunen ihre Obergrenzen deutlich anheben.

»Wir sind mittendrin in den nächsten Coronabeschränkungen, es ist mit weiteren Mehraufwendungen zu rechnen«, kritisierte auch Harald Thomé vom Erwerbslosenverein Tacheles in einer Mitteilung. Er fordert, endlich alle Kosten für die Unterkunft anzuerkennen und zu übernehmen. »Die Haushalte müssen wenigstens von dieser Last der Zuzahlung aus den Regelleistungen befreit werden«, so Thomé.

Zwar hatte der Bundestag sein Sozialschutzpaket bis Ende Dezember verlängert. Das beinhaltet auch, dass Jobcenter für einen Bewilligungszeitraum höhere Wohnkosten gewähren sollen. Das Problem aber sei, dass dies ausschließlich für Menschen gelte, die seit April in das Hartz-IV-System hineinrutschen – und meist nur für ein halbes Jahr, sagte die ehemalige Jobcentermitarbeiterin Inge Hannemann am Donnerstag im jW-Gespräch. Die meisten profitierten also gar nicht von dieser Regelung.

»Man muss sich einmal vorstellen, dass die Menschen fast ein Viertel ihres Regelsatzes zusätzlich für die Miete berappen müssen«, mahnte sie. Dies sei »ein Skandal, weil der Wohnraum nicht da ist«. Sogar die wenigen Sozialwohnungen kosteten in der Regel mehr als Betroffene bezahlen dürften. Kommenden Montag ist Hannemann zu einer öffentlichen Anhörung im Bundesausschuss für Arbeit und Soziales als Sachverständige zum Thema Regelbedarfe bei Hartz IV und Sozialhilfe geladen. »Da werde ich das Thema ansprechen«, sagte sie. Dieses ist jedoch schon seit vielen Jahren bekannt, aber unbearbeitet geblieben.